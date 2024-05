Ingredion Menyelesaikan Penyusunan Semula, Melaporkan Pendapatan Suku Pertama Di Bawah Segmen Baharu dan Meningkatkan Panduan

WESTCHESTER, Ill., May 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), pembekal global terkemuka bagi penyelesaian ramuan industri pembuatan makanan dan minuman, hari ini melaporkan keputusan untuk suku pertama 2024. Hasil yang dilaporkan adalah menurut prinsip perakaunan yang diterima umum (“GAAP”) di A.S. bagi suku pertama 2024 dan 2023, termasuk item yang dikecualikan daripada ukuran kewangan bukan GAAP yang dibentangkan oleh Syarikat.

“Berbanding dengan prestasi suku pertama rekod tahun lepas yang kukuh, keputusan suku ini melebihi jangkaan. Seperti yang dijangkakan, volum jualan bersih kami pada suku tersebut meningkat secara berturut-turut, walaupun terjejas oleh cuaca sejuk yang melampau terhadap penghantaran di A.S. dan mengambil kira penjualan perniagaan Korea Selatan kami," ujar Jim Zallie , presiden dan ketua pegawai eksekutif Ingredion. “Tambahan pula, kami mengekalkan margin kasar melebihi 22% kerana kekuatan model perniagaan kami berjaya menguruskan kesan kontrak kadar berubah-ubah yang memerlukan kos jagung yang lebih rendah.”

“Melihat ke hadapan, Pelan Hala Tuju Pertumbuhan Pemacuan kami terus membimbing penciptaan nilai jangka panjang kami. Selain itu, sebagai menyokong Aspirasi Kemenangan baharu kami, penyusunan semula membolehkan tumpuan yang lebih jelas pada peluang yang dibentangkan oleh pelanggan global kami untuk memacu pertumbuhan. Kami digalakkan oleh tahap penglibatan pelanggan, khususnya dalam perniagaan penyelesaian tekstur kami. Di samping itu, kami menjangkakan dengan menggunakan wang tunai tahun ini ke arah pelaburan organik, dividen dan peningkatan dalam pembelian semula saham,” kata Zallie mengakhiri.

Seperti yang didedahkan sebelum ini, berkuat kuasa 1 Januari 2024, Ingredion akan melaporkan keputusan kewangan dan operasi di bawah struktur pelaporan baharunya. Untuk tujuan perbandingan, hasil untuk suku pertama 2023 sepanjang keluaran berita ini tidak diaudit dan telah disemak semula untuk menggambarkan struktur pelaporan baharu yang terdapat tiga segmen baharu yang boleh dilaporkan seperti diterangkan di bawah.

* Pendapatan terlaras setiap saham cair ("EPS terlaras"), pendapatan operasi terlaras dan kadar cukai pendapatan berkesan terlaras adalah ukuran kewangan bukan-GAAP.. Lihat seksyen II Maklumat Kewangan Tambahan yang bertajuk “Maklumat Bukan GAAP” berikutan Penyata Kewangan Disatukan Ringkas yang disertakan dalam siaran akhbar ini untuk penyelarasan ukuran kewangan bukan GAAP ini dengan ukuran GAAP yang secara langsung paling sebanding.

Pendapatan Terlaras Setiap Saham (EPS)

Anggaran faktor yang mempengaruhi perubahan dalam EPS yang Dilaporkan dan Terlaras

**Jumlah mungkin berbeza disebabkan pembundaran

Item Kewangan Lain

Semakan Perniagaan

Ingredion Keseluruhan

Jualan Bersih

* Mewakili kehilangan volum disebabkan oleh penjualan perniagaan Korea Selatan

Pendapatan Operasi Terlapor

Pendapatan Operasi Terlaras

Jualan Bersih

Pendapatan operasi

Texture & Healthful Solution

Jualan Bersih

Segment Pendapatan Operasi

Bahan Makanan & Industri - LATAM

Jualan Bersih

Segment Pendapatan Operasi

Bahan Makanan & Perindustrian - A.S./Kanada

Jualan Bersih

Segment Pendapatan Operasi

Semua yang Lain**

Jualan Bersih

* Mewakili kehilangan volum disebabkan oleh penjualan perniagaan Korea Selatan

Pendapatan Operasi (Kerugian)

**Semua yang Lain terdiri daripada perniagaan berbilang segmen operasi yang tidak diklasifikasikan secara individu atau kolektif sebagai segmen boleh dilaporkan. Jualan bersih daripada Semua yang Lain dijana terutamanya oleh jualan pemanis dan kanji oleh perniagaan Pakistan kami, jualan stevia dan bahan-bahan lain daripada perniagaan PureCircle dan Pengurangan Gula kami dan bahan-bahan protein kacang pea daripada perniagaan Pengukuhan Protein kami.

