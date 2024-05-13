ArcScan's Insight® 100 眼科超声成像系统在中国获得批准

首款计算机控制机器人设备获得国家药品监督管理局（NMPA)认证

丹佛, May 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ArcScan, Inc，一家致力于帮助眼科医生使用超高频超声诊断成像改善视力的全球医疗技术公司今天宣布 ArcScan Insight® 100 已获得中国国家药品监督管理局（NMPA)批准。



“我们相信 ArcScan Insight® 100 将帮助中国的眼护理治疗外科医生更好地应对近视疾病。根据美国《眼科学》杂志，预计到2050年近视疾病将影响到全球50亿人，”ArcScan 的CEO Andrew Levien 介绍道。“超越光学相干断层扫描技术（OCT）的限制，我们的超声解决方案可提供眼前节的综合图像，从而帮助外科医生识别解剖结构伪影。伪影可能导致术后结果不达标。”

使用 Insight® 100, 眼外科医生可更准确地确定放置在虹膜后的有晶状体眼人工晶状体植入术 （pIOL’s) 的相关尺寸，用于治疗近视病。根据眼护理治疗业领先的市场研究提供商 Market Scope Reports 出版的 《2024 全球人工晶体植入术（IOL）市场报告》，全球有晶状体眼人工晶状体植入术在2024年将超过780,000例，预计2024年 到 2029年的增长率为8.8%。

“The Insight® 100 显著改善了我的患者的预后，”位于加利福利亚的 IQ Laser Vision 创始人兼 CEO 的医学博士 Robert Lin 说到。“精度1微米的最精确的上皮测量技术使我能更好地评估圆锥角膜的风险。更清晰的眼前节成像与可重现性，方便而精确的睫状沟测量，眼后节有晶状体眼人工晶状体植入术（EVO ICL, Staar 和 pICL)，可更好地实现有晶状体眼人工晶状体植入（pIOL）尺寸，从而降低晶状体旋转、青光眼和白内障的潜在风险。”

关于 ArcScan Insight® 100

ArcScan, Inc.的 Insight® 100 是计算机控制的高频超声设备，可为眼科医生提供精确和详细的眼前节图像。The Insight® 100 已得到美国食品及药物管理局（FDA）上市许可、CE 认证和中国国家药品监督管理局（NMPA）认证，并已成为数十项研究的主题，这些研究展现了计算机控制的超声成像的有效性和适用性。在世界各地的学术、军事和私人诊所和机构内，其应用不断增长，通过虹膜后精确的超声成像补充了光学相干断层扫描技术（OCT）的局限性。ArcScan, Inc. 总部位于丹佛的科罗拉多州，具有围绕眼科成像独特方法的19项专利以及正在进行的其他专利申请。有关 ArcScan, Inc.和 Insight® 100 的更多信息, 请访问以下网址 https://www.arcscan.com.

参考文献：

联系人：

Karen Lundquist

klundquist@arcscan.com

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