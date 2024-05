La filiale Valour Inc. de DeFi Technologies introduit les produits Internet Computer (ICP) et Toncoin (TON) dans les pays nordiques, des offres révolutionnaires, parallèlement au produit Chainlink (LINK)

La filiale Reflexivity Research pilote des recherches sur le produit TON

TORONTO, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- DeFi Technologies Inc. (la « Société » ou « DeFi Technologies ») ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC :DEFTF ), la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralised Finance), se réjouit d’annoncer que sa filiale Valour Inc. (ci-après « Valour »), un émetteur leader de produits négociés en bourse, (ou « ETP » pour Exchange-Traded Products) dont la vocation consiste à simplifier l’accès aux actifs numériques, lance trois ETP. Cette introduction se rapporte aux ETP Valour Internet Computer (ICP) et Valour Toncoin (TON), premiers en leur genre en Europe du Nord. Ils sont assortis de l’ETP Valour Chainlink (LINK), un produit conçu pour simplifier l’accès à des actifs numériques de pointe.

La négociation des trois ETP a débuté le 10 mai 2024, à raison de frais de gestion établis à 1,9 %.

ETP Valour Internet Computer (ICP)

Valour Internet Computer ( ICP ), un ETP libellé en SEK (code ISIN : CH1213604510) offre aux investisseurs un accès sans précédent à l’avenir du développement Web par le suivi de l’évolution du prix de ce produit, le jeton original alimentant l’écosystème Internet Computer. Du fait de son accent unique sur la simplicité et la sécurité, les investisseurs peuvent s’engager facilement dans ce produit depuis leurs comptes bancaires ou méthodes de courtage habituels. Sa capitalisation boursière s’élève à 5,5 milliards de dollars et le produit se classe au vingt-quatrième rang des cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

Le projet Internet Computer ouvre la voie à un nouvel âge du développement Web en donnant naissance à une infrastructure internet décentralisée et évolutive. En permettant l’exécution de contrats intelligents directement sur son réseau, il met fin au besoin en architectures basées sur des serveurs traditionnels, et instaure un changement de paradigme dans le développement Web. Cette nouvelle approche est garante de gains en sécurité, efficacité et accessibilité, à la fois pour les développeurs et les utilisateurs.

ETP Valour Toncoin (TON)

Valour Toncoin ( TON ), un ETP libellé en SEK (code ISIN : CH1161139600) permet aux investisseurs d’accéder à Toncoin, son jeton natif en toute simplicité et en toute sécurité depuis leurs comptes bancaires ou méthodes de courtage habituels. Du fait de son accent sur le rythme des transactions rapides et de ses moindres frais, ce produit constitue une solution efficace pour les paiements nationaux et internationaux, et constitue une option attrayante pour diverses applications financières. Sa capitalisation boursière s’élève à 23,25 milliards de dollars et le produit se classe au neuvième rang des cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

Son jeton d’origine, le Toncoin, est un moyen robuste et efficace d’échanger de la valeur, et vise à standardiser les mécanismes de paiement dans divers environnements financiers. Du fait de son emphase sur le rythme des transactions rapides et de ses moindres frais, ce produit représente une solution prometteuse tant pour les particuliers que pour les entreprises en quête d’expériences de paiement inscrites dans la simplicité.

La Société se réjouit également d’annoncer que sa filiale Reflexivity Research, un cabinet de recherche de premier ordre spécialisé dans la création de rapports de recherche approfondis et de qualité supérieure pour l’industrie du bitcoin et des cryptomonnaies pour donner de précieux éclairages aux investisseurs, a dirigé des recherches sur le produit TON. Vous pouvez consulter le rapport de recherche ici .

ETP Valour Chainlink (LINK)

Valour Chainlink ( LINK ), un ETP libellé en SEK (code ISIN : CH1161139592) permettra aux investisseurs de s’exposer simplement et en toute sécurité, depuis leur banque ou leur courtier. Sa capitalisation boursière s’élève à 13,63 milliards de dollars et le produit se classe au dix-huitième rang des cryptomonnaies à l’échelle mondiale.

Chainlink, renommé comme un réseau Oracle décentralisé, joue un rôle clé en permettant l’interaction sécurisée entre les contrats intelligents des plateformes blockchain et des données du monde réel. En servant de passerelle entre les contrats intelligents basés sur la blockchain et les sources de données externes, Chainlink facilite l’exécution d’accords sans défaut ni falsification. Sa nature décentralisée garantit la fiabilité et l’intégrité des données, renforçant ainsi l’efficacité et la sécurité des transactions sur blockchain.