Dividen dan Belian Semula Saham

Pada separuh pertama tahun 2024, Syarikat membayar dividen sebanyak $51 juta kepada para pemegang saham dan mengumumkan dividen suku tahunan sebanyak $0.78 sesaham yang telah dibayar pada 23 April 2024. Sepanjang suku tahun tersebut, Syarikat telah membeli balik $1 juta daripada saham tertunggak bagi saham biasa.

Tinjauan Suku Kedua dan Tahun Penuh 2024 yang dikemas kini

Bagi suku kedua tahun 2024, Syarikat menjangkakan jualan bersih akan mendatar kepada menurun satu digit rendah dan pendapatan operasi yang dilaporkan dan diselaraskan menjadi rendah kepada pertengahan satu digit.

Syarikat kini menjangkakan EPS tahun penuh 2024 yang dilaporkan berada dalam lingkungan $10.35 hingga $11.00, termasuk keuntungan ke atas pelupusan perniagaan Korea Selatan yang disiapkan pada 1 Februari 2024 dan EPS terlaras untuk berada dalam lingkungan $9.20 hingga $9.85.

Tidak termasuk kesan pelupusan perniagaan Korea Selatan, Syarikat menjangkakan jualan bersih tahun penuh 2024 akan mendatar kepada satu digit yang rendah, mencerminkan lulus nilai jagung yang lebih rendah. Pendapatan operasi terlapor dan terlaras dijangka meningkat kepada satu digit pertengahan.

Kos korporat dijangka berada dalam satu digit pertengahan.

Untuk tahun penuh 2024, Syarikat sekarang menjangkakan kadar cukai berkesan terlapor dan terlaras masing-masing sebanyak 24.5% hingga 25.5% dan 26.5% hingga 27.5%.

Tunai daripada operasi untuk tahun penuh 2024 masih dijangka berada dalam julat $750 juta hingga $900 juta. Perbelanjaan modal untuk tahun penuh masih dijangkakan lebih kurang $340 juta.

Panggilan Persidangan dan Butiran Siaran Web

Ingredion akan mengadakan panggilan persidangan pada hari Rabu, 8 Mei 2024, jam 8 pagi Waktu Pusat / 9 pagi Waktu Timur, dihoskan oleh Jim Zallie, presiden dan ketua pegawai eksekutif dan Jim Gray, naib presiden eksekutif dan ketua pegawai kewangan. Panggilan tersebut akan disiarkan dalam web dalam masa nyata dan boleh diakses di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations. Pembentangan yang mengandungi maklumat kewangan dan operasi tambahan boleh diakses melalui laman web Syarikat di https://ir.ingredionincorporated.com/events-and-presentations dan akan tersedia untuk dimuat turun beberapa jam sebelum panggilan bermula. Main semula akan tersedia untuk masa terhad di https://ir.ingredionincorporated.com/financial-information/quarterly-results.

Perihal Syarikat

Ingredion Incorporated (NYSE: INGR), yang beribu pejabat di pinggir bandar Chicago, ialah penyedia penyelesaian ramuan global terkemuka yang memberi perkhidmatan kepada pelanggan di lebih 120 buah negara. Dengan jualan bersih tahunan 2023 kira-kira $8 bilion, Syarikat menukar bijirin, buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan berasaskan tumbuhan lain menjadi penyelesaian bahan nilai tambah untuk pasaran makanan, minuman, pemakanan haiwan, pembuatan bir dan perindustrian. Dengan pusat inovasi Idea Labs® Ingredion di seluruh dunia dan kira-kira 12,000 pekerja, Syarikat mencipta bersama dengan pelanggan dan memenuhi tujuannya untuk menyatukan potensi manusia, alam semula jadi dan teknologi untuk menjadikan kehidupan lebih baik. Layari ingredion.com untuk mendapatkan maklumat lanjut dan berita terkini tentang Syarikat.

Pernyataan Memandang ke Hadapan

Siaran berita ini mengandungi atau mungkin mengandungi pernyataan memandang ke hadapan dalam pengertian Seksyen 27A Akta Sekuriti 1933, sebagaimana yang dipinda dan Seksyen 21E Akta Bursa Sekuriti 1934, sebagaimana yang dipinda. Ingredion berhasrat agar pernyataan memandang ke hadapan dilindungi oleh peruntukan pelabuhan selamat bagi pernyataan tersebut.

