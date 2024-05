EBC se une a United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, en la lucha contra el malaria

Move Against Malaria 5K 2024, una Iniciativa Global de United to Beat Malaria, una Campaña de la Fundación de las Naciones Unidas. El equipo de la oficina de Kuala Lumpur de EBC Financial Group después de participar en el evento Move Against Malaria 5K, demostrando unidad en la lucha contra la malaria. Los representantes de EBC Financial Group se unen con campeones globales en la Cumbre de Liderazgo United to Beat Malaria en marzo de 2024. Corriendo en apoyo de la campaña Move Against Malaria.

EBC Financial Group (EBC) recientemente se unió a los partidarios y socios de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas (UNF), en su evento virtual Move Against Malaria 5K 2024. Esta iniciativa unió a personas de todo el mundo para crear conciencia y recaudar fondos, enfatizando la necesidad urgente de herramientas y programas efectivos para el tratamiento del paludismo (malária) .

Los empleados de EBC en todo el mundo participaron para crear conciencia durante la Semana Mundial del Paludismo (malária) a través de carreras, caminatas y natación, enfatizando la importancia de combatir el paludismo. A través de estos esfuerzos colectivos, EBC Financial Group ayudó a proporcionar casi 25,000 familias con 100,000 mosquiteros, protegiendo a alrededor de 150,000 personas de la enfermedad.

EBC Financial Group participó en la Cumbre de Liderazgo United to Beat Malaria 2024, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, que se llevó a cabo del 10 al 12 de marzo en Washington, D.C. La cumbre reunió a líderes globales, expertos en salud y defensores para fortalecer iniciativas y acelerar los esfuerzos para eliminar el paludismo en todo el mundo. La participación de EBC Financial Group destacó su compromiso en la lucha contra el paludismo al interactuar con representantes de la Fundación de las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y el Congreso de los Estados Unidos.

En abril, EBC Financial Group anunció su asociación oficial con United to Beat Malaria, reforzando la dedicación de la empresa a salvar vidas mediante el apoyo a herramientas y programas de tratamiento críticos. Durante la cumbre, oradores destacados como Margaret McDonnell, Directora Ejecutiva de United to Beat Malaria, y el Dr. Daniel Ngamije, Director del Programa Mundial de Paludismo de la OMS, exploraron el uso de la inteligencia artificial y el modelado para mejorar las predicciones y las intervenciones.

EBC Financial Group se mantiene firme en su misión de proteger a las comunidades vulnerables del paludismo y cumplir con su compromiso en los desafíos de salud global. La asociación con United to Beat Malaria es solo un paso en su continuo viaje hacia la erradicación de esta enfermedad prevenible. Con los conocimientos colaborativos obtenidos en la Cumbre de Liderazgo 2024 y el evento Move Against Malaria 5K, EBC está preparado para seguir impulsando un cambio impactante.

En adelante, EBC Financial Group tiene planes de profundizar las colaboraciones con la Fundación de las Naciones Unidas y otras organizaciones benéficas, aprovechando la experiencia colectiva y estrategias innovadoras para fortalecer los sistemas de salud y promover la equidad a nivel mundial. Para obtener más información sobre las iniciativas de ESG de EBC Financial Group, visita www.ebc.com/ESG.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. Con oficinas estratégicamente situadas en destacados centros financieros como Londres, Sídney, Hong Kong, Tokio, Singapur, las Islas Caimán, Bangkok y Limassol, entre otros, EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los más altos niveles de normas éticas y regulación internacional. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulada por la Securities and Investments Commission de Australia (ASIC), y EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

En el núcleo del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC también es socio de United to Beat Malaria, una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromisos públicos “Lo que realmente hacen los economistas” del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo públicos.

