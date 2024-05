Equipment Sales & Service Limited est nommée parmi les sociétés les Mieux gérées au Canada

MONTRÉAL, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Equipment Sales & Service Limited a été reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant le prestigieux titre de laureate des sociétés les Mieux gérées au Canada.

Célébrant plus de 30 ans, le programme des entreprises les Mieux gérées du Canada, récompense l’excellence dans les entreprises privées canadiennes dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dollars. Pour obtenir leurs désignation, les entreprises sont évaluées sur leur leadership dans les domaines de la stratégie, de la culture et de l’engagement, des capicités et de l’innovation, de la gouvernance et de la performance financière.

"Le travail acharné et la détermination de tous les employés d'Equipment Sales & Service Limited sont les raisons pour lesquelles nous avons à nouveau reçu ce prix prestigieux pour 2024. En raison de la sensibilisation interne à notre réussite en matière de meilleure gestion, lorsque nous mettons en œuvre une initiative spéciale ou de pointe, quelqu'un dira avec enthousiasme 'c'est un pour l'application de la meilleure gestion'", a déclaré Morgan Cronin, président et chef de la direction, Equipment Sales & Service Limited.

Le programme des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le principal palmarès des entreprises au pays qui reconnaît les mérites des entreprises détenues et gérées par des Canadiens pour leurs pratiques commerciales novatrices de classe mondiale. Chaque année, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux.

Les mises en nomination sont évaluées parun jury indépendant dont les membres sont des représentants des commanditaires du programme ainsi que des invités spéciaux.

"Le fait d'être à nouveau lauréat d'un prix BMC témoigne non seulement de l'extraordinaire dévouement et du talent de nos employés, mais aussi de la confiance que nous accordent nos clients. Nous les remercions tous deux sincèrement", a déclaré Peter M Willis, coprésident exécutif d'Equipment Sales & Service Limited.

Les sociétés les Mieux gérées de 2024 ont des points en commun, notamment, en mettant leur personnel et leur culture au premier plan, en se concentrant sur leurs stratégies ESG et en redoublant d’efforts pour accélérer leur digitalisation.

"En explorant de nouvelles avenues pour l’avancement de demain, les lauréates du programme des Mieux gérées de cette année ont fait preuve de courage, d’ingéniosité et de créativité," a déclaré Lorrie King, associée, Deloitte, leader mondiale du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada et coleader du programme des sociétés les Mieux gérées au Canada. "Nous sommes très fiers de souligner les réalisations impressionnantes d’entreprises telles que Equipment Sales & Service Limited dans le monde des affaires qui évolue rapidement. Leurs accomplissements exceptionnels sont inspirants, invitent à la célébration et procurent un sentiment d’appartenance."

À propos des sociétés les Mieux gérées au Canada

Le concours des sociétés les Mieux gérées au Canada demeure le sceau d’excellence pour les sociétés détenues et gérées par des Canadiens dont le chiffre d’affaires dépasse 50 millions de dollars. Chaque année depuis le lancement du concours en 1993, des centaines d’entreprises y participent dans le cadre d’un processus indépendant et rigoureux permettant d’évaluer leurs capacités et leurs pratiques de gestion. Il existe quatre niveaux de prix : 1) les nouvelles lauréates des Mieux gérées au Canada (nouvelles lauréates choisies chaque année); 2) les lauréates des Mieux gérées au Canada (lauréates qui ont soumis leur candidature de nouveau avec succès et conservent le titre de Mieux gérées pendant deux années additionnelles, sous réserve d’un examen annuel de leur exploitation et de leurs finances); 3) les sociétés lauréates de la catégorie Reconnaissance Or (sociétés qui conservent le titre de Mieux gérées pendant trois années consécutives; ces sociétés lauréates ont démontré leur engagement à l’endroit du concours et ont conservé leur titre pour quatre à six années consécutives); et 4) les membres du Club Platine (lauréates qui ont conservé le titre de Mieux gérées pendant sept années consécutives ou plus). Les commanditaires du programme sont Deloitte Sociétés privées, la CIBC, le Globe and Mail, et le Groupe TMX. Pour en savoir plus, visitez

www.societeslesmieuxgerees.ca.

À propos de Equipment Sales & Service Limited

Equipment Sales & Service Limited a été fondée en 1946, ce qui la classe parmi les plus vielles et les plus établies des entreprises d'équipements au Canada. Désormais dans sa troisième génération en tant qu'entreprise familiale privée, ESS conserve la flexibilité afin de répondre rapidement aux besoins des clients et de suivre le rythme de notre économie mondiale en pleine évolution. ESS est fier de fournir un niveau de service personnalisé aux clients basé sur nos valeurs traditionnelles de travail acharné, d'intégrité et de responsabilité partagée. En plus de la vente d'équipement lourd, ESS est l'un des plus grands fournisseurs de services nationaux au Canada, soutenant toutes les marques de machineries avec des techniciens de service formés et le plus grand inventaire OEM au pays, de pièces d'usure et de pièces de rechange. Notre engagement envers le service à la clientèle va de pair avec notre engagement envers les employés de l'ESS. Notre politique de sécurité et nos programmes de formation du personnel sont conçus pour maintenir le personnel ESS en bonne santé, productif et au sommet dans leur domaine d’expertise.

Pour en savoir plus, visitez www.essltd.com.

