Delmar versterkt zijn aanwezigheid in Nederland met de overname van Intervracht Nederland BV

MONTREAL, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Delmar International Inc. (www.delmarcargo.com), een in Canada gevestigde marktleider in logistieke en supply chain-oplossingen, heeft de overname van de in Zevenaar gevestigde expediteur Intervracht Nederland BV (www.intervracht.nl) op 8 mei 2024 afgerond.

Op ongeveer een uur rijden ten oosten van zowel Rotterdam als Amsterdam, beide belangrijke Europese knooppunten voor zee- en luchtvracht, en dicht bij de grens met Duitsland, zal Intervracht Zevenaar dienen als een strategische nieuwe wereldwijde logistieke en distributie hub voor de Delmar Group.

"We zijn er trots op dat we deel uitmaken van The Delmar Group, een organisatie die onze visie, waarden en passie voor de sector deelt. We zullen onze aanvullende vaardigheden en de technologie van Delmar benutten in combinatie met ons wereldwijde netwerk en expertise. Onze klanten, medewerkers en belanghebbenden plukken hier nu al de vruchten van. Op dit moment hebben we nog meer synergiën geïdentificeerd en zijn we hard aan het werk om deze te benutten", aldus Jörg Töpfer, algemeen directeur van Intervracht Nederland BV. De heer Töpfer blijft aandeelhouder en algemeen directeur.

"Deze overname is een belangrijke mijlpaal in onze internationale expansiestrategie en versterkt onze positie als toonaangevende leverancier van end-to-end wereldwijde supply chain-oplossingen. We heten Intervracht Nederland BV van harte welkom bij de Delmar familie en kijken ernaar uit om onze expertise, netwerken en middelen te combineren om onze klanten extra opties, diensten en waarde te bieden", aldus Robert Cutler, president en CEO van The Delmar Group.

Dit is de tweede transactie in korte tijd in Europa voor Delmar, aangezien de groep vorig jaar nog een meerderheidsbelang verwierf in de Italiaanse expediteur Alisped SpA.

Over Delmar International Inc. en de Delmar Group

Delmar, opgericht in 1965, biedt uitgebreide douaneafhandeling, consolidatie van lucht- en zeevracht, oplossingen voor grondvervoer, beheerde transportoplossingen, opslag en distributie, supply chain-advies en een complete reeks diensten voor vrachtbeheer. Delmar blijft strategisch gezien weinig activa aanhouden, met een sterke focus op zijn logistieke technologische mogelijkheden. Het bedrijf heeft kantoren in 17 landen en telt ongeveer 1500 werknemers.

Over Intervracht Nederland BV

Intervracht Nederland BV, opgericht in 1999 en met het hoofdkantoor in Zevenaar, Nederland, biedt een uitgebreid dienstenpakket aan, waaronder zee- en luchtvracht, wegtransport, douaneafhandeling, warehousing en projectladingbeheer. Het bedrijf heeft een sterke reputatie opgebouwd op het gebied van betrouwbaarheid, efficiëntie en klanttevredenheid.

Mediacontact

Oliver Cutler, hoofd marketing

+1 514 636-8800/media@delmarcargo.com





Van links naar rechts: Jörg Töpfer, Managing Director, Intervracht Nederland BV, Robert Cutler, President en CEO van The Delmar Group en Mike Wagen, COO van The Delmar Group.





De foto's die horen bij deze aankondiging zijn beschikbaar op:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2e92b864-4f65-4860-abdf-14a07f308b78/nl

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65a3fbe3-4da2-4948-9cf0-0cb358bcd6bb/nl