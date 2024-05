Communiqué de presse : Sanofi et Novavax concluent un accord de licence co-exclusif pour la co-commercialisation d’un vaccin COVID-19 et le développement de vaccins combinés grippe - COVID-19

Sanofi et Novavax concluent un accord de licence co-exclusif pour la co-commercialisation d’un vaccin COVID-19 et le développement de vaccins combinés grippe - COVID-19

L’accord, qui combinera la puissance commerciale des deux entreprises, permettra aux patients de bénéficier à partir de 2025 d’un meilleur accès à un vaccin adjuvanté à base de protéines, non-ARNm, contre la COVID-19

Accélération du potentiel de développement d’un nouveau produit combiné contre la grippe et la COVID-19 basé sur des vaccins qui ont fait la preuve de leur efficacité et de leur tolérabilité, pour une meilleure protection potentielle des patients et plus de confort

Paris, France et Gaithersburg, MD, États-Unis. 10 mai 2024. Dans le cadre de l’ambition de Sanofi de développer un portefeuille diversifié de vaccins parmi les meilleurs de leur catégorie, l’entreprise annonce la conclusion d’un accord de licence co-exclusif avec Novavax, une société de biotechnologies basée dans le Maryland, États-Unis.

Les termes de l’accord comprennent : une licence co-exclusive en vue de la co-commercialisation d’un vaccin adjuvanté unique contre la COVID-19 de Novavax à l’échelle mondiale (à l’exception des pays ayant des accords d’achat anticipé et de l’Inde, du Japon et de la Corée du Sud, où Novavax a des accords de partenariat) ; une licence exclusive pour le vaccin adjuvanté contre la COVID-19 de Novavax en vue de son utilisation combinée avec les vaccins contre la grippe de Sanofi ; et une licence non-exclusive pour utiliser l’adjuvant Matrix-MÔ dans les produits de vaccins. Sanofi prendra par ailleurs une participation minoritaire (< 5 %) dans Novavax.

Jean-François Toussaint

Responsable Monde, R&D Vaccins

« Les niveaux d’hospitalisations pour cause de grippe et de COVID-19 sont désormais étroitement liés. Nous avons aujourd’hui l’opportunité de développer des vaccins combinés, non ARNm, contre ces deux infections, pour plus de confort pour les patients et une protection renforcée contre ces deux virus respiratoires graves. Nous sommes enthousiastes à l’idée de combiner le vaccin adjuvanté COVID-19 de Novavax – qui a montré une efficacité élevée et un profil de tolérabilité favorable –, à notre riche portefeuille de vaccins grippaux différentiés, qui ont démontré leur pouvoir de protection supérieur contre la grippe et ses graves complications. Une meilleure tolérabilité et une plus grande thermostabilité, sans pour autant compromettre l’efficacité, sont précisément ce que vont exiger les autorités règlementaires, les autorités responsables des recommandations sur la vaccination et les patients. »

John Jacobs

Directeur Géneral, Novavax

« Cette collaboration est importante pour Novavax et pour la santé publique mondiale. Notre nouveau partenariat associe au leadership mondial de Sanofi en matière de lancement et de commercialisation de vaccins innovants, les technologies propriétaires de Novavax en matière de protéines recombinantes et de nanoparticules, son adjuvant Matrix™ et son expertise en R&D. Ensemble, nous pouvons élargir l’accès à notre vaccin contre la COVID-19 et à notre adjuvant afin que davantage de personnes puissent bénéficier de la protection que procurent ces vaccins. Novavax peut désormais recentrer ses efforts sur l’exploitation de sa plateforme technologique et de son nouvel adjuvant en R&D, ainsi que sur l’expansion de son portefeuille de développement, afin de contribuer à la réalisation de sa mission, qui consiste à développer des vaccins vitaux pour lutter contre les maladies infectieuses ».

Les termes du contrat de licence :

Novavax recevra un paiement initial de 500 millions de dollars et jusqu’à 700 millions de dollars en fonction de la réalisation de diverses étapes de développement, réglementaires et de commercialisation, pour un total de 1,2 milliards de dollars.

Dès 2025, Sanofi comptabilisera les ventes du vaccin adjuvanté contre la COVID-19 de Novavax et prendra à sa charge certaines dépenses de R&D, règlementaires et de commercialisation.

Novavax recevra des redevances graduelles à deux chiffres sur les ventes de vaccins contre la COVID-19 et de vaccins combinés grippe/COVID-19 réalisées par Sanofi.

Sanofi sera l’unique responsable du développement et de la commercialisation de tout nouveau vaccin combiné grippe-COVID-19 élaboré avec un vaccin antigrippe de Sanofi.

En dehors de cette collaboration, chaque partie pourra développer et commercialiser, à ses frais, ses propres vaccins contre la grippe et la COVID-19, de même que ses propres produits adjuvantés.

Novavax a droit à des paiements supplémentaires à la réalisation du lancement et d’étapes supplémentaires pouvant atteindre 200 millions de dollars, ainsi qu’à des redevances à un chiffre pour chaque vaccin supplémentaire de Sanofi développé sous licence non exclusive avec la technologie de l’adjuvant Matrix-M de Novavax.

Sanofi prendra par ailleurs une participation minoritaire (< 5 %) dans Novavax.





À propos de Novavax

Novavax, Inc. (Nasdaq: NVAX) œuvre à l'amélioration de la santé en mettant au point, en développant et en commercialisant des vaccins innovants qui aident à protéger contre les maladies infectieuses graves. Entreprise mondiale basée à Gaithersburg, dans le Maryland (États-Unis), Novavax dispose d’une plateforme vaccinale diversifiée qui combine la production de protéines recombinantes, les nanotechnologies et l'adjuvant Matrix-M (breveté par la société) pour améliorer la réponse immunitaire. Le portefeuille de la société comprend son vaccin contre la COVID-19 et compte dans son portefeuille de développement des candidats vaccins antigrippaux CIC et autonomes. Par ailleurs, l'adjuvant de Novavax fait partie du vaccin contre le paludisme R21/Matrix-M de l'Université d'Oxford et du Serum Institute of India. Pour plus d'informations : novavax.com et LinkedIn.

À propos de Sanofi

Nous sommes une entreprise mondiale de santé, innovante et animée par une vocation : poursuivre les miracles de la science pour améliorer la vie des gens. A travers le monde, nos équipes s’emploient à transformer la pratique de la médecine pour rendre possible l'impossible. Nous apportons des solutions thérapeutiques qui peuvent changer la vie des patients et des vaccins qui protègent des millions de personnes dans le monde, guidés par l’ambition d’un développement durable et notre responsabilité sociétale.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY

