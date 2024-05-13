RIB Software, Ödüllü BIM ve 2D Yaklaşık Maliyet Yazılımını Türkiye Piyasasına Kazandırıyor

AEC sektörü için amaca uygun, yazılım teknolojisinde dünya lideri olan RIB Software, bugün son derece başarılı BIM ve 2D yaklaşık maliyet yazılımı çözümü RIB CostX'in Türkiye'ye sunulduğunu duyurdu.

[Ankara, 13/05/2024]

AEC sektörü için amaca uygun, yazılım teknolojisinde dünya lideri olan RIB Software, bugün son derece başarılı BIM ve 2D yaklaşık maliyet yazılımı çözümü RIB CostX'in Türkiye'ye sunulduğunu duyurdu.

Bu stratejik hamle, RIB Software'in mühendislik ve inşaatı dünya çapında daha verimli ve sürdürülebilir hale getirme konusundaki kararlılığını daha da güçlendiriyor.

İnşaat yapı yaşam döngüleri alanında 20 yıldır kattığı değer ile CostX, inşaat keşif ve yaklaşık maliyet hesabı sürecini kolaylaştırmak, daha hızlı, daha doğru maliyet analizi ve proje yönetimi sağlamak için tasarlanmış güçlü, bulut tabanlı bir yazılım platformudur. CostX, sezgisel arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle inşaat profesyonellerine, ilk maliyet tahmininden nihai proje teslimine kadar karmaşık projeleri verimli bir şekilde yönetme olanağı sağlar.

Mevcut CostX müşterilerinin tamamı bu yazılımın kabiliyeti ve işlevselliği konusunda hemfikirdir.

CMA Construction, İnşaat Öncesi Direktörü Daniel Deter, "CostX, gördüğümüz en güçlü 2D ve 3D kombine yaklaşık maliyet hesabı aracıdır" dedi.

Royal BAM Group, İnşaat Öncesi Direktörü Gary Dowden, "Kullanım kolaylığı ve 2D ve 3D metraj hesabı amaçlarına yönelik işlevsellik açısından incelediğimizde piyasanın en iyisi" dedi.

Soben, Kurucu ve Genel Müdürü Scott Smyth, "Artık Birleşik Krallık'ın en büyük ve en karmaşık inşaat ve altyapı projelerinden bazılarında CostX'i kullanıyoruz" dedi.

Türkiye piyasasına giriş, yenilikçi inşaat teknolojisi çözümlerine yönelik dünya çapında artan talebe yanıt vermeye devam eden RIB Software için önemli bir kilometre taşıdır. RIB Software, CostX'i yeni piyasalarda sunarak yerel inşaat şirketlerini, yüklenicileri ve geliştiricileri verimliliği artırma, maliyetleri azaltma ve projeleri zamanında ve bütçe dahilinde teslim etme konusunda desteklemeyi hedefliyor.

RIB Software İş Geliştirme Müdürü Alexander Haagendrup, "CostX'i Türkiye'ye getirerek bu bölgedeki inşaat uzmanlarına sektör lideri yazılım çözümümüze erişim imkanı sunmaktan heyecan duyuyoruz" dedi. "Kapsamlı özellikleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile CostX, şirketlerin inşaat süreçlerini optimize etmelerine ve projelerinde daha büyük başarılar elde etmelerine olanak sağlayacak."

CostX'in temel özellikleri:

Gelişmiş metraj yetenekleri

Lider BIM yazılım platformlarıyla kusursuz entegrasyon

Gerçek zamanlı işbirliği ve veri paylaşımı

Uyarlanabilir raporlama ve analiz araçları

Uzaktan proje yönetimi için bulut tabanlı erişilebilirlik

RIB Software varlığını yeni bölgelere genişletirken şirket, CostX'in yerel inşaat sektöründe başarılı bir şekilde benimsenmesini sağlamak için benzersiz müşteri desteği ve eğitim sağlamaya kendini adamıştır.

CostX ve Türkiye'de kullanılabilirliği hakkında daha fazla bilgi için www.rib-software.com adresini ziyaret edin.

RIB Software Hakkında

Dönüştürücü dijital teknolojiler ve trendlerden güç alan RIB, sektörü ileriye taşımaya ve mühendislik ile inşaatı daha verimli ve sürdürülebilir hale getirmeye kararlıdır.

60 yılı aşkın geçmişi boyunca işletme, operasyonu dünya çapında bir güç merkezine dönüştürme ve önemli piyasalara yenilikçi yazılım çözümleri sağlama vizyonuyla küresel kullanım alanını 550.000'den fazla kullanıcıyı ve 2.600 yeteneği bünyesine katacak şekilde genişletti.

Planlama ve inşaattan işletme ve bakıma kadar tüm proje yaşam döngüsünü yöneten RIB, müşterilerinin projeleri her zaman bütçe dahilinde, zamanında ve yüksek kalitede tamamlamasını sağlarken aynı zamanda karbon ayak izini azaltarak insanları, süreçleri ve verileri yenilikçi yollarla birbirine bağlar.

RIB Software, Schneider Electric’in gurur duyduğu bir şirketidir.

Daha fazla bilgi için lütfen ilgili adresi ziyaret ediniz: www.rib-software.com.

Medya İletişim:

Louise Dahlerup

Pazarlama Müdürü | Kuzey, Orta ve Doğu Avrupa

louise.dahlerup@rib-software.com

Ek

Kim Immelman