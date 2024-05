Les Vêtements de Sport Gildan publie une présentation pour les investisseurs en vue de l’assemblée annuelle 2024

Le conseil presse les actionnaires de voter « POUR » TOUS les candidats aux postes d’administrateurs compétents et expérimentés que Gildan recommande au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU

Votez aujourd’hui! Si vous avez des questions ou avez besoin d’aide pour voter, composez le 1 888 518-6813 (sans frais en Amérique du Nord), envoyez un message texte au 437 561-5012 ou composez ce numéro, envoyez un courriel à l’adresse contactez-nous@kingsdaleadvisors.com ou visitez le site www.futureofgildan.com/fr/

MONTRÉAL, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Vêtements de Sport Gildan Inc. (GIL : TSX et NYSE) a annoncé aujourd’hui qu’elle a publié une présentation à l’intention des investisseurs intitulée « Créer de la valeur à long terme pour tous nos actionnaires » en vue de sa prochaine assemblée annuelle des actionnaires de 2024 (« assemblée annuelle 2024 ») qui se tiendra le 28 mai 2024. La présentation à l’intention des investisseurs sera disponible à l’adresse http://www.futureofgildan.com/fr/ et sur la page de l’assemblée annuelle 2024 de la Société.

Voici un aperçu des faits saillants de la présentation :

Pourquoi le conseil renouvelé est impatient de voir ce que lui réserve l’avenir de Gildan : Gildan est un chef de file dans le secteur. L’entreprise est dotée d’un rempart stratégique et étant donné sa situation concurrentielle et sa structure de coûts avantageuse, la Société devrait être gagnante. Gildan suit un plan précis vers la création de valeur par l’intermédiaire de l’accroissement du BAIIA tel que réalisé grâce à la stratégie de croissance durable de Gildan (croissance durable) qui s’appuie sur ses trois piliers clés, soit la croissance, l’innovation et les pratiques ESG. Gildan a trouvé chez Vince Tyra un leader solide et dispose d’une équipe de direction solide qui peut créer de la valeur pour tous les actionnaires grâce à l’exécution de son plan de croissance durable amélioré. Le conseil récemment renouvelé de Gildan est grandement collaboratif et travaillera de manière collégiale et constructive en vue de superviser l’exécution du plan de croissance durable par la direction et tiendra cette dernière responsable. Le conseil récemment renouvelé de Gildan excelle à créer un alignement, ce qui résoudra le problème d’alignement actuel entre l’ancien conseil, la direction et un groupe d’actionnaires posé par un activiste opportuniste.



Le nouveau conseil renouvelé de Gildan offre un bon équilibre entre des perspectives nouvelles, la pérennité et l’apport des investisseurs. Gildan recommande l’élection de cinq administrateurs indépendants nouvellement nommés, de quatre administrateurs indépendants déjà en poste et de deux candidats indépendants aux postes d’administrateurs issus de la liste des dissidents – tous possèdent l’expérience, l’expertise et les compétences nécessaires pour maximiser le plein potentiel de Gildan et réduire les perturbations. Le conseil nouvellement constitué est le produit d’un processus réfléchi et délibéré qui découle de vastes consultations auprès des actionnaires, 87 réunions ayant eu lieu, notamment avec les 25 plus grands actionnaires de Gildan et ceux que Browning West considère comme lui étant solidaires.





Glenn Chamandy n’est plus le chef de la direction dont Gildan a besoin et, au moment où le conseil de Gildan a irrémédiablement perdu confiance en ce dernier en 2023, un besoin de changement s’est fait sentir.



