LNC, EACL et AtkinsRéalis s’entendent pour collaborer à la production d’eau lourde

Le propriétaire et exploitant des laboratoires nucléaires nationaux du Canada signent un protocole d’entente avec le chef de file des services professionnels et de la gestion de projets afin d’explorer la production d’eau lourde pour les futures centrales nucléaires à grande échelle

CHALK RIVER, Ontario, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), Énergie atomique du Canada limitée (EACL) et AtkinsRéalis ont le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’entente (PE) afin d’explorer les opportunités de collaboration dans le domaine de la production d’eau lourde. Cet accord intervient dans un contexte de regain d’intérêt pour la production nationale d’énergie nucléaire au Canada, y compris le déploiement potentiel de réacteurs nucléaires à grande échelle en Ontario, qui pourraient nécessiter d’importants volumes d’eau lourde pour fonctionner, selon la conception choisie.



En tant que propriétaire et exploitant des laboratoires nucléaires nationaux du Canada, EACL et LNC possèdent collectivement l’expertise, la technologie, les installations et la propriété intellectuelle (PI) nécessaires à la production, à la gestion et à la valorisation de l’eau lourde, une forme d’eau utilisée comme modérateur et caloporteur dans le parc actuel de réacteurs CANDU® au Canada. Ces capacités s’ajoutent à celles d’AtkinsRéalis, chef de file international de l’industrie nucléaire et gardien de la technologie CANDU, qui a lancé un réacteur CANDU de nouvelle génération. Connu sous le nom de CANDU® MONARK™, ce réacteur nucléaire de 1000 MW nécessiterait l’utilisation d’eau lourde pour son fonctionnement, comme les autres réacteurs CANDU, et représente le seul réacteur à grande échelle développé au Canada.

« De concert avec notre client, EACL, les LNC sont ravis de conclure ce protocole d’entente avec AtkinsRéalis, une entente qui met à profit notre vaste expertise et nos ressources en matière de production d’eau lourde et qui constitue une étape importante dans le déploiement d’une énergie nucléaire à grande échelle produite ici au Canada », a commenté Jack Craig, président et chef de la direction des LNC. « En tant qu’exploitant des Laboratoires de Chalk River de l’EACL, où est né le réacteur CANDU, les LNC connaissent bien cette technologie et jouent un rôle important en assurant son exploitation sécuritaire et fiable partout dans le monde. La conception du réacteur CANDU est une technologie éprouvée et les LNC continueront de soutenir cette technologie aujourd’hui ainsi qu’à l’avenir, ce qui comprend l’établissement des stocks d’eau lourde nécessaires et des capacités de production. »

« Je suis heureux qu’EACL, les LNC et AtkinsRéalis collaborent et travaillent ensemble afin de faire progresser la production d’eau lourde pour la technologie des réacteurs CANDU. La technologie CANDU est particulièrement bien placée pour contribuer à la réalisation d’importants objectifs nationaux tels que la décarbonisation, la sécurité énergétique, la croissance économique et le maintien du statut de pays nucléaire de première catégorie du Canada », a déclaré Fred Dermarkar, président et chef de la direction d’EACL.

« La technologie CANDU, en tant que seule technologie nucléaire à grande échelle développée au Canada, est une source de fierté nationale », a déclaré Joe St. Julian, président, secteur Énergie nucléaire, AtkinsRéalis. « Nous sommes honorés de continuer à gérer et à améliorer sa réputation en tant que technologie nucléaire de premier plan à l’échelle mondiale. Un approvisionnement fiable en eau lourde garantira également l’approvisionnement du marché mondial des isotopes pour la médecine nucléaire anticancéreuse, car les réacteurs CANDU – dont celui de l’Ontario fournit 50 % de l’approvisionnement mondial en cobalt 60 – sont les seuls réacteurs à l’échelle commerciale capables de produire de tels isotopes médicaux tout en produisant de l’électricité. »

Selon les termes du protocole d’entente, les organisations exploreront les opportunités de travailler ensemble, ainsi qu’avec d’autres partenaires stratégiques dont l’expertise pourrait accélérer les technologies, pour produire ou améliorer l’eau lourde qui pourrait être utilisée dans la mise en service et l’exploitation de nouveaux réacteurs CANDU au Canada. Les trois organisations reconnaissent que la construction de nouveaux réacteurs CANDU nécessiterait d’importants volumes d’eau lourde, ce qui nécessiterait la construction de nouvelles installations au Canada. Elles ont également un intérêt commun à faire progresser cette technologie vers un déploiement allant au-delà des possibilités commerciales, reconnaissant qu’elle contribue à d’importants objectifs de politique nationale au Canada, y compris la décarbonisation, la sécurité énergétique, la croissance économique et le maintien de la position du Canada en tant que nation nucléaire de premier plan. En plus de la collaboration actuelle, EACL et les LNC ont l’intention de jouer un rôle de premier plan dans d’autres initiatives visant à soutenir le succès de cette industrie naissante au Canada.

