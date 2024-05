Colorado seeks feedback on first-of-its-kind framework to reduce greenhouse gas emissions from the oil and gas industry

DENVER (May 9, 2024): The Colorado state health department’s Air Pollution Control Division is seeking input on a new proposed framework to reduce greenhouse gas emissions from certain oil and gas operations. The framework outlines recommendations from the Midstream Steering Committee. The report and public feedback will help inform a new proposed state rule. The division will develop the rule proposal for new requirements to protect clean air in Colorado communities and address climate change. The division's proposal is likely to include groundbreaking requirements that would be the first of its kind in the nation.

“Colorado is already a national leader in enacting innovative requirements to reduce harmful air pollution from oil and gas operations. We continue to demonstrate that leadership with this new planning process,” said Michael Ogletree, the director of the state’s Air Pollution Control Division. “All Coloradans deserve a seat at the table to help protect our clean air. With your input, we can continue developing the strongest proposals possible.”

The Midstream Steering Committee’s report is available for review in English and Spanish. The committee is a technical working group composed of diverse representatives from Colorado communities, industry, local governments, electric utilities, and state agencies. Since 2022, the committee met regularly to develop recommendations to inform the development of a forthcoming statewide rule. The committee was tasked with making suggestions for how to reduce greenhouse gas emissions while prioritizing protections for disproportionately impacted communities. This aligns with requirements in the Colorado Environmental Justice Act.

The report focuses on midstream oil and gas operations. “Midstream” operations include gathering, compressing, and processing natural gas. These types of facilities include compressor stations and gas plants. Midstream facilities exist in 20 counties statewide. The majority of greenhouse gas emissions come from facilities in Weld, Garfield, and Rio Blanco counties.

Midstream facilities are classified as part of the industrial and manufacturing sector. The Colorado Environmental Justice Act requires the state to develop rules that will reduce statewide greenhouse gas emissions from that sector by at least 20% by 2030, compared to 2015 levels. This work will also help Colorado advance toward its goal of net-zero greenhouse gas emissions by 2050 as outlined in Colorado’s Greenhouse Gas Pollution Reduction Roadmap.

To achieve these goals, the division will develop a new rule proposal requiring midstream facilities to innovate and reduce emissions. This work will involve reducing emissions from fuel combustion equipment like engines, turbines, and heaters.

The division will accept written feedback on the Midstream Steering Committee’s framework and suggestions until 5 p.m. on June 10, 2024. In addition, the division will hold two online public meetings for Coloradans to provide their comments. The meetings will focus on the report and upcoming rulemaking. Registration is required:

The division will use the committee’s report, public feedback, and its independent judgment to develop a rule proposal. In August 2024, the division will present its initial proposal to the Air Quality Control Commission. The division will request that the commission hold a rulemaking hearing in December 2024.

The upcoming rulemaking is one of many ways Colorado is working to reduce statewide greenhouse gas emissions. Recent actions include:

Stay connected:

Sign up for Air Pollution Control Division email updates.

Explore upcoming public participation opportunities on air quality.

For questions or comments, please email cdphe.commentsapcd@state.co.us.

###

DENVER (9 de mayo de 2024): La División de Control de la Contaminación del aire del Departamento de Salud del Estado de Colorado solicita opiniones y comentarios sobre un nuevo marco de trabajo propuesto que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero generadas por determinadas operaciones de petróleo y gas. El marco de trabajo describe las recomendaciones del Comité Directivo del Sector Intermedio. El informe y los comentarios del público ayudarán a elaborar una nueva propuesta normativa estatal. La División desarrollará la propuesta normativa sobre nuevos requisitos para proteger el aire limpio en las comunidades de Colorado y abordar los efectos del cambio climático. Es probable que la propuesta de la División incluya requisitos innovadores que serían los primeros de su clase en la nación.

“Colorado ya es líder nacional en la implementación de requisitos innovadores para reducir los contaminantes nocivos del aire derivados de las operaciones de petróleo y gas. Seguimos demostrando ese liderazgo con este nuevo proceso de planeamiento”, afirmó Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire del estado. “Todos los habitantes de Colorado merecen un asiento en la mesa para ayudar a proteger nuestro aire limpio. Con sus opiniones, podremos seguir desarrollando las propuestas más sólidas posibles”.

El informe del Comité Directivo del Sector Intermedio está disponible para consulta en inglés y en español. El Comité es un grupo de trabajo técnico conformado por representantes diversos de comunidades de Colorado, de la industria, de gobiernos locales, de empresas de servicio eléctrico y de entidades estatales. Desde 2022, el Comité se ha reunido periódicamente para formular recomendaciones que sirvan de base para el desarrollo de una próxima normativa estatal. Se encargó al Comité que hiciera sugerencias sobre cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la vez que se da prioridad a la protección de las comunidades afectadas de manera desproporcionada. Esto es coherente con los requisitos establecidos en la Ley de Justicia Ambiental de Colorado.

El informe se centra en las operaciones del sector intermedio de la industria de petróleo y gas. “Las operaciones del sector intermedio (Midstream) incluyen la captación, la compresión (licuefacción) y el procesamiento del gas natural. Este tipo de instalaciones incluyen las estaciones de licuefacción y las plantas de gas. Existen instalaciones del sector intermedio en 20 condados alrededor del estado. La mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de las instalaciones en los condados de Weld, Garfield y Río Blanco.

Las instalaciones del sector intermedio se clasifican como parte del sector industrial y manufacturero. La Ley de Justicia Ambiental de Colorado estipula que el estado desarrolle reglas que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal provenientes de ese sector en un mínimo del 20 % antes de 2030, tomando como punto de referencia los niveles de 2015. Este trabajo también ayudará a Colorado a avanzar hacia su objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero para 2050, tal y como se describe en la Hoja de ruta para la reducción de la contaminación por gases de efecto invernadero de Colorado.

Para alcanzar estos objetivos, la División elaborará una nueva propuesta normativa que requerirá que las instalaciones del sector intermedio introduzcan innovaciones y reduzcan las emisiones. Este trabajo supondrá reducir las emisiones de los equipos de combustión de carburantes como motores, turbinas y calentadores.

La División aceptará comentarios por escrito sobre el marco de trabajo y las sugerencias del Comité Directivo del Sector Intermedio hasta las 5 p. m. del 10 de junio de 2024. Además, la División realizará dos reuniones públicas en línea para que los habitantes de Colorado tengan la oportunidad de exponer sus comentarios. Las reuniones se centrarán en el informe y en la próxima formulación de normas. Se requiere inscripción:

La División utilizará el informe del comité, los comentarios del público y su criterio independiente para elaborar una propuesta normativa. En agosto de 2024, la División presentará su propuesta inicial a la Comisión de Control de la Calidad del Aire. La División solicitará que la Comisión realice una audiencia de formulación de normas en diciembre de 2024.

La futura formulación de normas es una de las muchas formas en las que Colorado está trabajando para reducir a las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel estatal. Entre las acciones más recientes se incluyen:

Manténgase conectado:

Suscríbase para recibir novedades por correo electrónico de la División de Control de la Contaminación del Aire.

Explore las próximas oportunidades de participación pública sobre calidad del aire.

Por preguntas o comentarios, envíe un correo electrónico a cdphe.commentsapcd@state.co.us.

###