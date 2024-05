State grant provides $200,416 to reopen historic San Luis market

DENVER (May 14, 2024): The San Luis Peoples Market is the only full-service grocery store in San Luis, Colorado, serving the community since 1857, making it the oldest operating business in Colorado. In 2023, a building inspection identified asbestos, lead-based paint, and mold, forcing the store to close its doors. With the help of the Colorado Department of Public Health and Environment’s Brownfields Revolving Loan Fund, the Acequia Institute, which is working on behalf of the market, received a grant for $200,416. The grant will cover the cost of asbestos abatement and lead-based paint and mold removal, making it possible for the market to reopen this summer.

“Access to fresh food is important for healthy and active people. As the only full-service grocery store in San Luis, Colorado, the reopening of San Luis Market will help ensure Coloradans in the valley have access to healthy food in a safe store, and I am glad the state could provide a grant to help reopen this community landmark,” said Governor Polis.

The Colorado Brownfields Revolving Loan Fund supports Colorado businesses by providing funds to clean up contaminated properties. The fund offers financing with reduced interest rates, flexible loan terms, and flexibility in acceptable forms of collateral. The fund also provides cleanup grants to qualifying local governments and nonprofits. The San Luis Peoples Market is the most recent recipient of a cleanup grant.

“We’re committed to supporting disproportionately impacted and underserved communities in Colorado,” said CDPHE’s Hazardous Materials and Waste Management Division Director, Tracie White. “The Colorado Brownfields Revolving Loan Fund transforms properties, and helps small businesses, like the San Luis Peoples Market, keep their community healthy by providing essential services.”

The San Luis Peoples Market provides fresh food and groceries in a community where they are not easily accessible, and the top floor of the market is affordable housing.

“The community the market serves is disproportionately impacted, with EBT purchases (monthly food benefits such as SNAP and WIC that help families and individuals buy the food they need) accounting for over 50% of the 25,000 customers served in 2022. While the market was closed, we were forced to furlough employees, and the community noticed less business traffic on Main Street.” says Devon Peña, the president at The Acequia Institute, “The Brownfields grant will help us create a healthy building for healthy food, and restore the market as a vital resource in San Luis. The Acequia Institute has an 181-acre farm producing healthy, traditional crops to donate to the market.”

The institute hopes that the San Luis Peoples Market will continue to serve as a cultural and community health hub in the area, and provide a roadmap for other rural communities as they restore and revitalize their neighborhoods.

DENVER (14 de mayo de 2024): San Luis Peoples Market es la única tienda de comestibles de servicio completo que hay en San Luis, Colorado. Este mercado, que sirve a la comunidad desde 1857, es el negocio más antiguo que continúa estando en funcionamiento en Colorado. La tienda se vio obligada a cerrar sus puertas en 2023, tras que se encontrara asbesto, pintura a base de plomo y moho durante una inspección del edificio. Con la ayuda del fondo de préstamos rotativos para terrenos baldíos o abandonados del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado, el Instituto Acequia recibió una subvención por la suma de $200,416 en nombre del mercado. Con estos fondos se cubrirá el costo de eliminar el moho y reducir la cantidad de asbesto y pintura a base de plomo, permitiendo que el mercado vuelva a abrir sus puertas este verano.

«Todos necesitamos alimentos saludables para que nuestro cuerpo esté activo y en buen estado de salud. San Luis Market es la única tienda de comestibles de servicio completo que hay en San Luis, Colorado, y su reapertura permitirá asegurar que las y los habitantes del valle de San Luis puedan conseguir alimentos de buena calidad en un lugar seguro. Me complace inmensamente que el estado haya podido contribuir con una subvención para que este establecimiento de importancia histórica para la comunidad pueda volver a abrir sus puertas», expresó el gobernador Polis.

El fondo de préstamos rotativos para terrenos baldíos o abandonados de Colorado proporciona apoyo financiero a los negocios del estado para que lleven a cabo la limpieza de las propiedades contaminadas. Este fondo ofrece planes de financiación con tasas de interés reducidas, flexibilidad con los términos de los préstamos y con las garantías que se aceptan. El fondo ofrece asimismo subvenciones de limpieza a los gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que cumplan con ciertos requisitos. San Luis Peoples Market es el negocio que ha recibido en forma más reciente una subvención para llevar a cabo una limpieza.

«Hemos asumido el compromiso de apoyar a las comunidades afectadas de manera desproporcionada y a las comunidades que han estado desatendidas en Colorado», expresó Tracie White, directora de la División de Manejo de Materiales Peligrosos y Residuos del CDPHE. «El fondo de préstamos rotativos para terrenos baldíos de Colorado transforma las propiedades y ayuda a que los pequeños negocios, como San Luis Peoples Market, ofrezcan servicios esenciales para que la comunidad se mantenga en buen estado de salud».

San Luis Peoples Market ofrece alimentos frescos y otras provisiones en una comunidad en la que no es fácil conseguir estos productos. La planta superior del edificio aloja viviendas accesibles desde el punto de vista económico.

«El mercado sirve a una comunidad afectada de manera desproporcionada. Más del 50 % de los 25,000 clientes que el mercado atendió en 2022 realiza sus compras mediante el Programa de Transferencia Electrónica de Beneficios, EBT (beneficios alimenticios mensuales, como SNAP y WIC, que ayudan a las familias y a las personas a adquirir los alimentos que les hacen falta). Nos vimos en la obligación de dar licencia al personal durante el cierre del mercado y la comunidad notó una disminución del tráfico comercial en Main Street», nos cuenta Devon Peña, presidente de The Acequia Institute. «Esta subvención permitirá que tengamos un edificio saludable para albergar alimentos saludables y restaurar el mercado, que es un recurso esencial de San Luis. El Instituto Acequia dona al mercado los saludables cultivos tradicionales que se producen en los 181 acres de terreno de su granja».

El instituto espera que San Luis Peoples Market continúe siendo un centro cultural y comunitario de la zona y que sirva de guía a otras comunidades rurales con la restauración y revitalización de sus vecindarios.

