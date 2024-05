Corza Medical nommée « Meilleure société à l’échelle mondiale dans le domaine des technologies médicales » lors de la 8e édition du programme annuel des MedTech Breakthrough Awards

Le prestigieux programme international de remise de prix organisé chaque année récompense les produits et entreprises qui se sont démarqués sur le plan de la santé numérique et des technologies médicales



WESTWOOD, Mass., 10 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Corza Medical a annoncé ce jour avoir remporté le prix de « Meilleure société à l’échelle mondiale dans le domaine des technologies médicales » lors de la 8e édition annuelle du programme des MedTech Breakthrough Awards organisé par MedTech Breakthrough, un organisme indépendant de veille de marché qui récompense les meilleures sociétés, technologies et produits sur le marché mondial de la santé numérique et des technologies médicales.

Corza Medical fournit aux professionnels de santé une plateforme spécialisée dans les technologies chirurgicales et inclut des marques leaders dans le secteur. La société s’associe étroitement avec des cliniciens et prestataires chirurgicaux pour créer une expérience chirurgicale unique, grâce à des produits et services d’exception qui permettent de réaliser des économies en matière de temps, d’argent et d’efforts. Cette société exceptionnelle spécialisée dans les dispositifs médicaux collabore avec divers prestataires de soins, des administrateurs hospitaliers aux cabinets privés, et se consacre sans relâche à fournir des produits et des services axés sur le client qui répondent systématiquement aux besoins précis des chirurgiens en matière de traitement de leurs patients.

Les trois principales entités commerciales internationales de Corza Medical permettent de mettre en œuvre ses technologies dans divers domaines de santé : la biochirurgie, la fermeture des plaies et l’ophtalmologie. L’unité de biochirurgie de Corza Medical offre les meilleures technologies innovantes du secteur visant à limiter les saignements au cours des interventions chirurgicales. L’unité de fermeture des plaies offre une technologie de pointe en matière d’aiguilles, associée aux sutures traditionnelles et crantées avancées pour offrir encore davantage de capacités de fermeture des plaies. Enfin, l’unité d’ophtalmologie s’emploie à améliorer les soins grâce à des instruments performants, des lentilles chirurgicales et d’autres technologies innovantes.

« Nous sommes convaincus qu’une approche en trois points est nécessaire : la présence pour le client sur le plan numérique, la réactivité et l’agilité face aux besoins des clients, et la mise à disposition d’un flux constant de technologies et de services nécessaires pour faciliter la poursuite ininterrompue de leurs missions de soins auprès des patients. Notre gamme de produits fiables est le résultat de l’écoute et de la collaboration avec des chirurgiens, toutes spécialités confondues, afin de mieux comprendre leurs besoins », a déclaré Tom Testa, PDG de Corza Medical. « Il s’agit là d’une distinction exceptionnelle de la part de MedTech Breakthrough qui vient valider notre mission axée sur la collaboration étroite avec des chirurgiens et d’autres clients afin de mettre au point des solutions innovantes qui répondent aux besoins propres à leurs spécialités et d’offrir de meilleurs soins à leurs patients. »

La mission des MedTech Breakthrough Awards est d’honorer l’excellence et de reconnaître l’innovation, le travail acharné et la réussite dans diverses catégories des technologies médicales et de santé, notamment dans les secteurs de la télémédecine, de l’administration clinique, de l’engagement des patients, des dossiers de santé électroniques (DSE), des soins virtuels, des dispositifs médicaux, des données médicales et de la confidentialité, entre autres. Cette année, le programme a attiré des milliers de candidats provenant de plus de 18 pays différents à travers le monde.

« Beaucoup de sociétés délaissent les partenariats de service et de clientèle pour se concentrer sur leurs dernières innovations, ce qui crée un manque de partenariats dans le domaine des technologies chirurgicales essentielles », a déclaré Steve Johansson, directeur général de MedTech Breakthrough. « Corza Medical est notre « Société spécialisée dans les technologies médicales de l’année » pour ses technologies ultra-performantes et l’accent mis sur le service client. En accomplissant de petites réalisations essentielles au quotidien et de façon systématique, la société offre une expérience unique et une valeur exceptionnelle à ses clients dans le monde entier. Nous sommes ravis de pouvoir saluer toute l’équipe de Corza Medical pour sa victoire bien méritée aux MedTech Breakthrough Awards 2024. »

La Société continue à investir dans un écosystème numérique solide et unique afin de gagner en agilité et en efficacité dans l’accompagnement de ses clients. Avec l’acquisition de fournisseurs et d’installations de fabrication majeurs à l’échelle mondiale, Corza intègre aussi sa chaîne de fabrication et d’approvisionnement verticalement. Des centres de technologie et d’innovation ont également été créés pour favoriser des partenariats plus étroits avec les clients. Les chirurgiens peuvent collaborer avec les ingénieurs produits dans le cadre de simulations d’interventions médicales, de tests de produits et de formulation de retours d’informations bénéfiques à la mise au point et au perfectionnement des produits.

À propos de Corza Medical

Corza Medical est l’un des principaux fabricants au monde de technologies chirurgicales innovantes. Avec une équipe de plus de 3 000 collaborateurs à travers le monde soutenant les cliniciens, les partenaires distributeurs et les entreprises spécialisées dans les dispositifs médicaux à l’échelle internationale, Corza offre aux professionnels de santé une plateforme de technologies chirurgicales comptant plusieurs des principales marques du secteur, notamment les sutures barbelées Quill®, Sharpoint® Plus et les sutures chirurgicales Look™, les instruments ophtalmiques réutilisables Katena® et à usage unique Blink™, les dispositifs de greffe de cornée Barron, les bistouris microchirurgicaux Sharpoint® et la matrice pour collage tissulaire à base de fibrine TachoSil®. Pour en savoir plus, consultez le site www.corza.com.

À propos de MedTech Breakthrough

Le programme MedTech Breakthrough Awards, qui fait partie de l’une des principales plateformes de veille de marché et de reconnaissance en matière d’innovation et de leadership technologiques à l’échelle mondiale, Tech Breakthrough, a pour objectif d’honorer l’excellence et l’innovation dont font preuve les entreprises, les produits, les services et les personnes dans le secteur des technologies médicales et de santé. Les MedTech Breakthrough Awards offrent une plateforme de reconnaissance publique autour des réalisations des entreprises et produits révolutionnaires dans le domaine médical et des soins de santé, dans des catégories telles que l’expérience et l’engagement des patients, la santé et la forme physique, les dispositifs médicaux, l’administration clinique, les soins de santé connectés, les données médicales, la cybersécurité concernant les soins de santé, et plus encore. Pour en savoir plus, rendez-vous sur MedTechBreakthrough.com.

Tech Breakthrough LLC ne recommande aucun fournisseur, produit ou service représenté dans ses programmes de reconnaissance, ni ne conseille aux utilisateurs de technologies de ne retenir que les fournisseurs ayant reçu des récompenses. Les reconnaissances par Tech Breakthrough LLC représentent les opinions de l’organisme Tech Breakthrough LLC, et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de faits. Tech Breakthrough LLC décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant ce programme de reconnaissance, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation à un usage particulier.