Dès 2021, il est devenu évident pour le conseil qu’il était temps de se préparer à un Gildan sans M. Chamandy. Pendant de nombreuses années, le conseil a discuté de la planification de la relève avec M. Chamandy. Ce dernier a lui-même convenu qu’un changement était nécessaire lorsqu’en 2021 il a informé le conseil qu’il prendrait sa retraite dans un horizon de trois à cinq ans. Mais M. Chamandy a néanmoins saboté le processus au moment de mettre à exécution le plan de relève. La nécessité de procéder à un changement en 2023 était sans équivoque : M. Chamandy a graduellement délaissé les affaires de Gildan, ne se présentant au bureau en moyenne que quatre jours par mois dans les six mois précédant son congédiement et n’envoyant que quelques courriels liés au travail chaque jour. L’attention de M. Chamandy était tournée vers la poursuite de projets personnels extérieurs à l’entreprise, notamment le développement d’un centre de villégiature de golf de luxe à la Barbade. M. Chamandy n’a jamais visité la plus récente usine de fabrication de Gildan au Bangladesh, qui constitue un investissement majeur pour la Société. M. Chamandy a organisé peu de réunions avec la haute direction. M. Chamandy a failli aux normes de comportement acceptable d’un chef de la direction lorsqu’il a enregistré une conversation téléphonique privée et confidentielle tenue avec Donald Berg, ancien président du conseil, à l’insu de ce dernier. Plutôt que de mettre de l’avant une stratégie convaincante, M. Chamandy a tenté de conserver son poste de chef de la direction en donnant au conseil un ultimatum : approuver une stratégie d’acquisitions risquée de plusieurs milliards de dollars qui prévoyait son maintien à titre de chef de la direction pendant plusieurs années afin de superviser l’intégration des acquisitions, sinon, il quitterait la Société sur-le-champ et vendrait ses actions. Les activités de Gildan perdaient du terrain, la croissance stagnait et le rendement du cours de l’action plafonnait depuis une dizaine d’années. Alors que le conseil s’affairait à préparer une transition ordonnée, le sabotage par M. Chamandy d’un plan de relève convenu et son insistance à exécuter une stratégie d’acquisitions risquée et dilutive de plusieurs milliards de dollars n’ont laissé au conseil d’autre choix que de le congédier. Lorsqu’il est parti, il a également violé les politiques de la Société sur la protection des renseignements de la Société en effaçant des données sur ses appareils de communication de Gildan.



Vince Tyra est exactement le chef de la direction dont Gildan a besoin pour évoluer dans un environnement de plus en plus concurrentiel et complexe. Le conseil a entrepris un processus solide et structuré de planification de la relève du chef de la direction et, à la conclusion de ce processus, a choisi Vince Tyra en tant que chef de la direction. Peu de gens ont eu l’occasion, comme Vince Tyra, de démontrer leurs compétences en leadership dans une si grande gamme d’industries et dans le cadre de défis de gestion aussi variés. Le fil conducteur de la carrière de M. Tyra a été d’utiliser son acuité financière, sa saine gestion et son aptitude à bâtir des équipes et à rassembler les gens autour d’une stratégie et d’une vision communes pour améliorer les entreprises et les organisations qu’il a dirigées. Houchens Industries : À titre de vice-président principal de la stratégie d’entreprise et des fusions et acquisitions chez Houchens, M. Tyra a dirigé la croissance stratégique de cette société de portefeuille détenue par des employés et dont le revenu s’élevait à 4 milliards de dollars grâce à des investissements dans des secteurs tels que les produits de consommation et la vente au détail. Université de Louisville : Dans le cadre du changement sans doute le plus audacieux de sa carrière, M. Tyra a redonné ses lettres de noblesse au programme d’athlétisme de la NCAA entaché de scandale. Sous sa direction, M. Tyra a établi une nouvelle culture d’excellence et de conformité tout en orchestrant la reconstruction de ce programme sportif. Southfield Capital : En tant que partenaire opérationnel de Southfield et membre de son comité d’investissement, M. Tyra a contribué à l’atteinte de rendements de premier plan dans le secteur en exerçant une influence positive sur de nombreuses sociétés de portefeuille à divers titres. Chez Southfield, son portefeuille a généré de solides rendements, dont un taux de rendement interne de 27 % et un multiple du capital investi de 3,2 fois. Broder Bros . : En tant que chef de la direction de Broder, M. Tyra a mené une série d’acquisitions couronnées de succès – dont celle d’Alpha Shirts, nommée plus tard Alphabroder – triplant ainsi le BAIIA, un élément fondamental de la création de valeur au sein des sociétés de capital-investissement. Plus encore, sous sa direction, Broder a réussi à exécuter la stratégie de cumulation avec facteur d’endettement de Bain Capital et est devenue un leader du marché. Fruit of the Loom : M. Tyra a été au service de Fruit of the Loom de 1997 à 2000, où le conseil d’administration l’a promu président pendant une période d’agitation où il a développé et mis en œuvre un plan de restructuration fructueux avant la vente éventuelle de l’entreprise à Berkshire Hathaway. En plus, M. Tyra a investi dans sa propre entreprise de vêtements de sport au début de sa carrière et l’a développée en utilisant Gildan comme fournisseur clé. M. Tyra a siégé au conseil d’administration de dix sociétés et a rempli les fonctions de chef de la direction par intérim auprès de trois sociétés. M. Tyra s’est vite mis à l’œuvre dans le cadre de ses fonctions à titre de président et chef de la direction de Gildan et s’est donné comme priorité d’interagir constamment avec les diverses parties prenantes en faisant ce qui suit : Visite de 18 bureaux et installations de fabrication pour se plonger dans les processus et la culture de Gildan; Participation à diverses foires commerciales pour renforcer sa présence et renouer avec les clients; Tenue de séances de discussion et interactions avec environ 94 % des cadres de Gildan à l’échelle mondiale ainsi qu’avec plus de 2 000 employés afin de créer un dialogue; Lancement d’un dialogue avec les principaux partenaires afin de mieux comprendre les défis et les possibilités; Élaboration d’une stratégie de croissance durable améliorée qui tient compte des commentaires des actionnaires et mise sur les forces de Gildan en matière de fabrication grâce à la croissance de ses capacités commerciales. Après le congédiement de M. Chamandy, le conseil a fait appel aux services de M. Richard Leblanc, expert indépendant renommé en gouvernance, afin qu’il évalue le processus de planification de la relève au poste de chef de la direction de Gildan. Dans son rapport, celui-ci a conclu que le conseil avait pris une série de « mesures raisonnables » conformes à ce que l’on attendrait du conseil d’une société ouverte canadienne. Parmi ses principales conclusions, M. Leblanc a indiqué ce qui suit : « D’après mon examen, je suis d’avis que le conseil a agi de manière conforme aux normes de gouvernance en vigueur sur la planification de la relève du chef de la direction et aux devoirs et aux obligations qui incombent aux administrateurs à l’égard de Gildan au cours de la période allant de mai 2021 jusqu’à la lettre de congédiement de l’ancien chef de la direction datée du 10 décembre 2023. »