Penyata yang memandang ke hadapan termasuk, antara lain, apa-apa pernyataan mengenai jangkaan terlapor dan terlaras tahun penuh 2024, jualan bersih, pendapatan operasi yang terlapor dan terlaras, kos korporat, kadar cukai berkesan yang dilaporkan dan diselaraskan, tunai daripada operasi, modal kerja dan perbelanjaan modal, jangkaan kami untuk jualan bersih suku kedua 2024 dan pendapatan operasi yang terlapor dan terlaras dan sebarang pernyataan lain mengenai prospek kami dan operasi masa depan kami, keadaan kewangan, jumlah, aliran tunai, perbelanjaan atau item kewangan lain, termasuk rancangan pengurusan atau strategi dan objektif untuk mana-mana perkara di atas dan apa-apa andaian, jangkaan atau kepercayaan yang mendasari mana-mana perkara di atas.

Pernyataan ini kadangkala boleh dikenal pasti dengan menggunakan perkataan yang berpandangan ke hadapan seperti “boleh,” “akan,” “sepatutnya,” “jangka,” “andaian,” “percaya,” “rancang,” “projek,” “anggaran ,” “jangka,” “niatkan,” “teruskan,” “pro forma,” “meramal,” “pandangan,” “mendorong,” “peluang,” “berpotensi,” “sementara,” atau ungkapan lain yang serupa atau ungkapan negatif daripadanya. Semua pernyataan selain daripada pernyataan fakta sejarah dalam siaran berita ini adalah pernyataan prospektif.

Pernyataan ini adalah berdasarkan keadaan atau jangkaan semasa, tetapi tertakluk kepada risiko dan ketidakpastian inheren tertentu yang kebanyakannya sukar untuk diramal dan di luar kawalan kami. Walaupun kami yakin bahawa jangkaan kami yang digambarkan dalam pernyataan memandang ke hadapan ini adalah berdasarkan anggapan yang munasabah, pelabur diingatkan bahawa kami tidak dapat memberikan jaminan bahawa jangkaan kami akan terbukti benar.

Keputusan dan perkembangan sebenar mungkin berbeza secara material daripada jangkaan yang dinyatakan atau tersirat oleh kenyataan ini, berdasarkan pelbagai risiko dan ketidakpastian, termasuk konflik geopolitik dan tindakan yang timbul daripadanya, termasuk kesan ke atas ketersediaan dan harga bahan mentah dan bekalan tenaga, bekalan gangguan rantaian dan turun naik dalam pertukaran asing dan kadar faedah; mengubah pilihan penggunaan pengguna yang mungkin mengurangkan permintaan untuk produk yang kami buat; kesan keadaan ekonomi global dan keadaan politik, ekonomi, perniagaan dan pasaran umum yang mempengaruhi pelanggan dan pengguna di pelbagai wilayah dan negara geografi di mana kami membeli bahan mentah atau mengeluarkan atau menjual produk kami dan kesan ini mungkin ada pada volum jualan kami, harga produk kami dan keupayaan kami untuk mengutip penghutang kami daripada pelanggan; pembelian masa hadapan produk kami oleh industri utama yang kami berkhidmat dan dari mana kami memperoleh sebahagian besar jualan kami, termasuk, tanpa had, industri makanan, pemakanan haiwan, minuman dan pembuatan bir; risiko berkaitan dengan wabak; ketidakpastian penerimaan produk yang dibangunkan melalui pengubahsuaian genetik dan bioteknologi; keupayaan kami untuk membangunkan atau memperoleh produk dan perkhidmatan baharu pada kadar atau kualiti mencukupi untuk mendapat penerimaan pasaran; meningkatkan daya saing dan/atau tekanan pelanggan dalam industri penapisan jagung dan industri berkaitan, termasuk dengan pasaran dan harga untuk produk utama kami dan produk bersama kami, terutamanya minyak jagung; turun naik harga, gangguan rantaian bekalan dan kekurangan yang menjejaskan input kepada proses pengeluaran dan saluran penghantaran kami, termasuk bahan mentah, kos tenaga dan ketersediaan serta kos pengangkutan dan logistik; keupayaan kami untuk membendung kos, mencapai belanjawan dan merealisasikan sinergi yang diharapkan, termasuk berkenaan dengan keupayaan kami untuk menyelesaikan projek penyelenggaraan dan pelaburan yang dirancang tepat pada masanya dan mengikut bajet serta berkenaan dengan kos pengangkutan dan penghantaran serta aktiviti lindung nilai; kesukaran mengendalikan di kemudahan pembuatan dan liabiliti kami yang berkaitan dengan keselamatan dan kualiti produk; kesan perubahan iklim dan langkah undang-undang, kawal selia dan pasaran untuk menangani perubahan iklim; keupayaan kami untuk berjaya mengenal pasti dan menyelesaikan pemerolehan, pelupusan atau strategik dengan syarat yang menguntungkan serta keupayaan kami untuk berjaya menjalankan usaha wajar, menyepadukan perniagaan yang diperoleh atau melaksana dan mengekalkan pakatan strategik dan mencapai sinergi yang dijangkakan berkenaan dengan semua perkara di atas; risiko ekonomi, politik dan lain-lain yang wujud dalam menjalankan operasi di negara asing dan dalam mata wang asing; kegagalan untuk mengekalkan hubungan buruh yang memuaskan; keupayaan kami untuk menarik, membangun, memotivasikan dan mengekalkan hubungan baik dengan tenaga kerja; impak ke atas perniagaan kami mengenai bencana alam, peperangan, ancaman atau tindakan keganasan, atau kejadian lain yang penting di luar kawalan kami; kesan caj kemerosotan nilai ke atas muhibah atau aset jangka panjang kami; perubahan dalam dasar, undang-undang atau peraturan kerajaan dan kos pematuhan undang-undang, termasuk pematuhan peraturan alam sekitar; perubahan dalam kadar cukai kami atau pendedahan kepada liabiliti cukai pendapatan tambahan; peningkatan dalam kos pinjaman kami yang mungkin disebabkan oleh peningkatan kadar faedah; keupayaan kami untuk mengumpul dana pada kadar yang berpatutan dan faktor lain yang mempengaruhi akses kami kepada dana yang mencukupi untuk pertumbuhan dan pengembangan masa hadapan; gangguan, insiden keselamatan atau kegagalan berkenaan dengan sistem teknologi maklumat, proses dan tapak; turun naik dalam pasaran saham dan faktor lain yang boleh menjejaskan harga saham kami; risiko yang menjejaskan penerusan dasar dividen kami; dan keupayaan kami untuk mengekalkan kawalan dalaman yang berkesan ke atas pelaporan kewangan.

