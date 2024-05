MADD Canada et la GRC présentent la seconde cérémonie annuelle de remise des récompenses du programme « Constable Heidi Stevenson’s Watch »

DARTMOUTH, Nouvelle-Écosse, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le travail extraordinaire de plusieurs policiers de la Nouvelle-Écosse dévoués à retirer les conducteurs aux capacités affaiblies du réseau routier sera reconnu aujourd’hui lors de la deuxième cérémonie annuelle de remise des récompenses du programme « Constable Heidi Stevenson’s Watch » qui se tiendra au quartier général de la GRC, à Dartmouth



La récompense « Top Performer » (agent le plus performant) sera décernée à l’agent ou à l’agente qui a retiré le plus grand nombre de conducteurs aux capacités affaiblies de la route en 2023 et des récompenses « Gold Coin Award » (médaillon d’or) seront remises aux agents et agentes qui en ont retiré au moins 24. Les agents et agentes qui ont retiré de 15 à 23 conducteurs aux capacités affaiblies de la route recevront la récompense « Silver Coin Award » (médaillon d’argent). Finalement, la récompense « médaillon de bronze » sera décernée aux agents et agentes ayant retiré de 6 à 14 conducteurs aux capacités affaiblies de la route; celle-ci leur sera remise sous forme de certificat de reconnaissance par leurs détachements respectifs.

« Chaque fois que ces agents et agentes retirent un conducteur aux capacités affaiblies de la route, ils et elles réduisent le risque qu’une tragédie survienne et qu’une famille soit plongée dans le deuil, a souligné Tanya Hansen Pratt, présidente nationale de MADD Canada. En hommage à toutes les victimes de la conduite avec capacités affaiblies et en hommage à Heidi Stevenson, MADD Canada remercie de tout cœur les agents et agentes qui se vouent au retrait des conducteurs aux capacités affaiblies de nos routes. »

La cérémonie de remise des récompenses coïncide avec la Semaine nationale de la police, du 12 au 18 mai, en reconnaissance de tous les policiers. L’honorable Barbara Adams, ministre de la Justice et procureure générale, le commissaire adjoint Dennis Daley, commandant de la GRC en Nouvelle-Écosse, et le Chef Mark Kane de la Nova Scotia Chiefs of Police Association se sont joints à MADD Canada lors de la cérémonie.

« Je suis fière de faire partie de cette célébration des agents et agentes qui s’efforcent de rendre nos communautés plus sûres, tout en faisant figure de leaders dans leurs communautés respectives, a affirmé la ministre Adams. Grâce aux efforts de la constable Stevenson, ma collectivité est meilleure et plus forte. Elle nous manque énormément. Ces récompenses sont remises en son honneur et créent une tradition dont peuvent s’inspirer tous ceux et celles qui souhaitent suivre la voie qu’elle a tracée. »

Ce programme de récompenses a été nommé en l’honneur de la constable Heidi Stevenson qui comptait 23 ans de service dans la GRC. Elle adorait cette carrière qu’elle a choisie et principalement exercée en Nouvelle-Écosse. Durant sa carrière, la constable Stevenson a été affectée à différents rôles, dont celui d’experte en reconnaissance des drogues. Elle était particulièrement fière de son expertise dans ce domaine et elle était résolue dans sa détermination de faire sa part pour rendre les routes de la Nouvelle-Écosse plus sécuritaires. La constable Stevenson était l’une des 22 personnes tuées par un tireur en Nouvelle-Écosse en avril 2020. Le prix commémoratif Terry Ryan pour l’excellence en service policier de MADD Canada lui a été décerné à titre posthume en reconnaissance de son travail de prévention de la conduite avec capacités affaiblies.

« Inspirés par l’engagement indéfectible d’Heidi envers la sécurité routière, nous rendons hommage à son patrimoine et reconnaissons le dévouement des agents et agentes de la Nouvelle-Écosse. Nous poursuivons ensemble notre mission de rendre nos routes plus sécuritaires pour tout le monde », a souligné le commissaire adjoint Dennis Daley de la GRC en Nouvelle-Écosse.

Chaque année, en l’honneur de la constable Stevenson, MADD Canada souligne le travail des membres des services de police de la Nouvelle-Écosse qui retirent les chauffards aux capacités affaiblies du réseau routier, prévenant ainsi des collisions, des morts et des blessures.

« Ce programme de récompenses est le fruit d’une collaboration entre MADD Canada, la Nova Scotia Chiefs of Police Association, le ministère de la Justice de la Nouvelle-Écosse et la GRC de la Nouvelle-Écosse, et nous sommes vraiment reconnaissants de ce partenariat », a souligné Mme Hansen Pratt.

Lauréats des récompenses « Constable Heidi Stevenson’s Watch »

Top Performer (agent le plus performant)

Constable Scott Aldridge, GRC (services de la circulation)

Gold Award (médaillon d’or)

Constable Liam Campbell, Service de police régional de Halifax

Constable Christopher Graham, GRC (Détachement régional d’Halifax)

Constable Kristopher Hansen, Service de police régional de Halifax

Constable Troy Redden, GRC (Détachement régional d’Halifax)

Silver Award (médaillon d’argent)

Constable Tyler Baird, GRC (Antigonish)

Constable Fallon Clarke, Service de police régional de Halifax

Constable Nicholas Dorrington, GRC (Colchester)

Constable Kristin Katrinardottir, Service de police régional de Halifax

Constable Timothy Mugford, GRC (Détachement régional d’Halifax)

Constable Jordan Neilan, Service de police régional de Halifax

Constable Nael Orabi, Service de police régional de Halifax

Constable Tyler Shipley, Service de police de Truro

Pour plus d’information :

Marie Claude Morin, MADD Canada, 1-800-665-6233 poste 233 ou mmorin@madd.ca