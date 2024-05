Temenos lance les premières solutions d’IA générative responsable pour les services bancaires

Une technologie de pointe pour transformer les opérations et la gestion des produits au sein de l’industrie bancaire pour la faire gagner en efficacité

DUBLIN, Irlande, 14 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FORUM COMMUNAUTAIRE DE TEMENOS 2024 – Temenos (SIX : TEMN) effectue ce jour le lancement de ses solutions révolutionnaires d’IA générative responsable dans le cadre de sa plateforme bancaire alimentée par l’IA. Ces solutions sécurisées s’intègrent aisément à ses solutions Core Banking et Financial Crime Mitigation (ou FCM, une solution de lutte contre la criminalité financière) et révolutionnent la manière dont les banques interagissent avec leurs données, pour stimuler la productivité et la rentabilité et réaliser un retour sur investissement majeur.



Temenos a beaucoup investi dans la R&D pour appuyer ses initiatives en matière d’IA, ce qui lui a permis de concevoir des solutions brevetées d’IA explicable (ou XAI pour eXplainable Artificial Intelligence). Temenos étend maintenant son leadership à l’IA générative pour le secteur bancaire. Sa plateforme alimentée par l’IA permet aux banques de déployer des solutions d’IA plus rapidement et de manière plus sécurisée.

Grâce à l’IA générative de Temenos, les utilisateurs peuvent effectuer des requêtes en langage naturel pour générer des informations et des rapports uniques, ce qui réduitconsidérablement le temps d'accès aux données essentielles et leur permet d'en exploiter tout le potentiel. Par exemple, les réponses et les résultats pour les clients les plus rentables par type de client et par données démographiques deviennent instantanés et accessibles.

L’IA générative de Temenos étant transparente et explicable, elle permet aux utilisateurs et aux régulateurs de vérifier les résultats générés. De plus, grâce à leur cadre solide d’autorisations et de sécurité d’accès, ces solutions peuvent transformer positivement l'efficacité, les opérations et la gestion des produits de l’industrie bancaire. L’IA générative de Temenos répond aux principaux enjeux auxquels les banques font face en termes de déploiement et d’intégration de ce type de technologie dans leur infrastructure de données existante, tout en répondant à leurs besoins en matière de sécurité et de protection des données.

Les nouvelles solutions d’IA générative peuvent s'appliquer aux opérations clients et middle office, ou au développement de produits, et permettent aux banques de créer des produits en temps réel sur la base des préférences de leurs clients. Grâce aux connaissances issues de l’IA explicable et générative, ces nouvelles solutions aident les banques à accroître le potentiel et l'expertise de leurs utilisateurs. Elles peuvent se déployer comme une solution propre pour les banques, ou s'intégrer à leurs écosystèmes informatiques sans effort, être hébergées sur site ou sur n’importe quel cloud public ou privé, ou encore se packager dans l'offre Saas développée par Temenos.

Pour Prema Varadhan, Président Produit et directeur de l’exploitation chez Temenos : « Nous utilisons tous l’IA au quotidien et tirons profit de services et d’informations personnalisés. L’IA explicable de Temenos apporte des perspectives transparentes et vérifiables, et notre plateforme reposant sur l’IA générative les fournit instantanément, d’une manière intelligente et personnalisée. Temenos garantit des pratiques d’IA responsables en proposant des capacités d’explication, de sécurité, de déploiement sécurisé et des capacités spécifiques au secteur bancaire. Grâce à notre plateforme d’IA, les banques peuvent rapidement mettre en œuvre des cas d’utilisation en conditions réelles qui améliorent l’efficacité, stimulent la rentabilité et créent des expériences client hyper-personnalisées. »

Bola Rotibi, analyste en chef, CCS Insight, observe : « L’IA générative annonce le nouvel âge de l’efficacité et de la compétitivité du domaine bancaire en permettant de révolutionner l’expérience client, de standardiser les processus et de révéler des informations exploitables. Les banques sont naturellement prudentes envers la pleine adoption de l’IA générative, et souhaitent avant tout s’assurer qu’elles le font de manière responsable. Une expérience éprouvée en matière d’IA responsable sera primordiale pour que les institutions financières puissent expérimenter et déployer en toute confiance des modèles d’IA générative pour des fonctions opérationnelles essentielles au sein de leurs établissements. Les fournisseurs tels que Temenos, qui placent les opérations d’IA responsable au cœur de leurs solutions bancaires, sont bien placés pour conférer aux établissements financiers toute la confiance nécessaire pour expérimenter et déployer des solutions d’IA générative au service de fonctions opérationnelles essentielles au sein de l’entreprise. »

En ce qui concerne les opérations bancaires de base, l’IA générative de Temenos en améliore les flux de travail, mais aussi les parcours et les requêtes quotidiennes des utilisateurs, permettant ainsi aux banques de révolutionner la productivité en termes de création de produits et de gestion des comptes. En réduisant le temps et les efforts nécessaires à la production d’informations, de rapports et d’actions, l’IA générative de Temenos permet aux utilisateurs professionnels de communiquer avec les données à partir de texte libre, et d'obtenir ainsi des informations uniques, exprimées d’une manière simple. Ce processus rationalisé promet de réduire considérablement le temps consacré à ces tâches, et de permettre aux banques de se concentrer sur l’optimisation des opérations et l’amélioration de l’expérience client.

S'agissantde la lutte contre la criminalité financière, l’IA générative de Temenos permet aux utilisateurs professionnels d’extraire des données d'inspection à l’aide de texte libre. Le personnel bancaire peut ainsi cataloguer rapidement des informations, telles que des alertes de criminalité financière, en identifiant des thèmes ou des causes profondes qui, autrement, prendraient des heures, voire plus, à être traitées manuellement. L’IA générative de Temenos peut également aider les managers à débloquer des informations relatives à la productivité, en fournissant des informations pertinentes adaptées à chaque établissement. Elle peut notamment indiquer où des réglages peuvent être appliqués pour améliorer le traitement direct (ou STP, pour Straight Through Processing).

À court terme, Temenos lancera des solutions d’IA générative pour ses solutions Temenos Wealth et Temenos Digital. Temenos est déjà le premier à commercialiser une solution sécurisée pour les banques utilisant l’IA générative pour classer automatiquement les transactions bancaires des clients .

