PHILIPPINES, May 13 - Press Release

May 13, 2024 Gatchalian deplores PAGCOR for issuing provisional license to "high-risk" POGOs Senator Win Gatchalian deplored the Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) for issuing provisional licenses to "high-risk" Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs), saying such classification should be enough basis for the regulator to reject their license application. In the case of Zun Yuan Technology Inc., the POGO company based in Bamban, Tarlac recently subjected to a police raid, PAGCOR itself has deemed the company a "high-risk" based on its risk profiling and yet was given a provisional license. "Kapag high-risk, hindi na dapat payagan dahil ibig sabihin delikado na 'yan. At totoo nga, nagtuloy-tuloy pa ang iligal na operasyon nila. Kung walang mga complainant, baka marami pang human trafficking, torture, at mga online scam ang nangyari," Gatchalian said at a recent Senate hearing, referring to Zun Yuan Tech. "I would suggest that since PAGCOR already started risk profiling internet gaming licensees or IGL applicants, those classified as high-risk should not be allowed to operate," he emphasized. According to the senator, the provisional license created problems. He pointed out that the process of granting provisional licenses is not even included in the guidelines that PAGCOR itself formulated to supervise operations of POGOs in the country, now called IGLs. "You are violating your own guidelines and that's why all of these crimes are being committed," he told PAGCOR officials. The chair of the Senate Committee on Ways and Means, Gatchalian further pointed out that Zun Yuan also failed to meet a PAGCOR requirement for an authorized capital stock (ACS) of at least P100 million with a paid-up capital stock of at least P25 million. Based on records, the minimum capital requirement has not been met when the provisional license was issued by PAGCOR. Also, PAGCOR failed to properly conduct a probity check as it failed to ascertain that the residential address of Jamielyn Cruz, the Chairman of the Board of Zun Yuan, turned out to be non-existent or fake, according to Gatchalian. "All of these scenarios were already red flags for Zun Yuan not to operate. The process of approving POGO licenses should be made simple: either they are qualified or not and they should be granted or denied a license based on their qualification. Clearly, Zun Yuan wasn't qualified from the very start," said Gatchalian, urging the gaming regulator to stick to its own rules. The senator has been advocating for the termination of all POGO operations in the country. "Itigil na natin itong kalokohan na ito dahil ginagamit lang ng mga kawatan ang kunwari'y legitimate license nila para lokohin tayong lahat," he concluded. Gatchalian pinagalitan ang PAGCOR dahil sa provisional license sa mga "high-risk" na POGO Pinagalitan ni Senador Win Gatchalian ang Philippine Amusement and Gaming Corp. (PAGCOR) dahil sa pag-isyu nito ng provisional license sa tinaguriang mga "high-risk" na Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs). Sapat na batayan aniya ang naturang klasipikasyon para tanggihan ng regulator ang aplikasyon ng mga ito sa pagkuha ng lisensya. Sa kaso ng Zun Yuan Technology Inc., ang kumpanya ng POGO na nakabase sa Bamban, Tarlac na kamakailan ay ni-raid ng pulisya, inamin mismo ng PAGCOR na ito ay "high-risk" batay sa risk profiling nito pero binigyan pa din ng provisional license. "Kapag high-risk, hindi na dapat payagan dahil ibig sabihin delikado na 'yan. At totoo nga, nagtuloy-tuloy pa ang iligal na operasyon nila. Kung walang mga complainant, baka marami pang human trafficking, torture, at mga online scam ang nangyari," sabi ni Gatchalian sa isang pagdinig ng Senado kamakailan, na tinutukoy ang Zun Yuan Tech. "Iminumungkahi ko na dahil sinimulan na ng PAGCOR ang risk profiling sa mga aplikante ng internet gaming licensees o IGL, ang mga nauuri bilang high-risk ay hindi dapat payagang mag-operate," diin niya. Ayon pa sa senador, nagdulot ng problema ang provisional license. Ipinunto niya na ang proseso ng pagbibigay ng provisional license ay hindi naman kasama sa guidelines na mismong PAGCOR ang bumalangkas para pangasiwaan ang operasyon ng mga POGO sa bansa, na ngayon ay tinatawag na IGLs. "Kayo mismo ang lumalabag sa inyong sariling mga alituntunin at iyon ang dahilan kung bakit ang lahat ng mga krimen na ito ay nangyayari," sabi niya sa mga opisyal ng PAGCOR. Ang kasalukuyang chairperson ng Senate Committee on Ways and Means, ipinunto rin ni Gatchalian na nabigo ang Zun Yuan na matugunan ang requirement ng PAGCOR para sa authorized capital stock (ACS) na P100 milyon na may paid-up capital stock na humigit kumulang sa P25 milyon. Batay sa rekord, hindi pa natutugunan ng Zun Yuan ang minimum capital requirement noong inisyu ng PAGCOR ang provisional license. Gayundin, nabigo ang PAGCOR na magsagawa ng maayos na probity check dahil nabigo itong makita na ang address ng tirahan ni Jamielyn Cruz, ang Chairman ng Board ng Zun Yuan, ay pineke dahil non-existent ito, ayon kay Gatchalian. "Ang lahat ng mga sitwasyong ito ay mga red flags na para hindi mag-operate ang Zun Yuan. Ang proseso ng pag-apruba ng POGO ng mga lisensya ay dapat gawing simple: kung ang mga kumpanya ay kwalipikado o hindi at kung dapat silang bigyan o tanggihan ng lisensya batay sa kanilang kwalipikasyon. Maliwanag, ang Zun Yuan ay hindi kwalipikado sa simula pa lang," sabi ni Gatchalian, na hinimok ang gaming regulator na sumunod sa sarili nitong mga panuntunan. Matagal nang isinusulong ng senador na ipasara na ang mga POGO sa bansa. "Itigil na natin itong kalokohan na ito dahil ginagamit lang ng mga kawatan ang kunwari'y legitimate license nila para lokohin tayong lahat," pagtatapos niya.