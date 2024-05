King Faisal Specialist Hospital and Research Centre begrüßt neuen stellvertretenden CEO inmitten strategischer Umstrukturierungen

RIAD, Saudi-Arabien, May 14, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) hat vor kurzem Dr. Björn Zoéga als stellvertretenden CEO willkommen geheißen – eine Ernennung, die das Engagement des Krankenhauses zur Förderung von Spitzenleistungen im Gesundheitswesen unterstreicht. Dr. Zoéga, der für seine umfassende Erfahrung in den Bereichen Gesundheitsmanagement sowie Gesundheitspolitik bekannt ist, stößt zu einem engagierten Team, mit dem das Krankenhaus weiterhin wichtige strategische Initiativen vorantreibt.



Das KFSH&RC, eine führende Einrichtung im Bereich der medizinischen Forschung und der klinischen Dienstleistungen, zieht weiterhin weltweite Expertise an, um seine Vision von Spitzenleistungen im Gesundheitswesen zu untermauern. Unter der Mitwirkung von Dr. Zoéga verfolgt das Krankenhaus eine digitale Transformationsstrategie, die darauf abzielt, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Patientenversorgung zu verbessern. Seine Erfahrung in der Stärkung internationaler Kooperationen, die er in seiner früheren Rolle als Präsident der European University Hospital Alliance (EUHA) und durch Initiativen wie JOIN4ATMP zur Förderung des Zugangs zu innovativen Therapien unter Beweis gestellt hat, trägt ebenfalls dazu bei, die Dienstleistungen des KFSH&RC an globale Trends im Gesundheitswesen anzupassen.

Zu den wichtigsten Projekten des KFSH&RC gehören der Einsatz fortschrittlicher digitaler Technologien zur Rationalisierung der Patientenversorgung, die Einführung innovativer Pflegemodelle und die Verbesserung der Ausstattung der Einrichtungen. Diese strategischen Bemühungen sollen den Zugang zu medizinischen Dienstleistungen verbessern sowie eine bessere Kommunikation ermöglichen und zeugen vom Engagement des KFSH&RC, neue Standards im Gesundheitswesen zu setzen.

Auch Dr. Zoégas früheres Wirken am Karolinska-Universitätskrankenhaus, das im Newsweek-Ranking „2024 World's Best Hospitals“ als das zweitbeste in Europa und das siebtbeste weltweit eingestuft wurde und wo er sich für eine Kultur des kontinuierlichen Lernens und der Zusammenarbeit unter den Fachkräften des Gesundheitswesens einsetzte, deckt sich mit den Zielen des KFSH&RC. Seine Rolle bei der Förderung von Programmen wie EUCARE und der Erleichterung des europaweiten Austauschs von Intensivpflegekräften in Krisensituationen hat die Personalentwicklung erheblich verbessert und das Ziel seines früheren Krankenhauses, Spitzenkräfte zu gewinnen, unterstützt – ein Prinzip, das sich auch in der angestrebten Transformation des KFSH&RC widerspiegelt. Unter der Leitung von Dr. Zoéga wird das KFSH&RC seine Rolle als zentraler Akteur bei der Gestaltung der Zukunft der Gesundheitsversorgung in Saudi-Arabien weiter ausbauen.

Über das King Faisal Specialist Hospital and Research Centre:

Das King Faisal Specialist Hospital & Research Centre ist weltweit führend in der Bereitstellung spezialisierter Gesundheitsversorgung, treibt Innovationen voran und dient als Zentrum für medizinische Forschung und Ausbildung. Durch strategische Partnerschaften mit prominenten lokalen, regionalen und internationalen Institutionen engagiert sich das Krankenhaus für die Weiterentwicklung medizinischer Technologien und die Anhebung der Gesundheitsstandards weltweit.

Das Krankenhaus hat seine Position als führende Marke im Gesundheitssektor des Königreichs und des Nahen Ostens gefestigt und wurde zum zweiten Mal in Folge zur wertvollsten Marke im Gesundheitswesen gekürt. Innerhalb des Königreichs liegt es auf Platz 9 und im Nahen Osten auf Platz 28. Das Krankenhaus zeichnet sich als einziges Krankenhaus weltweit dadurch aus, dass es in die Top 10 der Marken seines Landes aufgestiegen ist, was in zwei Berichten von „Brand Finance“ über die 50 wertvollsten Marken in Saudi-Arabien und die 150 wertvollsten Marken im Nahen Osten im Jahr 2024 hervorgehoben wird.

Dank der Transformationsprogramme und der Vision 2030 des Königreichs, die von Seiner Königlichen Hoheit, dem Kronprinzen und Premierminister – möge Gott ihn beschützen – ins Leben gerufen wurden, um die Führungsrolle des Königreichs im globalen Gesundheitssektor zu stärken, hat sich das KFSH&RC zu einem führenden akademischen medizinischen Zentrum im Nahen Osten und in Afrika entwickelt. Laut „Brand Finance“ bleibt es 2024 zum zweiten Mal in Folge auf Platz 20 der Weltrangliste. Außerdem wurde es von der amerikanischen Zeitschrift „Newsweek“ zu den 250 besten Krankenhäusern weltweit im Jahr 2024 gezählt.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

