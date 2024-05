EBC Bergabung dengan United to Beat Malaria, Kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk Melawan Malaria.

Gerakan Melawan Malaria 5K 2024, Sebuah Inisiatif Global oleh United to Beat Malaria, Sebuah Kampanye dari Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tim EBC Financial Group di Kuala Lumpur setelah berpartisipasi dalam acara Move Against Malaria 5K, yang menunjukkan persatuan dalam memerangi Malaria. Perwakilan dari EBC Financial Group berdiri bersama dengan para Pejuang Global dalam acara United to Beat Malaria Leadership Summit pada bulan Maret 2024. Berlari untuk mendukung kampanye Move Against Malaria.

EBC Financial Group (EBC) baru-baru ini bergabung dengan pendukung dan mitra United to Beat Malaria, sebuah kampanye oleh United Nations Foundation (UNF), dalam acara virtual Move Against Malaria 5K 2024. Inisiatif ini menggabungkan orang-orang secara global untuk meningkatkan kesadaran dan mengumpulkan dana dengan menekankan kebutuhan mendesak akan alat dan program pengobatan malaria yang efektif.

Karyawan EBC di seluruh dunia berpartisipasi dalam kegiatan berlari, berjalan, dan berenang untuk meningkatkan kesadaran selama Pekan Malaria Sedunia, menekankan pentingnya melawan malaria. Melalui upaya kolektif ini, EBC Financial Group membantu menyediakan hampir 25.000 keluarga dengan 100.000 kelambu nyamuk, melindungi sekitar 150.000 orang dari penyakit tersebut.

EBC Financial Group turut serta dalam United to Beat Malaria 2024 Leadership Summit, sebuah kampanye oleh United Nations Foundation, yang diadakan pada 10 hingga 12 Maret di Washington, D.C. Pertemuan ini mempertemukan para pemimpin global, pakar kesehatan, dan advokat untuk memperkuat inisiatif dan mempercepat upaya untuk menghapus malaria di seluruh dunia. Partisipasi EBC Financial Group menyoroti komitmennya untuk memerangi malaria sekaligus berinteraksi dengan perwakilan dari UN Foundation, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Kongres AS.

Pada bulan April, EBC Financial Group mengumumkan kemitraan resminya dengan United to Beat Malaria, memperkuat dedikasi perusahaan untuk menyelamatkan nyawa dengan mendukung alat dan program pengobatan yang krusial. Selama pertemuan puncak, para pembicara utama seperti Margaret McDonnell, Direktur Eksekutif United to Beat Malaria, dan Dr. Daniel Ngamije, Direktur Program Malaria Global WHO, mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan dan pemodelan untuk meningkatkan prediksi dan intervensi.

EBC Financial Group tetap teguh dalam misinya untuk melindungi komunitas rentan dari malaria dan berkomitmen menghadapi tantangan kesehatan global. Kemitraan dengan United to Beat Malaria hanyalah satu langkah dalam perjalanan mereka yang berkelanjutan menuju pemberantasan penyakit yang dapat dicegah ini. Dengan wawasan kolaboratif yang didapat dari 2024 Leadership Summit dan acara Move Against Malaria 5K, EBC siap untuk terus mendorong perubahan yang berdampak.

Ke depannya, EBC Financial Group berencana untuk memperdalam kolaborasi dengan UN Foundation dan organisasi amal lainnya, memanfaatkan keahlian kolektif dan strategi inovatif untuk memperkuat sistem kesehatan dan mempromosikan keadilan di seluruh dunia.

Untuk informasi lebih lanjut tentang inisiatif ESG EBC Financial Group, silakan kunjungi www.ebc.com/ESG.

Tentang EBC Financial Group

EBC Financial Group (EBC), yang didirikan di distrik keuangan terkemuka London, terkenal dengan berbagai layanan komprehensifnya yang mencakup perantara keuangan, pengelolaan aset, dan solusi investasi komprehensif. Dengan kantor yang strategis terletak di pusat-pusat keuangan terkemuka, seperti London, Sydney, Hong Kong, Tokyo, Singapura, Kepulauan Cayman, Bangkok, Limassol, dan lainnya, EBC melayani beragam klien dari investor ritel, profesional, dan institusional di seluruh dunia.

EBC yang telah meraih berbagai penghargaan dengan bangga mengakui telah mematuhi standar etika tertinggi dan regulasi internasional. EBC Financial Group (UK) Limited diatur oleh Financial Conduct Authority (FCA) Inggris, EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd diatur oleh Australian Securities and Investments Commission (ASIC), dan EBC Financial Group (Cayman) Limited diatur oleh Cayman Islands Monetary Authority (CIMA).

Di pusat EBC Group terdapat para profesional kawakan dengan lebih dari 30 tahun berkecimpung di lembaga keuangan besar, yang secara terampil menangani berbagai peristiwa ekonomi fenomenal mulai dari Perjanjian Plaza hingga krisis mata uang franc Swiss 2015. EBC mengusung budaya di mana integritas, rasa hormat, dan keamanan aset klien menjadi hal utama, dengan memastikan bahwa setiap kehadiran investor sudah semestinya menjadi prioritas.