Abcourt confirme une deuxième zone minéralisée en or à l'est du gîte Flordin vers le secteur Cartwright dans la région de Lebel-sur-Quévillon

ROUYN-NORANDA, Québec, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Mines Abcourt Inc. (« Abcourt » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX : ABI) est heureux de confirmer une deuxième zone minéralisée en or à l'est du gîte Flordin vers le gîte Cartwright détenu à 100% par Abcourt.

Faits saillants

• Une étude pétrographique confirme la présence de grains d’or dans la pyrite. Ces grains d’or seraient associés à la seconde phase de cristallisation de la pyrite. • Les travaux de compilation ont permis de constater que l’or n’est pas seulement contenu dans des veines et veinules de quartz mais également dans des zones cisaillées et altérées, qui sont minéralisées en pyrite disséminée. • Le sondage historique S-158 publié en 1988 par la compagnie Cambior inc. avait recoupé 3 g/t d’or sur 16 m dans une zone altérée, minéralisée en pyrite et dépourvue de veines de quartz (zone sud). • Les travaux de compilation nous permettent de présumer que la zone sud se poursuit au-delà du gîte Flordin et est continue jusqu’au gîte Cartwright.

Abcourt entreprendra sous peu des travaux de terrain sur ses propriétés Flordin, Cartwright et Discovery dans le secteur de Lebel-sur-Quévillon. Les demandes d’autorisations de travaux à impact (ATI) ont été soumises à la mi-avril au Ministère des Ressources Naturelles et des Forêts pour les deux projets. Il est nécessaire d’obtenir cette nouvelle autorisation pour réaliser des travaux de forage et de décapage mécanique. Cette autorisation n’impact en rien les autres types de travaux réalisés sur le terrain. Dans l’attente des permis nécessaires, la Société entreprendra une campagne de cartographie et de prospection qui ciblera, dans un premier temps, les gîtes aurifères Flordin et Cartwright. Lors de cette campagne de terrain, la prospection et la cartographie seront focalisés sur des zones altérées en hématite-carbonate dans les basaltes cisaillés et minéralisés en pyrite, et pas uniquement sur les veines et veinules de quartz.

Pascal Hamelin, président et chef de la direction commente : « Les récents travaux de compilation démontre que nos résultats de forages annoncés en 2023 ne sont pas isolés. Ceux-ci sont possiblement l’expression de la continuité de la zone sud du gîte Flordin qui se relie au gîte Cartwright. Les travaux de terrain de 2024 seront axés sur la recherche de zones d’altérations minéralisés en pyrite et pas seulement sur la recherche de veine de quartz. Ces travaux vont nous permettent de mieux cibler les prochains secteurs qui feront l’objet de suivi par forage et ce dans le but d’augmenter le nombre d’once d’or disponible sur nos propriétés de Lebel-sur-Quévillon. »

Détails techniques

Les travaux de forage effectués en 2023 ainsi que la nouvelle étude pétrographique réalisées sur différentes intersections minéralisés (20 lames minces-polies examinée par Lucie Mathieu, Ph.D., P.Geo. de Consultation GEOX inc.) confirme que la minéralisation aurifère n’est pas uniquement associée à la présence de veines et veinules de quartz. En effet, les meilleures intersections aurifères obtenues lors de la récente campagne de forage indiquent que l’or est inclus dans des zones à pyrite disséminées située dans un basalte cisaillé et altéré.

Les travaux de compilation réalisés ces derniers mois ont permis de mettre en lumière un style de minéralisation aurifère associé à des zones cisaillées, altérée et minéralisée en pyrite disséminée. Ce style de minéralisation a pu être sous-estimé et sous-exploré par le passé. En effet et déjà en 1936, Bartlett J. mentionne, à propos du gîte de Cartwright : « Il est possible qu’une bonne partie des travaux ait été mal orienté étant donné la distribution particulière de l’or ». Selon les observations de l’époque, « l’or serait exclusivement concentré dans une roche silicifiée et carbonatisée de couleur brun pâle à beige souvent rougeâtre, contenant jusqu’à 5% de fine pyrite. Généralement ce type de roche occupait les épontes d’une veine de quartz stérile. Pourtant l’échantillonnage semble avoir été surtout concentré sur les veines de quartz. » Avec les travaux plus récents effectués en 1981-82, par le Groupe Minier Sullivan, J. Gauthier, Ing. mentionne que : « La zone Cartwright constitue un potentiel aurifère intéressant. Lors des travaux de 1935 à 1941, il semble bien que l’importance des zones altérées et minéralisées sans veines de quartz n’ait pas été comprise. Il s’ensuivit que plusieurs épontes altérées et minéralisées n’ont pas été échantillonnées. » De plus, les sondages de Dalhousie Oil Corp. en 1978 ont démontré qu’il y avait des zones aurifères économiques dépourvues de veines de quartz. Ce type de minéralisation a été également reconnus sur le gîte principal Flordin.

