Stingray publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre de l’exercice 2024

MONTRÉAL, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Stingray Inc. (TSX: RAY.A; RAY.B) publiera ses résultats financiers pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2024, le mardi 4 juin 2024, après la fermeture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence le lendemain, le 5 juin 2024, à 10h00, heure normale de l’Est.



Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)



Sur le site Web : www.stingray.com



Par téléphone : (+1) 800-717-1738, Toronto (+1) 289-514-5100 ou New York (+1) 646-307-1865



Téléconférence archivée



La téléconférence sera disponible jusqu'au 5 juillet 2024 à 11h59, heure normale de l’Est, et il sera possible d’y accéder en composant le (+1) 888-660-6264, Toronto (+1) 289-819-1325 ou New York (+1) 646-517-3975, en entrant le mot de passe 75699.

