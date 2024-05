Présentation de PBC BioVet : une nouvelle frontière dans les soins de santé vétérinaires

SHANNON, Irlande, 13 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PBC Biomed est fier de dévoiler son tout nouveau projet, PBC BioVet, une filiale entièrement dédiée aux soins vétérinaires. Fermement résolu à influencer significativement ce secteur, PBC BioVet s’engage sur le terrain de l’optimisation de la qualité des soins vétérinaires et de l’accélération du rétablissement des patients.

La création de PBC BioVet marque un tournant dans le parcours de notre entreprise. S'appuyant sur des décennies d'expertise en matière d'innovation biomédicale, PBC Biomed élargit ses horizons pour répondre aux besoins uniques de nos chers compagnons En créant PBC BioVet, nous réaffirmons notre volonté de faire progresser les soins de santé au-delà des frontières des espèces.

« Chez PBC Biomed, nous reconnaissons le lien profond qui existe entre les humains et les animaux, et nous pensons que chaque être mérite d'avoir accès à des soins de santé de haute qualité », a déclaré Paul Burke, Directeur Associé de PBC Biomed. « Grâce au lancement de PBC BioVet, nous sommes ravis d'introduire une gamme spécialisée de solutions et de produits, conçus pour soutenir les efforts de nos vétérinaires ».

Ainsi, PBC BioVet proposera un portefeuille diversifié de produits et de thérapies innovants couvrant un large éventail de besoins vétérinaires. Des dispositifs médicaux avancés aux solutions thérapeutiques, nos offres sont méticuleusement développées pour améliorer les résultats des patients et relever la norme de soins des pratiques vétérinaires du monde entier.

« Notre mission chez PBC BioVet est de donner aux vétérinaires les outils dont ils ont besoin pour soigner et assister au mieux leurs patients. Nous nous engageons à conduire un changement positif dans l'industrie vétérinaire et à favoriser un monde plus sain et plus heureux pour les animaux ».

Dans le cadre de notre stratégie d'expansion mondiale, PBC BioVet collaborera avec des vétérinaires de premier plan, des institutions de recherche et des partenaires industriels pour stimuler l'innovation et façonner l'avenir de la médecine animale. Ensemble, nous visons à créer un écosystème favorable à une innovation florissante et à l’épanouissement des animaux.

Pour plus d'informations sur PBC BioVet et notre gamme de solutions, veuillez consulter le site https://www.pbcbiomed.com/biovet/. info@pbcbiovet.com

PBC Biomed est une entreprise biomédicale de premier plan qui se consacre à l'amélioration des soins de santé par l'innovation. Avec un portefeuille diversifié de produits et de solutions couvrant de multiples disciplines médicales, nous nous engageons à améliorer les résultats pour les patients et la qualité de vie. Pour plus d'informations, visitez le site www.pbcbiomed.com.

