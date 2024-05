Falco annonce l’ouverture de l’Espace Falco et invite la population à la rencontre d’information publique organisée par le BAPE sur le Projet Falco Horne 5

MONTRÉAL, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Falco Ltée (TSX.V : FPC) (« Falco » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer l’ouverture de l’Espace Falco situé au 157, rue Principale à Rouyn-Noranda. Ce nouvel espace est dédié à la rencontre des citoyennes, citoyens, groupes et organismes désirant s’informer sur le projet Falco Horne 5 (le « Projet Falco Horne 5 »).



En prévision de l’examen public (audiences publiques) du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (« BAPE »), Falco invite la population à la rencontre d’information organisée par le BAPE dans le cadre de la période d’information publique. Cette rencontre d’information se tiendra le mardi 21 mai à 19h30 au Petit Théâtre du Vieux-Noranda (112, 7e rue, Rouyn-Noranda, QC, J9X 1Z9) et permettra à la communauté de s’informer et de poser des questions sur le Projet Falco Horne 5.

Hélène Cartier, vice-présidente, environnement, développement durable et relations avec les communautés, a déclaré : « Nous sommes impatients de poursuivre notre approche collaborative avec les communautés d'accueil et le processus du BAPE ouvrira davantage de consultations et de discussions transparentes et directes avec les parties prenantes, ainsi que de permettre l’avancement du processus de permis environnemental vers l’obtention d’un décret ministériel autorisant le Projet Falco Horne 5. »

PROJET FALCO HORNE 5 : UN GISEMENT HISTORIQUE DE CLASSE MONDIALE

Environnement

Disposition des résidus de traitement dans les anciennes ouvertures minières de la mine Horne

Réutilisation de l’ancien puits Quemont 2 comme infrastructure d’accès à la zone minérale Horne 5

Réutilisation du site d’un ancien parc à résidus pour compléter la capacité d’entreposage des résidus miniers

Utilisation de conduites à double parois pour le transport des résidus miniers et de l’eau de recirculation installées dans l’emprise de chemins existants

Production de concentrés de cuivre à faible émission de GES étant donné la proximité des installations de la Fonderie Horne (< de 1km)

Empreinte au sol minimale des infrastructures de surface du Projet Falco Horne 5

Production

Gisement polymétallique de type sulfure massif (Au, Ag, Cu, Zn)

Exploitation souterraine à haut volume privilégiant les meilleures technologies modernes d’extraction

Production annuelle (220 000 onces d’or / 334 000 onces éq.Au) – durée de vie 15 ans

Ententes d’écoulement de concentrés (Cu, Zn) et convention de licence d’exploitation et d’indemnisation (« OLIA ») avec Glencore Canada Corporation

») avec Glencore Canada Corporation Étude de faisabilité (2021) reflétant des paramètres financiers robustes (basé sur un prix d’or de 1600 dollars américains ($ US)

Coût de maintien tout compris (all-in sustaining costs) en deçà de 600 $ US l’once, considérant les crédits des sous-produits des métaux de base

Luc Lessard, président et chef de la direction a déclaré : « À la lumière des avancées importantes récemment atteintes, incluant la signature de l’OLIA, la confirmation de la recevabilité de l’étude d’impact sur l’environnement, de même que le processus du BAPE en cours, le Projet Falco Horne 5 est entré dans une nouvelle étape, proactive, qui nous rapproche encore plus de sa phase d’exécution. De plus, au cours de la deuxième moitié de 2024, Falco procédera à une mise à jour de l’étude de faisabilité (2021), particulièrement des sections financières, afin qu’elles reflètent les hypothèses actuelles, tel que l’augmentation des prix à long terme des commodités. »

À propos de Falco

Ressources Falco est l'un des plus grands détenteurs de titres miniers dans la province de Québec, avec un vaste portefeuille de propriétés dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi-Témiscamingue. Falco détient des droits sur environ 67 000 hectares de terrains dans le Camp minier de Noranda, ce qui représente 67 % du camp dans son ensemble et qui comprend 13 anciens sites miniers pour l'or et les métaux de base. L’actif principal de Falco est le projet Horne 5 situé sous l’ancienne mine Horne, laquelle a été exploitée par Noranda de 1927 à 1976 et a produit 11,6 millions d’onces d’or et 2,5 milliards de livres de cuivre. Osisko Développement Corp. est le plus important actionnaire de Falco avec une participation de 17,3 % dans la Société.