« En tant que titulaire de la propriété intellectuelle CANDU concédée sous licence à Candu Energy Inc. et propriétaire du laboratoire nucléaire national du Canada à Chalk River, en Ontario, géré et exploité par les LNC, EACL est déterminée à voir sa technologie CANDU et la capacité unique de son laboratoire national exploitées au profit des Canadiens », a commenté Grant Gardiner, vice-président exécutif, stratégie et développement commercial. « Nous croyons que l’établissement d’un approvisionnement sûr, national et économiquement viable en eau lourde est essentiel au succès continu de la technologie CANDU et nous sommes fiers de la capacité unique que notre laboratoire national apporte à cet effort. »

L’eau lourde est une forme d’eau dans laquelle l’hydrogène normal est remplacé par une forme plus lourde d’hydrogène appelée deutérium. Dans le cas des réacteurs CANDU®, l’eau lourde a deux applications : elle est d’abord utilisée comme modérateur pour ralentir la vitesse des neutrons pendant le processus de fission, ce qui permet aux opérateurs de réguler la puissance du réacteur. Elle est également utilisée comme caloporteur, circulant dans le cœur du réacteur pour le refroidir et le maintenir à la température souhaitée. Grâce aux installations et à la propriété intellectuelle d’EACL, les LNC sont un chef de file mondial de la production, de la gestion et de la valorisation de l’eau lourde.

« Le déploiement de l’énergie nucléaire à grande échelle au Canada est une entreprise gigantesque qui nécessitera une harmonisation et une coordination poussées entre les organisations, les industries, les fonctionnaires et les organismes de réglementation de tout le pays, a ajouté Craig. L’eau lourde est une pièce maîtresse du puzzle, et EACL et les LNC travaillent ensemble pour jouer un rôle de premier plan dans ce processus, en veillant à ce que l’ensemble de l’industrie travaille à une vision commune et à ce que les stocks et les capacités de production nécessaires soient en place pour approvisionner ces réacteurs. Les LNC se réjouissent à l’idée de tirer parti de notre expertise de pointe, de notre expérience et de notre propriété intellectuelle, gérée par LNC et appartenant à EACL, en matière de production et de valorisation de l’eau lourde pour soutenir le déploiement de nouveaux réacteurs CANDU au Canada avec AtkinsRéalis. Ce faisant, nous nous efforcerons de faire du Canada le chef de file du marché mondial de l’eau lourde. »

Pour plus de renseignements sur EACL, veuillez visiter le site www.aecl.ca . Pour en savoir plus sur les LNC, notamment sur ses travaux liés à la production et à la gestion de l’eau lourde, veuillez consulter le site www.cnl.ca . Pour plus de détails sur AtkinsRéalis et le CANDU® MONARK™, visitez www.atkinsrealis.com /monark .

À propos d’Énergie atomique du Canada limitée

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de société détenue par le gouvernement et exploitée par un entrepreneur (GoCo), exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec les universités ainsi que l’industrie privée pour faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’est engagée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie du réacteur CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca .

À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez visiter www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’AtkinsRéalis

Créée par l’intégration d’organisations de longue date remontant à 1911, AtkinsRéalis est une société de services professionnels et de gestion de projets de premier plan mondial qui se consacre à l’ingénierie d’un avenir meilleur pour notre planète et ses habitants. Nous créons des solutions durables qui relient les personnes, les données et la technologie afin de transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques mondiaux. Nous déployons des capacités mondiales au niveau local pour nos clients et fournissons des services uniques de bout en bout tout au long du cycle de vie d’un actif, notamment en matière de conseil, de services consultatifs et environnementaux, de réseaux intelligents et de cybersécurité, de conception et d’ingénierie, d’approvisionnement, de gestion de projet et de construction, d’exploitation et de maintenance, de démantèlement et de capital. L’étendue et la profondeur de nos capacités sont mises au service de nos clients dans des secteurs stratégiques clés tels que les services d’ingénierie, le nucléaire, l’exploitation et la maintenance, ainsi que le capital. Des nouvelles et des informations sont disponibles sur www.atkinsrealis.com ou suivez-nous sur LinkedIn .