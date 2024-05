La plateforme de recrutement de patients TrialWire, qui permet de redémarrer des essais cliniques interrompus, est finaliste pour de nombreux prix aux Citeline Awards 2024

BOSTON, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La plateforme de recrutement rapide de patients TrialWire™ , la seule solution de paiement à l’inscription à frais fixes fonctionnant grâce à l’IA et aux algorithmes, a été sélectionnée comme finaliste par Citeline dans trois catégories importantes :



Meilleure utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre des essais cliniques

Meilleure initiative technologique au service des patients

Meilleure initiative technologique au service des promoteurs





TrialWire™ ne se contente pas de trouver des patients hautement éligibles dans les temps, elle réduit également les délais de communication avec les patients et les tensions, en diminuant le temps de contact et de sélection aux centres. Dans une étude classique, jusqu’à 50 % des patients peuvent être perdus en raison de difficultés à les contacter. Le système de communications unifiées TrialWire™ et les alertes et escalades en temps réel résolvent ce problème et redémarrent rapidement les essais. Les promoteurs et les CRO peuvent voir les progrès en temps réel et sont alertés si un contact avec un patient n’a pas évolué.

Susan Fitzpatrick-Napier, PDG et fondatrice de TrialWire™, a remercié les clients et les principaux partenaires technologiques pour leur rôle dans le succès de la plateforme TrialWire™, qui est exploitée par les sociétés biopharmaceutiques à des fins d’études se déroulant au centre et d’études dont les essais cliniques sont décentralisés.

« Nous sommes très heureux de poursuivre sur la lancée du prix aux Citeline Awards 2023 et d’être à nouveau reconnus comme un acteur clé de l’industrie dans le domaine des essais cliniques. Nous tenons à remercier nos CRO et nos clients de sociétés biopharmaceutiques dans le monde entier, ainsi que nos partenaires technologiques de premier plan, notamment Salesforce Health Cloud, Uber Health et Twilio, qui nous permettent d’offrir à nos clients les services les plus avancés, sécurisés, efficaces et fiables. »

« Le fait d’être reconnu dans ces trois catégories - en tant que leader en matière d’IA et de la technologie de recrutement des patients, ainsi que de l’excellence dans l’engagement des patients et des promoteurs - est exceptionnel. Il souligne notre ambition collective de fournir une plateforme innovante, centrée sur le patient et axée sur la diversité et l’accessibilité. »

Selon Citeline, ces prix « mettent en valeur l’excellence dans la conception des essais cliniques, les avancées technologiques et les résultats, ainsi que les réalisations exceptionnelles des individus, des départements, des équipes ou des organisations. »

Les catégories de prix et les finalistes sont les suivants :

Meilleure utilisation de l’intelligence artificielle dans le cadre des essais cliniques

L’IA transforme les services de santé et gagne du terrain dans l’industrie pharmaceutique. Elle offre de nouvelles possibilités pour améliorer la découverte de médicaments, le développement clinique et l’adoption de nouveaux médicaments. Ce prix récompense ceux qui exploitent l’IA pour rationaliser les processus d’essais cliniques ou en assurer le succès.

LES FINALISTES SONT :

ICON

Medidata

Moderna

TrialWire

Yseop





Meilleure initiative technologique au service des patients

Ce prix récompense l’impact transformateur des technologies de santé numérique dans les essais cliniques. Les innovateurs remodèlent la collecte de données des patients grâce à divers outils numériques tels que les applications pour smartphones et les appareils de santé mobiles. Les juges recherchent des produits qui améliorent l’expérience des patients et la qualité des données, qu’il s’agisse d’agendas électroniques ou d’appareils mobiles innovants, favorisant une participation fluide aux essais.

