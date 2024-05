Canada Royal Milk fait don de préparation pour nourrisson à Centraide Kingston, Frontenac, Lennox et Addington pour soutenir les familles locales

KINGSTON, Ontario, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Canada Royal Milk a annoncé aujourd’hui le don de 5 000 boîtes de lait maternisé à Centraide Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (KFL&A). Le don sera partagé entre huit organismes locaux de la région de Kingston et aidera plus de 275 familles ayant des nouveau-nés.



Le mois dernier, Canada Royal Milk a reçu l’approbation de l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) pour commencer la production de préparation pour nourrisson, après un processus de 18 mois. Répondre aux besoins des parents canadiens en matière de préparation pour nourrisson est la priorité numéro un de l’entreprise depuis son entrée sur le marché en 2019.

« Centraide a un impact immédiat et durable sur la communauté de Kingston. Centraide permet à des milliers de résidents d’avoir le soutien, les ressources et les programmes dont ils ont besoin pour être autonomes », a déclaré Chenggang Han, directeur général de Canada Royal Milk. « Nous sommes heureux de faire don de notre premier lot de préparation pour nourrisson à des partenaires communautaires et de respecter notre engagement à soutenir la santé et l’alimentation des familles partout au Canada. »

Le don fait aujourd’hui à Centraide KFL&A a une valeur commerciale de 200 000 $ et fournira un approvisionnement de trois à quatre mois de lait maternisé à des familles locales.

« Merci beaucoup à Canada Royal Milk pour ce don très généreux », a déclaré Antje McNeely, présidente du conseil d’administration de Centraide Kingston, Frontenac, Lennox et Addington. « Nous savons, grâce à des conversations avec des agences, que de nombreuses personnes de notre communauté ont du mal à joindre les deux bouts et cela peut être particulièrement difficile pour les nouveaux parents. Ce don contribuera grandement à alléger une partie de ce fardeau et aidera les personnes et les familles ici même à KFL&A.

« Canada Royal Milk s’engage à travailler avec des partenaires communautaires d’un océan à l’autre pour soutenir les parents canadiens et contribuer à répondre aux besoins de préparation pour nourrisson du pays », a conclu M. Han.

Huit organismes recevront ce don, notamment : la Société d’aide à l’enfance Frontenac, Lennox et Addington, Kingston Home Base Housing, la Maison d’intervallle de Kingston, Kingston Native Centre and Language Nest, Partners in Mission Food Bank, Queen's University Alma Mater Society, Salvation Army Kingston Community and Family Services et la Société Saint-Vincent de Paul.

À propos de Canada Royal Milk

Canada Royal Milk est un fabricant de produits de lait en poudre basé à Kingston, en Ontario, qui exploite une installation de quelque 30 000 mètres carrés et emploie plus de 150 professionnelles et professionnels qualifiés. Grâce à la création d’emplois canadiens bien rémunérés et de haute qualité dans son usine de Kingston, Canada Royal Milk s’engage à répondre aux besoins du Canada en matière de préparation pour nourrisson.

À propos de Centraide KFL&A

Centraide Kingston Frontenac Lennox et Addington œuvre en étroite collaboration avec des partenaires communautaires pour s’assurer que les gens peuvent atteindre tout leur potentiel et vivre dans l’espoir et la dignité, avec un sentiment d’appartenance. Cette vision se concrétise en s’appuyant sur les connaissances et les relations profondément enracinées de la communauté locale pour donner aux gens les moyens d’avoir un impact.

Centraide recueille des fonds pour des programmes qui répondent aux besoins immédiats tout en s’attaquant à des problèmes sociaux complexes de manière collaborative. Dirigé par des bénévoles, animé par une petite équipe de professionnelles et professionnels, Centraide KFL&A est une force unificatrice, encourageant les gens à s’impliquer pour soutenir les plus vulnérables.

Grâce au soutien généreux et continu de la communauté, Centraide KFL&A est fier de se classer au troisième rang parmi les groupes Centraide à travers le Canada en ce qui concerne les dollars recueillis, en regard de la taille de son marché. Restez à jour en suivant leurs canaux de médias sociaux — Facebook, X (Twitter), et LinkedIn ou visitez www.unitedwaykfla.ca.