Pour Olivier Roussy Newton, PDG de DeFi Technologies, « Valour s’inscrit dans la continuité de son engagement à offrir aux investisseurs une large gamme d’opportunités ciblées sur les actifs numériques. Ajouter ces ETP révolutionnaires à notre gamme de produits souligne notre dévouement à fournir des solutions innovantes répondant aux besoins évolutifs des investisseurs de l’univers des actifs numériques. Nous sommes ravis de la récente acquisition de notre filiale Reflexivity Research, concomitante à ces lancements de produits, qui nous permet de fournir des informations précieuses aux investisseurs et de participer à leur meilleure compréhension du marché concerné. »

« Nos offres exclusives en Europe du Nord renforcent notre position de leader en émission d’une gamme de produits la plus étendue », observe Johanna Belitz, responsable des ventes chez Valour, Nordics, avant de poursuivre : « À l’heure où la demande en altcoin augmente, nous attendons fébrilement de mesurer l’accueil de nos trois nouvelles offres dans cette région. »

Valour se maintient comme chef de file de l’innovation dans l’univers des actifs numériques et continue d’élargir sa gamme de produits pour répondre aux besoins évolutifs des investisseurs dans les pays nordiques. En plus des ETP Valour Toncoin (TON), Internet Computer (ICP) et Chainlink (LINK), Valour prévoit d’introduire une gamme diversifiée de produits d’investissement dans les actifs numériques dans les prochains mois, dans l’objectif de renforcer l’accessibilité et la convenance des investisseurs traditionnels.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Olivier Roussy Newton

Président-directeur général

ir@defi.tech

(323) 537-7681

À propos de DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ) est la première société de technologie financière engagée dans la convergence des marchés de capitaux traditionnels avec le monde de la finance décentralisée (ou « DeFi » pour Decentralized Finance). En se concentrant particulièrement sur les technologies Web3 de pointe, DeFi Technologies vise à fournir un accès généralisé à l’univers de la finance de demain pour les investisseurs. Grâce à notre équipe de professionnels dédiés et jouissant d’une grande expérience des marchés financiers et des actifs numériques, nous nous engageons à révolutionner la façon dont les particuliers et les institutions interagissent avec l’écosystème financier en constante mutation. Rejoignez la communauté numérique de DeFi Technologies sur Linkedin et Twitter et pour en savoir plus, rendez-vous sur https://defi.tech/

À propos de Valour

Valour Inc. et Valour Digital Securities Limited (conjointement, « Valour ») émettent des produits négociés en bourse (ou ETP pour Exchange-Traded Products) qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d’accéder à des actifs numériques tels que Bitcoin de manière simple et sécurisée via un simple compte bancaire. Valour appartient au segment Gestion des actifs de DeFi Technologies Inc. ( CBOE CA : DEFI ) ( GR : R9B ) ( OTC : DEFTF ).

Outre sa nouvelle plateforme adossée à des actifs numériques comprenant les fonds 1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral , 1Valour Ethereum Physical Staking et 1Valour Internet Computer Physical Staking , Valour propose des produits négociés en bourse d’actifs numériques entièrement couverts assortis de faibles frais de gestion, voire inexistants, cotés sur les bourses européennes, en banque et sur les plateformes de courtage. Le portefeuille de Valour intègre les fonds Valour Uniswap ( UNI ), Cardano ( ADA ), Polkadot ( DOT ), Solana ( SOL ), Avalanche ( AVAX ), Cosmos ( ATOM ), Binance ( BNB ), Ripple ( XRP ), Toncoin ( TON ), Internet Computer ( ICP ), Chainlink ( LINK ), Enjin ( ENJ ), Bitcoin Carbon Neutral ( BTCN ), Valour Digital Asset Basket 10 ( VDAB10 ) et 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip , tous assortis de faibles frais de gestion. Les produits phares de Valour sont Bitcoin Zero et Ethereum Zero, premiers produits d’investissement passifs assortis d’une couverture complète en bitcoin ( BTC ) et Ethereum ( ETH ) comme actifs sous-jacents, et entièrement sans frais.

Pour obtenir de plus amples informations sur Valour, pour vous abonner, ou pour recevoir nos actualités et informations financières, nous vous invitons à consulter le site valour.com .

À propos de Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC est un cabinet de recherche de premier ordre spécialisé dans la création de rapports de recherche approfondis et de qualité supérieure pour l’industrie du bitcoin et des cryptomonnaies, visant à apporter de précieux éclairages aux investisseurs. Pour en savoir plus, consultez le site https://www.reflexivityresearch.com/

Mise en garde concernant les déclarations prospectives :

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prospectives » au sens de la législation canadienne applicable sur les valeurs mobilières. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, le projet Internet Computer, les ETP Chainlink et Toncoin, le développement et la cotation de futurs produits financiers, l’environnement réglementaire en matière de maturité et d’adoption des principes de la finance décentralisée, la poursuite d’opportunités commerciales par la Société ou ses filiales et les avantages ou les rendements potentiels qui en découlent. Les déclarations prospectives induisent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs connus et inconnus pouvant faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, les performances ou les réalisations de la Société, selon le cas, diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et autres facteurs comprennent entre autres, l’acceptation des produits négociés en bourse de Valour par les places boursières ; la croissance et le développement du secteur de la finance décentralisée et des cryptomonnaies ; les règles et réglementations applicables à la finance décentralisée et aux cryptomonnaies ; et les incertitudes générales liées aux activités commerciales, économiques, concurrentielles, politiques et sociales. Bien que la Société ait tenté de recenser les facteurs importants susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner une déviation des résultats par rapport à ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations s’avèreront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société n’assume aucune obligation de les mettre à jour, sauf si les lois en vigueur sur les valeurs mobilières l’exigent.