L'Alliance Promotion Microbiote devient l’European Microbiome Innovation for Health : une étape majeure pour structurer la filière d’excellence européenne du microbiote

Paris - France – 14 mai 2024 – L’Alliance Promotion Microbiote (APM), acteur majeur dédié au développement, à la production et à la commercialisation d’innovations thérapeutiques basées sur le microbiote, annonce aujourd'hui son extension européenne et son changement de nom : European Microbiome Innovation for Health (EMIH). Cette évolution marque une étape décisive dans la consolidation et le développement de la filière industrielle européenne du microbiote, visant à promouvoir l'innovation médicale, assurer à la filière européenne une position d’envergure au niveau mondial pour améliorer ainsi la qualité de vie des patients en adressant des besoins médicaux non satisfaits.

Loin d’un simple changement de dénomination, il s’agit de formaliser le choix d’agir au niveau européen qui apparaît le plus pertinent par sa taille critique pour générer des effets positifs en termes de R&D et donc de santé, dans un contexte de concurrence internationale de plus en plus soutenu. Il s’agit en outre de répondre aux réalités fortes d'un environnement européen en cours de maturation, à l'heure où l'Union européenne affiche des ambitions importantes en matière de santé avec des textes structurants comme SoHO - à mettre en œuvre - et le paquet pharmaceutique - à faire aboutir -, sans oublier les programmes stratégiques comme EU4Health. Avec à chaque fois des enjeux forts qui détermineront la capacité d'exploitation du formidable potentiel du microbiote pour les patients et l'économie européenne.

L’EMIH est une coalition européenne indépendante, une initiative publique et privée ainsi qu’une organisation à but non-lucratif visant à ce que les innovations médicales basées sur le microbiote deviennent l’une des priorités de santé publique au sein de l’Union européenne.

Ses membres s’engagent à développer la connaissance et l’émergence des bioproductions thérapeutiques, diagnostiques et des dispositifs médicaux basés sur le microbiote, dans le domaine de la santé humaine, pour en assurer un accès égal au travers d’un cadre réglementaire en répondant aux plus hauts standards de qualité et en permettant par ailleurs un équilibre économique afin de maintenir l'innovation thérapeutique.

Seule une action d’envergure majeure permettra ainsi de structurer une filière d’excellence du microbiote en Europe en offrant à l’écosystème européen une position clef au niveau mondial pour accélérer l’émergence de thérapies innovantes fondées sur les microbiotes en ce qu’elles représentent un changement de paradigme radical et majeur dans l’approche de la santé pour tous.

« Les acteurs européens du microbiote se distinguent par leur R&D innovante et leur rôle prépondérant au sein de la filière mondiale. Ils se démarquent par une recherche d'excellence reconnue et occupent des positions de leader dans leurs domaines respectifs. En unissant nos forces au sein de l’EMIH, notre objectif est de promouvoir l'innovation médicale du microbiote au rang des filières les plus prometteuses et d'en faire une priorité en matière de santé publique au sein de l'Union européenne. Notre ambition est de rendre ces avancées accessibles à tous les patients. Ainsi, nous invitons toutes les entités européennes engagées dans la recherche sur le microbiote à soumettre leur candidature pour rejoindre l'EMIH. Ensemble, faisons du microbiote le fer de lance de l'innovation européenne en matière de santé", déclare Hervé Affagard, Président élu de l’EMIH.

À propos de l’European Microbiome Innnovation for Health (anciennement Alliance Promotion Microbiote-APM)

EMIH est une coalition indépendante, au sein de l’Union Européenne, du Royaume-Uni et de la Suisse, regroupant à ce jour 20 acteurs majeurs du secteur public et privé. Du laboratoire au chevet du patient, l’EMIH couvre toute la chaîne de valeur de l’industrie du microbiote. Son objectif : positionner l’Europe comme leader mondial dans le développement, la production et la commercialisation d’innovations thérapeutiques basées sur le microbiote.

Les membres de l’EMIH sont Bioaster, Biocodex, Biofortis, Biose Industrie, Cynbiome, Eligo Bioscience, Ferring Pharmaceuticals, GMT Science, INRAE, Lallemand Health Solutions, Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes, Pelican Health, MaaT Pharma, Microbiome Foundation, Polepharma, Medicen Paris Région, Nexbiome, Novobiome, Seventure Partners et Skyepharma.