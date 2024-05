Gatchalian calls for vigilance vs fire incidents amid prevailing warm weather conditions

Senator Win Gatchalian called on local government units and their communities to exercise vigilance to prevent fire incidents amid prevailing warm weather conditions due to the El Niño phenomenon.

The senator made the statement as he conducted relief operations in 4 different communities in Metro Manila recently affected by fire incidents.

"We need to equip our people to be more vigilant so they can effectively protect their own communities from fire incidents and prevent property loss and damage. The LGUs play a critical role in this campaign," Gatchalian said.

He emphasized that there is no room for complacency, especially as the Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) warned the public of the possibility of even hotter weather this month.

"Hindi dapat tayo maging kampante. Dapat tuloy-tuloy ang ating paghahanda para maiwasan ang mga sunog sa ating lugar," he said.

In particular, the senator distributed sacks of rice in Isla F. Manalo, Barangay Batis, San Juan, where 194 families lost their homes in a fire incident last April 16th.

He also distributed rice to 662 families in Barangay 105, Tondo, Manila affected by a fire last March 22, which razed about 140 houses. In nearby Barangay 107, also in Tondo, Gatchalian distributed rice to about 66 families affected by another fire just 2 days after the fire in Barangay 105 on March 24.

A separate relief operation was spearheaded by Gatchalian in Barangay Elias Adarna in Las Piñas City, benefitting 200 families affected by a fire incident last March 5.

Gatchalian nanawagan na maging alerto laban sa mga insidente ng sunog sa gitna ng mainit na panahon

Nanawagan si Senador Win Gatchalian sa mga local government units at kanilang mga komunidad na maging mapagmatyag at laging handa upang maiwasan ang mga insidente ng sunog sa gitna ng mainit na kondisyon ng panahon dahil sa El Niño phenomenon.

Ginawa ng senador ang pahayag sa gitna ng relief operations ngayong araw sa apat na komunidad sa Metro Manila na naapektuhan kamakailan ng sunog.

"Kailangan nating bigyan ng lahat ng klase ng suporta ang ating mga komunidad at LGUs upang maging mas mapagmatyag sila at alerto para sa kanilang proteksyon mula sa mga insidente ng sunog at maiwasan ang pinsala sa kanilang mga ari-arian. Ang mga LGU ay may kritikal na papel sa kampanyang ito," sabi ni Gatchalian.

Binigyang-diin niya na hindi dapat ipagsawalang bahala ng publiko ang babala ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) sa posibilidad ng mas mainit na panahon ngayong buwan.

"Hindi dapat tayo maging kampante. Dapat tuloy-tuloy ang ating paghahanda para maiwasan ang mga sunog sa ating lugar," aniya.

Namahagi si Gatchaluan ng sako-sakong bigas sa Isla F. Manalo, Barangay Batis, San Juan, kung saan 194 na pamilya ang nawalan ng tirahan dahil sa sunog na sumiklab noong Abril 16.

Namahagi din siya ng bigas sa 662 pamilya sa Barangay 105, Tondo, Maynila na naapektuhan ng sunog noong Marso 22, na tumupok sa humigit-kumulang 140 na bahay. Sa kalapit na Barangay 107, sa Tondo din, namahagi si Gatchalian ng bigas sa humigit-kumulang 66 na pamilyang naapektuhan ng isa pang sunog dalawang araw lamang matapos ang sunog sa Barangay 105 noong Marso 24.

Isang hiwalay na relief operation ang pinangunahan din ni Gatchalian sa Barangay Elias Adarna sa Las Piñas City para sa 200 pamilyang naapektuhan ng insidente ng sunog noong Marso 5.