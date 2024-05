Meet-up au 798 : la destination mondiale de l’art captive 300 000 visiteurs avec un festival culturel organisé pendant la fête du travail

PÉKIN, 11 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- À l’occasion de la fête du travail, le terme « meet-up (碰头) » s’est répandu comme une traînée de poudre parmi les jeunes et les familles, qui se sont rendus en masse au quartier 798. Ce quartier dynamique propose un éventail éclectique d’offres multiculturelles, notamment l’événement « Head to 798 Art District » (ou en chinois 798青年碰头大会), un marché aux puces respectueux de l’environnement animé par la célèbre actrice Zhu Zhu, et une pléthore de près de 70 expositions d’art, de productions théâtrales immersives, de spectacles vivants électrisants et de salons de musique. Ces attractions ont attiré plus de 300 000 visiteurs, soit une augmentation stupéfiante de 40 % par rapport à la même période l’année dernière.



Visiteurs sur la 797 Road, quartier artistique 798, Pékin

À mesure que le 798 monopolisait une attention internationale, notamment par la visite de personnalités mondiales telles que le chancelier allemand Olaf Scholz, l’afflux de visiteurs étrangers, en particulier de Singapour et de Corée du Sud, s’est intensifié. La diversité de l’offre culturelle a nettement joué en faveur d’une attraction de masse. En déambulant dans la zone piétonne du 798, les visiteurs ont pu découvrir des lieux de rencontre dénommés « Meet-up Places » (ou en chinois 碰头点), dédiés à l’art et à la photographie, et des cafés. Ces centres créatifs faisaient pleinement partie du projet « Head to 798 Art District », imaginé pour refléter les modes de vie dynamiques de la jeunesse contemporaine et pour proposer une mosaïque de surprises artistiques et un riche banquet culturel.

Visiteurs posant devant la grande fresque We Are All Unique, quartier artistique 798, Pékin.

Au cours des deux dernières années, le 798 a remarquablement affiné sa stratégie commerciale en mettant l’accent sur l’art. Il a inauguré de nouveaux lieux de représentation et proposé des expériences inédites aux visiteurs. Ces initiatives ont renforcé son statut de destination mondiale « Art+ », proposant un voyage teinté d’art visuel, de musique, de cinéma, de théâtre, entre autres. Loin de se contenter de donner un nouveau souffle à l’engagement des consommateurs, le 798 insuffle également un nouvel élan créatif dans le paysage culturel pékinois.

