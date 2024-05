Habitat pour l’humanité Canada annonce les personnes gagnantes du concours national d’écriture pour les élèves

Les personnes gagnantes ont été choisies parmi 15 000 soumissions sincères sur « Le sens d’un chez-soi ».

TORONTO, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Trois personnes gagnantes du grand prix et neuf personnes finalistes ont été choisies dans le cadre du concours national de rédaction d’Habitat pour l’humanité Canada intitulé « Le sens d’un chez-soi », où les enfants devaient répondre à la question « Qu’est-ce qu’un chez-soi signifie pour toi? »



Les histoires et les poèmes gagnants font partie des 15 000 œuvres soumises par des élèves de 4e, 5e et 6e années d’un bout à l’autre du Canada. Chacune de ces œuvres constitue un rappel poignant du confort et de la joie qu’un foyer sûr apporte aux enfants.

Un don de 10 $ par participation d’élève est versé à l’organisation locale d’Habitat pour l’humanité. De plus, les trois personnes gagnantes du grand prix remportent une subvention de 30 000 $ versée à leur organisation locale d’Habitat. Quant aux finalistes, une subvention de 10 000 $ est versée à leur organisation locale d’Habitat.

Grâce à leur participation, les élèves ont amassé 327 000 $ cette année pour les organisations locales d’Habitat pour l’humanité, ce qui porte à 2,7 millions de dollars le total des fonds recueillis dans le cadre du concours « Le sens d’un chez-soi » depuis sa création en 2007.

La gagnante du grand prix de la 4e année est Kashvi K., de Burlington, pour son texte intitulé « A Home is Not a House » (Un chez-soi n’est pas une maison). Sa subvention de 30 000 $ ira à Habitat pour l’humanité Halton Mississauga Dufferin.

La gagnante du grand prix de la 5e année est Kateryna (Katy) K., de Hamilton, qui a intitulé son texte « What does home mean to me? » (Qu’est-ce qu’un chez-soi pour moi?). La subvention de Katy sera versée à Habitat pour l’humanité Hamilton.

La gagnante du grand prix de la 6e année est Hannah B., de Toronto, pour son texte « My Home » (Mon chez-moi), dont la subvention sera versée à Habitat pour l’humanité de la région du Grand Toronto.

Finalistes de la 4e année

Isla A., d’Oakville, pour son texte intitulé « H.O.M.E. » (CHEZ MOI), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Halton Mississauga Dufferin

Julia H., de Kitchener, pour son texte « George’s Question » (La question de Georges), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Waterloo

Karyssa K., de Vancouver, pour son article « The Wonders of Home » (Les merveilles de mon chez-moi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Grand Vancouver

Finalistes de la 5e année

Emily J., de Winnipeg, pour son texte « Home » (Le chez-soi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Manitoba

Sofia S., d’Halifax, pour son texte « Home Sweet Home » (On n’est jamais aussi bien que chez soi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Nouvelle-Écosse

Xuyuan (Alec) Q., de Richmond, C.-B., pour son texte « Memories of Home » (Souvenirs de chez moi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Grand Vancouver

Finalistes de la 6e année

Qinhao Z., de Windsor, Ontario, pour son texte « The meaning of home » (La signification d’un chez-soi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Windsor

Rihanna R., d’Edmonton, pour son texte « What Home Means To Me » (Ce que signifie le chez-soi pour moi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Edmonton

Winter W., de Winnipeg, pour son texte « What home means to me » (Ce que mon chez-moi signifie pour moi), dont la subvention ira à Habitat pour l’humanité Manitoba

« Trop de Canadiennes et de Canadiens n’ont pas accès à un logement sûr et abordable, et c’est un besoin universel », explique Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Dans leurs descriptions réfléchies du confort et de la sécurité d’un chez-soi, ainsi que des rires et de l’amour qu’il renferme, ces élèves expriment la signification d’un foyer à travers les yeux d’un enfant. Félicitations à toutes les personnes gagnantes pour leurs magnifiques compositions. »

« Depuis le lancement du concours “Le sens d’un chez-soi” en 2007, plus de 120 000 élèves ont partagé leur définition d’un chez-soi. Avec le soutien de Sagen en tant que commanditaire fondateur, ces élèves ont amassé 2,7 millions de dollars pour aider plus de familles à la recherche d’un foyer à bâtir une vie plus solide grâce au logement », affirme Stuart Levings, président-directeur général de Sagen. « C’est un privilège pour nous d’aider les élèves à devenir des citoyens responsables et de permettre aux Habitats locaux de fournir des logements sûrs et abordables aux familles. »

Le concours “Le sens d’un chez-soi” ne serait pas possible sans le généreux soutien de son commanditaire fondateur SagenMC et des commanditaires de prix Urban Systems Foundation.

Découvrez toutes les œuvres gagnantes sur la page http://www.meaningofhome.ca/page/winners2024 .

Au sujet de SagenMC

En tant que commanditaire depuis 2000, Sagen a donné plus de 6,9 millions de dollars pour soutenir Habitat Canada, et l’entreprise a aidé des milliers de familles canadiennes à réaliser leur rêve d’accéder à une propriété abordable. Bien que le soutien financier de Sagen fournisse un financement crucial pour son programme d’accession à la propriété, son appui à Habitat Canada va bien au-delà de l’aspect financier. Tout au long de la commandite de l’entreprise, des membres du personnel de tous les niveaux organisationnels de Sagen, dont le président-directeur général Stuart Levings et son équipe de direction, ont offert leur expérience en leadership, leur connaissance du secteur et leur temps pour aider au lancement de beaucoup des programmes phares d’Habitat, notamment les subventions de construction résidentielle Sagen, le programme de bénévolat Global Village au Canada et le concours « Le sens d’un chez-soi ». Ces programmes, conjointement avec le soutien et l’engagement de Sagen, ont considérablement accru la capacité d’Habitat à amasser des fonds, à recruter des bénévoles et, au bout du compte, à soutenir plus de familles et à bâtir des collectivités plus solides. Pour plus de renseignements, visitez www.sagen.ca/fr .

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chaque personne a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 46 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 qui est devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif travaillant dans plus de 70 pays. Pour en savoir davantage, consultez le site www.habitat.ca/fr .



