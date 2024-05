Sự kiện "Đánh bại bệnh sốt rét 5K 2024" do Liên Hợp Quốc phát động Đội ngũ nhân viên EBC Financial Group tham gia sự kiện "Đánh bại bệnh sốt rét 5K 2024", thể hiện sự đoàn kết trong chiến dịch phòng chống bệnh sốt rét Đại diện của EBC Financial Group sát cánh cùng các nhà lãnh đạo toàn cầu tại Hội nghị thượng đỉnh United to Beat Malaria Leadership vào tháng 3 năm 2024 Chạy để ủng hộ chiến dịch Chống Sốt rét

Gần đây, EBC Financial Group (EBC) đã tham gia vào nhóm các nhà tài trợ và đối tác của chiến dịch United to Beat Malaria do Quỹ Liên Hiệp Quốc (UNF) tổ chức, thông qua sự kiện trực tuyến Move Against Malaria 5K 2024. Sáng kiến này đã thu hút sự tham gia của mọi người khắp toàn cầu, nhằm nâng cao nhận thức và gây quỹ, đồng thời nhấn mạnh đến nhu cầu cấp bách về những công cụ và chương trình điều trị sốt rét hiệu quả.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Sốt rét Thế giới, các nhân viên trên toàn cầu của EBC đã tham gia vào hoạt động chạy bộ, đi bộ và bơi lội để nâng cao nhận thức về việc phòng chống sốt rét. Nỗ lực tập thể này đã giúp EBC Financial Group cung cấp khoảng 100,000 mùng chống muỗi cho gần 25,000 gia đình, qua đó bảo vệ được khoảng 150,000 người khỏi căn bệnh này.

EBC Financial Group đã tham gia Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo United to Beat Malaria 2024, được tổ chức bởi Quỹ Liên Hiệp Quốc từ ngày 10 đến 12 tháng 3 tại Washington, D.C. Hội nghị đã quy tụ các nhà lãnh đạo toàn cầu, chuyên gia y tế và người ủng hộ để củng cố các sáng kiến và đẩy nhanh nỗ lực loại bỏ sốt rét trên toàn cầu. Sự tham gia của EBC Financial Group không chỉ khẳng định cam kết của họ trong cuộc chiến chống sốt rét mà còn thể hiện sự hợp tác với các đại diện từ Quỹ Liên Hiệp Quốc, Tổ chức Y tế Thế giới và Quốc hội Hoa Kỳ.

Vào tháng 4, EBC Financial Group đã công bố mối quan hệ đối tác chính thức với United to Beat Malaria, tái khẳng định lại sự tận tâm của công ty trong việc cứu sống người dân bằng cách hỗ trợ các công cụ và chương trình điều trị sốt rét quan trọng. Trong hội nghị, các diễn giả chính như Margaret McDonnell, Giám đốc điều hành của United to Beat Malaria, và Tiến sĩ Daniel Ngamije, Giám đốc Chương trình Sốt rét Toàn cầu của WHO, đã đề cập đến việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo và mô hình hóa để nâng cao khả năng dự đoán và hiệu quả của các can thiệp.

EBC Financial Group tiếp tục kiên định trong sứ mệnh bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương khỏi sốt rét và giữ vững cam kết đối với những thách thức sức khỏe toàn cầu. Quan hệ đối tác với United to Beat Malaria là một phần trong chuỗi nỗ lực không ngừng của tập đoàn nhằm loại bỏ căn bệnh có thể phòng ngừa này. Nhờ kiến thức và kinh nghiệm hợp tác thu được từ Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo 2024 và sự kiện Move Against Malaria 5K, EBC đang sẵn sàng tiếp tục dẫn đầu trong các hoạt động gây ảnh hưởng sâu rộng.

Trong tương lai, EBC Financial Group dự định sẽ tăng cường hợp tác với Quỹ Liên Hiệp Quốc và các tổ chức từ thiện khác, tận dụng chuyên môn chung và chiến lược đổi mới để củng cố hệ thống y tế và thúc đẩy công bằng trên toàn cầu.

Giới thiệu về EBC Financial Group

Được thành lập tại khu vực tài chính Luân Đôn, EBC Financial Group (EBC) nổi tiếng với bộ dịch vụ toàn diện bao gồm môi giới tài chính, quản lý tài sản và giải pháp đầu tư toàn diện. Với các văn phòng có vị trí chiến lược tại các trung tâm tài chính nổi bật, như London, Sydney, Hồng Kông, Tokyo, Singapore, Quần đảo Cayman, Bangkok, Limassol, v.v., EBC phục vụ nhiều nhóm khách hàng đa dạng gồm các nhà đầu tư bán lẻ, chuyên nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới.

Sở hữu nhiều giải thưởng, EBC tự hào về việc tuân thủ các tiêu chuẩn đạo đức và quy định quốc tế ở mức cao nhất. EBC Financial Group (UK) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan quản lý tài chính Vương quốc Anh (FCA), EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd chịu sự quản lý của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC) và EBC Financial Group (Cayman) Limited chịu sự quản lý của Cơ quan tiền tệ Quần đảo Cayman (CIMA).

Nhân sự cốt lõi của EBC Financial Group có hơn 30 năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức tài chính lớn và trải qua nhiều chu kỳ kinh tế từ “Hiệp định Plaza” năm 1985 đến sự kiện thiên nga đen Thụy Sĩ 2015. EBC ủng hộ một nền văn hóa trong đó tính chính trực, tôn trọng và bảo mật tài sản của khách hàng là điều tối quan trọng, đảm bảo rằng mọi sự tham gia của nhà đầu tư đều được đối xử với mức độ nghiêm túc tối đa mà họ xứng đáng có được.

EBC là đối tác chính thức của FC Barcelona, cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tại các khu vực như Châu Á, LATAM, Trung Đông, Châu Phi và Châu Đại Dương. Ngoài ra, EBC đồng thời cũng là đối tác của United to Beat Malaria, một chiến dịch của Quỹ Liên Hiệp Quốc, nhằm cải thiện kết quả sức khỏe toàn cầu. Bắt đầu từ tháng 2 năm 2024, EBC hỗ trợ chuỗi sự kiện giao lưu cộng đồng “Điều các nhà kinh tế thực sự làm” (What Economists Really Do) do Khoa Kinh tế của Đại học Oxford tổ chức, làm sáng tỏ kinh tế học và ứng dụng của nó đối với các thách thức xã hội lớn nhằm nâng cao sự hiểu biết và đối thoại công chúng.