LES FINALISTES SONT :

IQVIA

eCOA de Medidata - Medidata, une entreprise de Dassault Systèmes

Moderna et ProofPilot

TrialWire

Meilleure initiative technologique au service des promoteurs

Ce prix reconnaît le rôle crucial des plateformes de pointe dans l’optimisation des données des essais cliniques. Les logiciels avancés améliorent l’efficacité à toutes les étapes de l’essai, en aidant les promoteurs dans la logistique, le suivi, l’atténuation des risques et l’analyse des données. Les juges recherchent des produits améliorant la gestion de l’équipe d’étude et la supervision des activités de l’essai.

LES FINALISTES SONT :

Bioforum, The Data Masters

Certara

CluePoints

Cytel

Medidata : l’équipe de Medidata Clinical Data Studio

Phastar

TrialWire





Alors que plus de 80 % des essais cliniques ne parviennent pas à recruter des patients dans les temps et que 30 % des centres de recherche ne parviennent pas à atteindre les objectifs de recrutement (10 % des centres ne recrutent aucun patient), TrialWire™ offre une tranquillité d’esprit et un gain de temps et d’argent considérable pour les centres, les promoteurs, les CRO et les investisseurs.

Le recrutement automatique TrialWire™ peut démarrer et évoluer rapidement, en moins de 24 heures, car la plateforme ne nécessite aucune approbation pour commencer.

La plateforme TrialWire™ basée sur le cloud sécurisé de Salesforce Health comprend :

des tableaux de bord interactifs dédiés et sécurisés pour chaque coordinateur d’étude afin qu’ils puissent consulter les détails des patients et les informations médicales et voir les progrès en temps réel ;

des tableaux de bord pour les promoteurs et les CRO afin qu’ils puissent visualiser en temps réel les données anonymisées relatives à l’état des patients référés ;

le système sécurisé de communications unifiées regroupe les messages, les vidéos (télésanté), les courriels électroniques et le téléphone sur le tableau de bord des coordinateurs d’études pour une communication instantanée avec les patients, afin de planifier des appels, d’effectuer une sélection et d’organiser des visites au centre ;

un système automatisé de recherche, de sélection et d’inscription basé sur l’IA et les algorithmes ;

des mesures minute par minute pour les coordinateurs d’étude, les promoteurs et les CRO indiquant le nombre de patients référés, contactés, sélectionnés et inscrits dans chaque centre ;

un téléchargement des données sur l’avancement de l’étude pour les promoteurs et les CRO ;

une conformité à l’HIPAA et la sécurité de la vie privée des patients ;

un nombre illimité de centres au niveau mondial ;

disponible dans toutes les langues ;

ScreenMatch – le système d’assistance des coordinateurs d’étude minutieux qui aide à contacter et à sélectionner les patients par téléphone ;

Uber Health pour les réservations de transport de patients.





À propos de TrialWire™ www.trial-wire.com

TrialWire™ est une société technologique privée qui s’appuie sur 25 ans d’expérience dans le secteur du recrutement de patients pour les essais cliniques.

TrialWire™ résout la crise du recrutement des patients qui est l’un des problèmes les plus importants auxquels est confronté le secteur du développement des médicaments, coûtant des milliards de dollars par jour en raison d’essais interrompus.

La plateforme TrialWire™ est le service le plus sécurisé (optimisé par Salesforce Health Cloud) qui utilise l’IA et des algorithmes avancés pour trouver les bonnes personnes à l’aide des recherches qu’elles font en ligne sur leur maladie. Elle utilise toutes les informations disponibles en ligne, y compris les données démographiques, l’intention et le contenu afin de déterminer l’éligibilité.

Les patients sont invités à se rendre sur la plateforme, à passer le test de sélection basé sur l’IA et à se voir proposer une étude correspondant exactement à leurs besoins. Aucune ouverture de compte n’est nécessaire. La plateforme assimile des données d’études provenant de registres d’essais approuvés tels que ClinicalTrials.Gov.

La clé du succès de TrialWire™ réside dans le fait que la plateforme recherche des personnes motivées et actives en ligne qui tentent d’en savoir plus sur leur maladie. Elles peuvent être connectées à un centre en moins de deux minutes. Ces personnes ont des taux de rétention élevés et constants.

