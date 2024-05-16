Cyberdrone Eventex Awards 2024 kazananlarından biri oldu
Cyberdrone, bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Eventex Ödülleri'nde Yeni Etkinlik Teknolojisi kategorisinde Altın ödüle layık görüldü.
Bu yılki ödül, yenilikçi ekibimiz tarafından mümkün kılınan, hayalleri nefes kesici gerçekliklere dönüştüren teknoloji ve sanatın birleşimini kutluyor.”ANKARA, TURKIE, May 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- Cyberdrone, drone gösteri teknolojisinde uzmanlaşmış son teknoloji bir drone şirketidir. Bu teknolojiyi çeşitli sektörlerde uygulayarak geleneksel eğlence etkinliklerini ve pazarlama performanslarını benzersiz ve olağanüstü deneyimlere dönüştürüyorlar. Şirket, Suudi Arabistan'ın Tabuk kentinde düzenlenen The Camel Avenue Festival Drone Gösterisi ile özellikle Yeni Etkinlik Teknolojisi kategorisinde altın madalya kazandı.
— Bernd Seitter, Cyberdrone CEO'su
Cyberdrone Hakkında
Merkezi Dubai'de bulunan Cyberdrone, küresel çapta faaliyet göstermekte ve kapsamlı bir dizi hizmet sunmaktadır. Şirket, drone'larını bağımsız olarak geliştirip üretiyor, gösteri konseptleri oluşturuyor, organizasyonel ayrıntılara yardımcı oluyor, lojistiği yönetiyor ve muhteşem drone gösterilerini hayata geçiriyor. Şirket, modern teknolojiyi sanatla harmanlayarak drone filosunu sürekli büyütüyor ve uzmanlığını geliştiriyor. Cyberdrone'un hizmetleri, özel partiler ve ulusal kutlamalardan kurumsal etkinliklere ve canlı festivallere kadar çok çeşitli etkinliklere göre uyarlanmıştır.
Yarışma
2009 yılında yaratıcılık, yenilikçilik ve etkinliği onurlandırmak amacıyla verilmeye başlanan Eventex Ödülleri, günümüzde etkinlikler ve deneyimsel pazarlama alanında en prestijli ödül olarak kabul edilmektedir. Yarışma her yıl etkinlik dünyasının en iyi ajanslarını, etkinliklerini, teknolojilerini ve mekânlarını öne çıkarıyor.
Eventex Ödülleri 2024, ödül tarihinde bir ilk olarak 62 ülke ve 6 kıtadan 1207 başvuru aldı. Dünyanın dört bir yanından bu kadar dikkat çekici etkinlik ve proje arasında takdir görmek ve ödüllendirilmek gerçekten bir onur.
Eventex Ödülleri Kurucu Ortağı Ovanes Ovanessian şöyle konuştu: "Bu yılki Eventex Ödülleri rekor sayıda katılıma sahne oldu ve rekor düzeyde yaratıcılık ve yenilikçilik sergilendi. Sektör gerçekten de güçlü bir geri dönüş yapıyor." Olağanüstü etkinlikler ve deneyimlerden, çığır açan teknoloji ve tedarikçilerden ve nefes kesici mekânlardan kuşkusuz çok etkilendik. Eventex ödülü kazanmak kesinlikle kutlanmaya değer. Şahsen ve tüm Eventex ekibi adına Cyberdrone'u gerçek anlamda kayda değer bu başarısından dolayı tebrik etmek istiyorum."
Böyle bir yarışmayı kazanmak, kendini dünyayı değiştirecek bir etki yaratmaya adamış her şirket için önemli bir kilometre taşıdır.
Yeni Etkinlik Teknolojisi
Dünya canlı etkinlikler ve bunları çeşitlendirmenin yollarıyla doludur ancak sonunda her şey rutine dönüşmeye başlar. Drone gösterileri işte bu noktada devreye giriyor, farklı kitleleri büyüleyebilen ve her türlü etkinliği yeni zirvelere taşıyabilen yenilikçi ve özel bir teknoloji.
Bu nedenle, Cyberdrone yalnızca mevcut trendlere ayak uydurmayı değil, aynı zamanda teknolojisini kullanmak için sürekli olarak yeni yollar geliştirerek bunları aşmayı da hedeflemektedir. Buna sürükleyici drone gösterileri ve çeşitli gösteri unsurları ile ışık teknolojilerini bir araya getiren entegre programlar da dâhildir.
Cyberdrone'un ödüllü gösterisi 10 gün süren Camel Avenue Festivali'nin en önemli etkinliklerinden biriydi. Şirket festivalin açılışını yaptı ve dört gece daha drone gösterilerine yer verdi. Ekip, her gece kullanılan drone sayısını değiştirerek farklı ölçeklerde ışık figürleri ve anlatılar oluşturdu. Bu drone gösterisi izleyicileri adeta büyüledi. Hem yerde hem de gökyüzünde sunulan keyifli deneyimleri yeniden yaşamak için geri dönen ziyaretçiler Cyberdrone'un festivale katkısını kanıtladı.
iSocialExecution Kurucusu, CDO'su ve Eventex Ödülleri jüri heyetinin bir üyesi olan Tess Vismale "Bu, olayları deneyimleme şeklimizde ileriye doğru nefes kesici bir sıçramayı temsil ediyor. Etkinlikleri unutulmaz gösterilere dönüştürmek için yaratıcılığı en son teknolojiyle bir araya getirebilmemiz gerçekten ilham verici. Canlı LED animasyonlar ve canlı performanslarla kusursuz entegrasyon, festivallerden ulusal kutlamalara kadar her türlü etkinliğe renk katarak benzersiz bir atmosfer yaratıyor. Camel Avenue Festivali'ndeki başarınız, drone'ların gökyüzünde hikâyelere hayat verme konusundaki muazzam potansiyelinin altını çiziyor. Sürekli yaptığınız yeniliklerin etkinlik deneyimini bir sonraki aşamada nereye götüreceğini düşünmek heyecan verici." şeklinde konuştu.
Cyberdrone'un diğer çalışmalarını portföylerinde bulabilirsiniz.
Derya Ender Atabey
Cyberdrone
+90 533 719 30 11
derya.atabey@cyberdrone.show
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The Camel Avenue Festival Drone Gösterisi, Tebük, Suudi Arabistan