CGG :CGG Annonce ses Résultats du T1 2024

T1 2024 : Un très fort début d’année







Chiffres IFRS : Chiffre d’affaires de 249 m$, EBITDAs de 80 m$ et résultat opérationnel de 20 m$



Chiffre d’affaires des activités de 273 m$, en hausse de 30% d’une année sur l’autre Geoscience à 88 m$, en hausse de 11% sur un an. Activité soutenue dans toutes les régions, tirée par la demande pour des imageries de haut de gamme de grands projets et par les compagnies nationales.







Earth Data à 97 m$, en hausse de 50% sur un an. Chiffre d’affaires de préfinancement de 58m$ et des après-ventes de 39 m$, en hausse de 32%.







Sensing & Monitoring à 89 m$, en hausse de 35% sur un an, soutenu par de fortes ventes d’équipements terrestres.











EBITDAs ajusté des activités* de 106 m$, qui inclut (16)m$ au titre des dédommagements de non-utilisation des navires, soit un EBITDAs en hausse de 58% sur un an et une marge de 38%.



Résultat opérationnel ajusté des activités* de 29 m$, en hausse de 107% sur un an.



Résultat net du groupe de (3)m$ contre (16) m$ au T1 2023.



Cash-flow et Bilan







Cash-flow net de 30 m$ au premier trimestre 2024 qui inclut (20) m$ au titre des indemnités contractuelles des navires



Cash liquidités de 350 m$ à fin mars 2024 et 90 m$ de facilités de crédit revolving non tirées



Dette nette – avant IFRS 16 de 858 m$ à fin mars 2024



Evènement post-clôture







Le 2 avril, CGG et ONGC ont signé un accord commercial final relatif à un ancien litige, pour un montant net d’environ 30 m$.



Le 5 avril, S&P a relevé la note de CGG SA à 'B-' contre 'CCC+'



Objectifs financiers 2024







A l’issue de la publication de ses résultats du T1 2024, la société confirme les objectifs financiers 2024 communiqués en mars dernier.