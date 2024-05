PHILIPPINES, May 9 - Press Release

May 9, 2024 Transcript of Sen. Pia Cayetano's media interview

Ibaan, Batangas - May 9, 2024 Q: Blue Ribbon investigation on pharma issue Sen. Pia: So, first of all, ang priority talaga natin is yung kapakanan syempre ng mga Pilipino, diba? And naging life's work ko na rin talaga yung sa kalusugan, including ang access to medicine and access to proper, accurate information. So pati yung pagbigay sayo, pag-recommend sayo ng gamot na iinumin mo, dapat the people have faith na yung binibigay sayo is magaling na gamot and yung affordable or pinaka... kasi marami namang nagbebenta so kung ano yung syempre, huwag naman yung pinakamahal. And that's why we have the generics law. Under the generics law, kailangqan nakasulat doon sa reseta ang name ng generic para ang patient can choose aling brand. Pwede siya bumili ng generic, pwede siya bumili ng branded. So nagkaroon ng dalawang privilege speech ang dalawang kasamahan natin kung saan sinasabi nila na may isang partikular na pharmaceutical na parang meron siyang multi-level, parang may pagka-pyramid, multi-level marketing scheme. And then, syempre alam niyo naman yung multi-level, syempre benta benta benta yan, so parang nagiging negosyo na ang kalusugan. So now, of course kabuhayan yan ng mga... ang healthcare sa public sector, hindi yan kabuhayan. That's a public service. Sa private sector naman syempre, hanap-buhay din naman. Ako po ay abogado, wala naman masamang mag hanap-buhay. But what we don't want is nate-take advantage ang mga kababayan natin. And this is my biggest worry. Once masira ang trust ng public sa nire-recommend ng doktor, saan sila makikinig? Sa Tiktok? That was my message earlier today with the health workers. I don't know what is with the human brain pero we tend to listen more to a celebrity na gusto natin kaysa doon sa propesyonal. So yun ang first message ko din, maiba lang sandali, malihis lang, na please makinig kayo sa professionals. And then doon naman sa professionals, let's make sure yung integrity ng professions natin eh yung pakikinggan nga tayo ng mga kababayan natin. Because once na masira yun, masira yung trust, saan sila makikinig? So I go back to my message when I am in public na bakuna, vaccines are important because pwedeng ikamatay yan ng mga kabataan. Ngayon, with this case pending before me sa Blue Ribbon, I want to check and ask, ano ang ginagawa ng DOH, ng FDA, even ng PRC, lahat ng government agencies involved. It could even include DTI. Are we ensuring that the products in the market are safe and efficient? Also the price monitoring. So that our people believe na kapag ito ang ni-recommend ng doktor na generic, number one yan yung tama naman na gamot para sa kanya, and hindi siya mag-aalala na kung ano ang brand na piliin niya eh makakabuti sa kalusugan niya. So that's the purpose of our hearing next week. Q: How to ensure the public that meds are safe and not defective? Sen. Pia: So that is the job of FDA. Mula nung first time ko maging senator nung 2004, naging Chairman ako ng Committee on Health, a few years later, pinasa natin yung kinikilala na FDA Law. Naalala niyo dati ang pangalan niyan, BFAD? It's not just a change of name, na-strengthen din natin ang kanilang responsibilities and kanilang authority. So paano magkakaroon ng trust ang tao doon? Well, that is the job of FDA na habulin nila. Kasi kahit sa buong mundo naman, kahit sa Amerika, merong nakakalusot na mga fake drugs. So, laganap yan dahil meron talagang mga gustong manloko. So ang aking panawagan is number one, the government agencies must do their jobs well. And kami sa Senate, sa Congress, it's our job to fund the agencies that are doing their job to make sure na magawa nila ng maayos. Ngayon kung hindi nila magawa ng maayos yun, well possible na tanggalin sila sa trabaho nila or alamin bakit nila hindi nagagawa. And then, meron din kasing self regulating mechanisms yung mga pharmacies, eh. Kasi may mga organization din sila diba? Instead of protecting your own, you should be strengthening yung industry by ensuring na yung mga loko-loko diyan, kayo mismo ang mag-conduct ng investigation niyo. Let's help each other para naman yung mga kababayan natin, hindi naman sila ang mag-suffer. Q: How will you celebrate Mother's Day? Sen. Pia: Thank you for that question. Nakakatuwa nga na nabanggit mo yan kasi last night, pag-uwi ko, sabi ng anak ko, "Mom pumili ka na ng sports outfit mo." Mother's Day gift daw nila sa akin. So as you know, and I am very proud of it, I love sports, blessed ako na as a child, my father actually ang talagang nagpu-push sa aming magkakapatid na mag-sports. And then ang nanay ang talagang nagdadala sa amin sa mga klase, sa kung anumang sporting activities. So yun ang talagang blessing na natanggap ko. And I always talk about it because I want every family and every community to have these options available to the kids. Yung talagang ma-embrace nila ang healthy lifestyle. So how am I celebrating? Aside from the fact na excited ako sa ireregalong sports outfit ng mga anak ko, we are going to exercise together, yun ang request ko. Maga-attend kami ng pilates reformer class. And then maglalaro kami ng padel, yung laro ko. And then of course, get together with my mom, siya naman yung priority kung ano ang gusto niya, and game naman siya so magdi-dinner kami ng gabing yun. Q: Ano po ang meron sa Batangas na malapit sa inyo? Sen. Pia: First of all, yun nga sa Ibaan kasi may mga Cayetano talaga dito kasi yung tatay namin, the late Senator Rene Cayetano, ang kanyang pangatlong kapatid, panganay siya, si Dr. Manuel Cayetano, nakapangasawa ng taga-Ibaan. So sa lahat ng lugar na makakahanap ka ng mga Cayetano, dito sa Ibaan maraming Cayetano tapos puro doktor and medical professionals pa. So sakto lang ang punta ko kasi tungkol sa health, tapos may mga loved ones ako dito. But Batangas is close to my heart, kasi taga-Alabang po ako, Pateros, Alabang, so malapit lang dito. So napakadaling i-promote ang Batangas as bakasyunan, and yung mga gusto rin ng buhay-probinsyudad, diba? Gusto din natin i-promote ang mga negosyo outside of Metro Manila and Batangas is perfect, it's like 1 hour, 1 and a half hours from Metro Manila, so kasama yan sa mga pino-promote natin na businessmen na magtayo ng negosyo.