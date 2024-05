EBC Financial Group se une à campanha United to Beat Malaria da Fundação das Nações Unidas na luta contra a malária

Corrida Contra a Malária 5K 2024, uma Iniciativa Global da United to Beat Malaria, uma Campanha da Fundação das Nações Unidas. A equipe do escritório da EBC Financial Group em Kuala Lumpur após participar do evento Corrida Contra a Malária 5K, demonstrando união na luta contra a malária. Representantes da EBC Financial Group se unem a campeões globais na Cúpula de Liderança United to Beat Malaria em março de 2024. Correndo em apoio à campanha Move Against Malaria.

O EBC Financial Group (EBC) recentemente se juntou a apoiadores e parceiros da United to Beat Malaria, uma campanha da Fundação das Nações Unidas (UNF), em seu evento virtual Move Against Malaria 5K 2024. Essa iniciativa uniu pessoas no mundo todo para conscientizar e arrecadar fundos, enfatizando a necessidade urgente de ferramentas e programas eficazes de tratamento da malária.

Funcionários da EBC no mundo todo participaram para conscientizar durante a Semana Mundial da Malária por meio de corridas, caminhadas e natação, enfatizando a importância de combater a malária. Por meio desses esforços coletivos, a EBC Financial Group ajudou a fornecer quase 25.000 famílias com 100.000 redes mosquiteiras, protegendo cerca de 150.000 pessoas da doença.

O EBC Financial Group participou da Cúpula de Liderança United to Beat Malaria 2024, uma campanha da Fundação das Nações Unidas, realizada de 10 a 12 de março em Washington, D.C. A cúpula reuniu líderes globais, especialistas em saúde e defensores para fortalecer iniciativas e acelerar esforços na eliminação da malária no mundo todo. A participação da EBC Financial Group destacou seu compromisso em combater a malária, ao interagir com representantes da UN Foundation, da Organização Mundial da Saúde e do Congresso dos Estados Unidos.

Em abril, o EBC Financial Group anunciou sua parceria oficial com a United to Beat Malaria, reforçando o compromisso da empresa em salvar vidas por meio do apoio a ferramentas e programas essenciais de tratamento. Durante a cúpula, palestrantes principais como Margaret McDonnell, Diretora Executiva da United to Beat Malaria, e Dr. Daniel Ngamije, Diretor do Programa Global de Malária da OMS, exploraram o uso de inteligência artificial e modelagem para aprimorar previsões e intervenções.

O EBC Financial Group mantém-se firme em sua missão de proteger comunidades vulneráveis da malária e cumprir seu compromisso com desafios globais de saúde. A parceria com a United to Beat Malaria é apenas um passo em sua jornada contínua rumo à erradicação dessa doença evitável. Com as percepções colaborativas obtidas na Cúpula de Liderança de 2024 e no evento Move Against Malaria 5K, a EBC está pronta para continuar impulsionando mudanças impactantes.

Seguindo em frente, o EBC Financial Group planeja aprofundar as colaborações com a UN Foundation e outras organizações de caridade, aproveitando a expertise coletiva e estratégias inovadoras para fortalecer os sistemas de saúde e promover a equidade no mundo todo. Para obter mais informações sobre as iniciativas de ESG do EBC Financial Group, visite www.ebc.com/ESG.

Sobre o EBC Financial Group

Fundada no prestigioso distrito financeiro de Londres, a EBC Financial Group (EBC) é reconhecida por sua ampla gama de serviços, que inclui corretagem financeira, gestão de ativos e soluções de investimento abrangentes. Com escritórios estrategicamente localizados em importantes centros financeiros como Londres, Sydney, Hong Kong, Tóquio, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e outros, a EBC atende a uma clientela diversificada de investidores varejistas, profissionais e institucionais em todo o mundo.

Reconhecida com múltiplos prêmios, a EBC orgulha-se de aderir aos mais altos níveis de padrões éticos e regulamentações internacionais. A EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentada pela Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA), a EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd é regulamentada pela Comissão de Valores Mobiliários e Investimentos da Austrália (ASIC) e a EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentada pela Autoridade Monetária das Ilhas Cayman (CIMA).

No cerne do EBC Group estão profissionais experientes com mais de 30 anos de experiência em importantes instituições financeiras, que navegaram habilmente por ciclos econômicos significativos, desde o Acordo do Plaza até a crise do franco suíço em 2015. A EBC defende uma cultura em que a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada envolvimento com investidores seja tratado com o máximo de seriedade que merece.

https://www.ebc.com