Gildan a mis en place un plan à long terme réfléchi et réussit à exécuter ses priorités stratégiques. À l’inverse, le plan de Browning West et de Glenn Chamandy met les actionnaires à risque.



La stratégie de croissance durable améliorée de la Société, qui tient compte des commentaires des actionnaires et de leur souhait que nous continuions à faire croître Gildan de façon durable est un plan réalisable et réaliste qui permet à la Société de tirer parti de ses forces et d’accélérer la création de valeur pour les actionnaires et autres parties prenantes. Contrairement au plan réfléchi de Gildan, la stratégie de Browning West et de M. Chamandy consiste en un plan de « marketing » irréaliste alimenté par des projections d’exploitation improbables dont le seul objectif est d’obtenir des votes et de remporter la course aux procurations. De plus, la stratégie de M. Chamandy a récemment évolué en une stratégie d’appât peu crédible et peu convaincante. Le plan de M. Chamandy, qui a été présenté au conseil de Gildan en octobre 2023, était une stratégie risquée offrant peu de perspectives de croissance interne et comportant un plafonnement de la valeur de Gildan sans que des acquisitions soient réalisées. Cinq mois plus tard, la nouvelle stratégie de Browning West et de M. Chamandy a complètement et drastiquement changé de cap pour passer à une stratégie de croissance des ventes par des gains de parts du marché et la stimulation des rendements à court terme au moyen de tactiques d’ingénierie financière agressives et risquées – le tout avec des projections financières très audacieuses et irréalistes.





Browning West fait fi depuis longtemps des efforts déployés de bonne foi par Gildan pour trouver un terrain d’entente et, ultimement, un règlement qui profitera à tous les actionnaires.



Le conseil de Gildan a tenté à plusieurs reprises d’entamer des discussions avec Browning West dans l’espoir d’en venir à un règlement qui aurait mis un terme à cette course aux procurations coûteuse et contre-productive, mais Browning West continue de refuser ce dialogue constructif. Browning West s’efforce uniquement de s’emparer du contrôle de Gildan sans payer de prime et n’agit pas dans l’intérêt de tous les actionnaires.





VOTEZ AU MOYEN DU FORMULAIRE DE PROCURATION SUR PAPIER BLEU DÈS AUJOURD’HUI!

Le conseil demande instamment aux actionnaires de voter « POUR » tous les candidats recommandés par Gildan – l’ensemble des dix candidats aux postes d’administrateurs de Gildan, ainsi que Karen Stuckey et J. P. Towner, au moyen du formulaire de procuration sur papier BLEU, afin de protéger leur investissement. Nous invitons les actionnaires à ne pas utiliser le formulaire sur papier or envoyé par Browning West. Seul le dernier formulaire de procuration portant la date la plus récente sera pris en compte à l’assemblée annuelle 2024. Étant donné que Gildan a recours à un formulaire de procuration « universel » présentant tous les candidats de Gildan de même que les autres candidats proposés par Browning West, vous n’avez pas besoin d’utiliser un autre formulaire de procuration, peu importe pour qui vous entendez voter.