Les sondages réalisés en 1988 par Cambior, B. Perrier, Géo. mentionne : « La minéralisation en or est associée généralement à des veines ou veinules de quartz. Ces veines sont habituellement étirées, boudinées et localement bréchifiées, cependant elles ne sont pas toujours omniprésentes. Plusieurs bandes typiques sans injections de quartz ont également porté en or, surtout dans la zone sud (S-158). » Le sondage S-158 est situé à l’extrémité Est du gîte Flordin et a recoupé de 362,5 à 378,5 mètres une lithologie décrite comme étant constituée de « bandes mafiques magnétiques, fortement altérées et minéralisées, bréchifiée, carbonatisée, hématisée et minéralisée en fine pyrite disséminée. » L’intersection minéralisée du sondage S-158 a rapporté plus de 3 g/t d’or sur 16 mètres. Les travaux de compilation nous ont permis de confirmer que les récents sondages réalisés par la Société en 2023 ont recoupé ce style de minéralisation. En effet, les similarités géologiques observées en forage, combinées aux donnés historiques confirme la possible continuité de la zone sud dans le secteur des récents forages. La zone sud pourrait être connectée au gîte de Cartwright. Mentionnons que les travaux de 2011 réalisé par North American Palladium confirme cette hypothèse. La citation suivante est tirée du rapport de T. Birkett, Ing.: « Les forages implantés entre le gîte Flordin et la zone Cartwright pour étudier la continuité des zones minéralisées entre ces deux secteurs ont révélé de bonnes teneurs et montrent de nombreuses intersections supérieures à 1 g/t d’or ainsi que plusieurs valeurs supérieures à 5 g/t d’or. Ces résultats permettent d’établir une continuité entre les zones minéralisées du gîte Flordin et celles de Cartwright. » La vérification de la description des sondages de 2011 confirme que les valeurs en or sont contenues dans des bandes pyriteuse associées à des roches cisaillées et altérés de couleur brun rougeâtre. C’est ce type de minéralisation aurifère qui caractérise également la zone sud du gîte Flordin et celles intersectée par les forages de 2023.

Rappelons qu’en 1987, le Groupe Minier Sullivan a extrait à partir d’une rampe d’accès souterraine plus de 5174 tonnes de minerai provenant de la zone B du gîte Flordin. Le matériel minéralisé a été envoyé dans une usine de traitement de la région. Le taux de récupération du minerai pour l’époque était de 91,7% avec une teneur finale de 2,51 g/t d’or. Ce qui démontre que le minerai du gîte Flordin est récupérable économiquement et non réfractaire à l’usine.





Figure 1 : carte de localisation générale





Figure 2 : Localisation des travaux, propriété Flordin

Mentionnons également que les travaux de pétrographie réalisés par la compagnie Consultation GEOX Inc. confirme que la minéralisation aurifère est contenue dans un basalte cisaillé et que les grains d’or sont situés exclusivement dans la partie externe des pyrites (deuxième phase de sulfurisation). Il est possible qu’une partie de la magnétite ait été sulfurisée, entrainant la précipitation de l’or. La pyrite est le résultat d’au moins deux épisodes de sulfurisation : 1) développement, dans un premier temps, du cœur riche en inclusions de silicates de la pyrite ; suivi 2) de la cristallisation de la partie externe pauvre en inclusions de la pyrite, qui contient les grains d’or. La totalité des grains d’or observés en lame mince sont situées dans la partie externe pauvre en inclusions de magnétite et de silicates des pyrites. La taille des grains d’or observés varie de 10 à 100 microns. Notez que des analyses microsonde seront bientôt effectuées en collaboration avec Consultation GEOX afin de caractériser l’association de l’or et de la pyrite avec d’autres métaux.





Figure 3. Grain de pyrite observé en lumière réfléchie (microscope pétrographique).

Notez le cœur riche en inclusions (silicates et magnétite) de la pyrite et sa partie extérieure pauvre

en inclusions et contenant un grain d’or.

Figure 4. Plusieurs grains d’or dans la partie externe, pauvres en inclusions, de la pyrite.

Personnes qualifiées

M. Robert Gagnon, Géo. Vice-président Exploration de la Société, a vérifié et approuvé les informations techniques contenues dans ce communiqué.

À propos de Mines Abcourt Inc.

Mines Abcourt Inc. est une société canadienne d’exploration détenant des propriétés stratégiquement situées dans le nord-ouest du Québec, Canada. Abcourt est propriétaire de la mine et de l’usine de Géant Dormant, où elle concentre ses activités de mise en valeur.

Pascal Hamelin Dany Cenac Robert, Relations aux investisseurs Président et chef de la direction Reseau ProMarket Inc., T : (819) 768-2857 T : (514) 722-2276, poste 456 Courriel : phamelin@abcourt.com Courriel : dany.cenac-robert@reseaupromarket.com



DÉCLARATIONS PROSPECTIVES



Certaines informations contenues dans le présent communiqué peuvent constituer une « information prospective » au sens de la législation canadienne sur les valeurs mobilières. En règle générale, les informations prospectives peuvent être identifiées à l’aide d’une terminologie prospective, telle que « planifie », « vise », « s’attends à », « projette », « à l’intention », « anticipe », « estime », « pourraient », « devraient », « probable », ou des variantes de ces mots et expressions ou déclarations spécifiant que certains actes, événements ou résultats « pourraient », « devraient » se produire, « se produiront » ou « seront atteints » ou autres expressions similaires. Les énoncés prospectifs sont basés sur les estimations d’Abcourt et sont sujets à des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs susceptibles de faire en sorte que les résultats réels, le niveau d’activité, le rendement ou les réalisations d’Abcourt soient considérablement différents de ceux exprimés de façon explicite ou implicite par de telles déclarations prospectives ou informations prospectives. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des facteurs commerciaux et économiques et à des incertitudes, ainsi qu’à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ces énoncés prospectifs, y compris les hypothèses pertinentes et les facteurs de risque énoncés dans les documents publics d’Abcourt, sont disponibles sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, car les résultats réels et les événements futurs pourraient différer considérablement de ceux anticipés dans ces déclarations. Par conséquent, les lecteurs ne doivent pas se fier indûment aux déclarations prospectives et aux informations prospectives. Bien que Abcourt estime que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation des énoncés prospectifs sont raisonnables, on ne devrait pas se fier indûment à ces déclarations. À moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l’exigent, Abcourt décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser l’une ou l’autre de ces déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (tel que défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude de ce communiqué de presse.