Pernyataan memandang ke hadapan kami hanya memberikan gambaran mulai tarikh pengeluaran, dan kami tidak menanggung sebarang kewajipan untuk mengemas kini sebarang pernyataan memandang ke hadapan untuk menggambarkan peristiwa atau keadaan selepas tarikh pernyataan berikutan maklumat baharu atau peristiwa atau perkembangan pada masa hadapan. Jika kami mengemas kini atau membetulkan satu atau lebih pernyataan ini, pelabur dan pihak lain tidak boleh menyimpulkan bahawa kami akan membuat kemas kini atau pembetulan tambahan. Untuk mendapatkan penerangan lanjut tentang risiko ini dan risiko lain, lihat "Faktor Risiko" dan maklumat lain yang disertakan dalam Laporan Tahunan kami pada Borang 10-K untuk tahun berakhir 31 Disember 2023 dan dalam laporan kami yang berikutnya tentang Borang 10-Q dan Borang 8-K yang difailkan dengan Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa.

Ingredion Incorporated

Condensed Consolidated Statements of Cash Flows

(Unaudited)

(in millions)





Three Months Ended March 31,

2024 2023

Cash from operating activities:

Net income $ 218 $ 194

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities:

Depreciation and amortization 53 54

Mechanical stores expense 14 18

Net gain on sale of business (82 ) —

Margin accounts (11 ) (19 )

Changes in other trade working capital (25 ) (302 )

Other 42 4

Cash provided by (used for) operating activities 209 (51 )

Cash from investing activities:

Capital expenditures and mechanical stores purchases (65 ) (76 )

Proceeds from disposal of manufacturing facilities and properties — 1

Proceeds from sale of business 247 —

Other (1 ) (6 )

Cash provided by (used for) investing activities 181 (81 )

Cash from financing activities:

Proceeds from borrowings, net 15 51

Commercial paper borrowings (repayments), net (312 ) 107

Repurchases of common stock, net (1 ) —

Issuances of common stock for share-based compensation, net 2 2

Dividends paid, including to non-controlling interests (51 ) (47 )

Cash (used for) provided by financing activities (347 ) 113

Effect of foreign exchange rate changes on cash (6 ) (1 )

Increase (decrease) in cash and cash equivalents 37 (20 )

Cash and cash equivalents, beginning of period 401 236