Pour voir la présentation ou pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de l’assemblée annuelle 2024, visitez le site www.futureofgildan.com/fr/. Les actionnaires qui ont des questions ou qui ont besoin d’aide pour voter peuvent communiquer avec Kingsdale Advisors, agent de sollicitation de procurations, au numéro sans frais 1 888 518-6813.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés contenus dans le présent communiqué de presse constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et des lois et règlements canadiens sur les valeurs mobilières et sont assujettis à des risques, des incertitudes et des hypothèses importants. Ces énoncés prospectifs comprennent, entre autres, de l’information relative à nos objectifs et à nos stratégies permettant d’atteindre ces objectifs. Les énoncés prospectifs peuvent généralement être identifiés par l’utilisation de termes conditionnels ou prospectifs tels que « peut », « sera », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « projette », « suppose », « anticipe », « planifie », « prévoit », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ces termes ou des variantes de ceux-ci ou une terminologie similaire. Nous vous invitons à consulter les documents déposés par la Société auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, ainsi que les risques décrits dans les sections « Gestion des risques financiers », « Estimations et jugements comptables critiques » et « Risques et incertitudes » du rapport de gestion de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 (« rapport de gestion 2023 ») pour une analyse des divers facteurs susceptibles d’influer sur ces énoncés prospectifs. Les facteurs et hypothèses importants qui ont été appliqués pour tirer une conclusion ou faire une prévision ou une projection sont également énoncés dans ce document.

Les énoncés prospectifs sont intrinsèquement incertains et les résultats ou les événements prévus dans ces énoncés prospectifs peuvent différer considérablement des résultats ou des événements réels. Les facteurs importants qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement d’une conclusion ou d’une projection dans ces énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les changements dans les conditions économiques et financières ou géopolitiques générales à l’échelle mondiale ou dans un ou plusieurs des marchés que nous desservons, notamment en ce qui a trait aux prix et à l’inflation, et notre capacité à mettre en œuvre nos stratégies et plans de croissance, de même que les facteurs mentionnés aux rubriques « Risques et incertitudes » et « Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs » du rapport de gestion 2023. Ces facteurs peuvent faire en sorte que le rendement réel de la Société au cours des périodes futures diffère considérablement de toute estimation ou projection du rendement futur exprimé ou sous-entendu dans les énoncés prospectifs inclus dans le présent communiqué de presse.

Rien ne garantit que les attentes exprimées dans nos énoncés prospectifs s’avéreront. L’objectif des énoncés prospectifs est de fournir au lecteur une description des attentes de la direction à l’égard de la performance financière future de la Société et ces énoncés peuvent ne pas convenir à d’autres fins. De plus, sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont formulés à la date des présentes, et nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les énoncés prospectifs inclus, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la législation ou la réglementation applicable l’exige. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont expressément visés par la présente mise en garde.

À propos de Gildan

Gildan est l’un des principaux fabricants de vêtements de base de tous les jours. L’offre de produits de la Société comprend des vêtements de sport, des sous-vêtements et des chaussettes vendus à un large éventail de clients, y compris des grossistes, des sérigraphes ou des décorateurs, ainsi qu’aux détaillants qui vendent aux consommateurs par l’intermédiaire de leurs magasins physiques et/ou leurs plateformes de commerce électronique et aux entreprises de marques mondiales axées sur le style de vie. La Société commercialise ses produits en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et en Amérique latine, sous un portefeuille diversifié de marques appartenant à la Société, notamment Gildan®, American Apparel®, Comfort Colors®, GOLDTOE® et Peds®.

Gildan possède et opère des installations de production à grand volume et verticalement intégrées, qui sont principalement situées en Amérique centrale, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord et au Bangladesh. Gildan est engagée à mettre en place des pratiques de premier plan en matière de main-d’œuvre, d’environnement et de gouvernance dans toute la chaîne d’approvisionnement de la Société conformément à son programme ESG intégré dans la stratégie d’affaires à long terme de la Société. Des informations additionnelles sur Gildan et sur ses pratiques et initiatives en matière d’ESG sont disponibles au www.gildancorp.com.

Relations avec les médias (514) 343-8814 communications@gildan.com