Thérapeutique Knight conclut une entente exclusive d’approvisionnement et de distribution avec Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc. pour JORNAY PM® pour le Canada et l’Amérique latine

MONTRÉAL, 09 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight Inc. (TSX : GUD) (« Knight »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (hors États-Unis), a annoncé aujourd’hui la conclusion d’une entente exclusive d’approvisionnement et de distribution avec Ironshore Pharmaceuticals & Development, Inc., une filiale en propriété exclusive d’Ironshore Therapeutics, Inc. (« Ironshore »), octroyant à Knight les droits de solliciter l’approbation réglementaire et de commercialiser JORNAY PM® au Canada et en Amérique latine. Présentement approuvé aux États-Unis, JORNAY PM® est une formulation à libération prolongée de méthylphénidate, médicament stimulant destiné au traitement du trouble du déficit d’attention avec hyperactivité (TDAH). Les conditions financières de l’entente n’ont pas été divulguées.



JORNAY PM® est le premier et unique produit à base de méthylphénidate en dose de soir commercialisé aux États-Unis pour le traitement du TDAH chez les patients âgés de 6 ans et plus. JORNAY PM® est composé de microbilles dotées d’une pellicule à libération retardée et d’une pellicule à libération prolongée. La première retarde la libération de l’ingrédient actif jusqu’au matin, tandis que la seconde contrôle la libération de l’ingrédient actif dès le début de la matinée et tout au long de la journée. Cette formulation unique offre un profil pharmacocinétique permettant de contrôler les symptômes du TDAH du réveil au coucher. JORNAY PM® a fait l’objet de deux essais cliniques de phase 3, randomisés, en double insu, contrôlés par placebo1,2. Les deux études ont répondu aux critères d’évaluation principaux et aux critères secondaires clés, démontrant une amélioration statistiquement et cliniquement significative des symptômes du TDAH dès le réveil, tout au long de l’après-midi et jusqu’au soir. JORNAY PM® a été soumis pour approbation au Canada en novembre 2023.

« Grâce à cette transaction, Knight propose un médicament stimulant très novateur et différencié pour le TDAH et poursuit la construction de son portefeuille de produits très prometteurs pour le TDAH au Canada et dans la région latino-américaine, a déclaré Samira Sakhia, présidente et chef de la direction de Knight. Nous sommes heureux d’offrir des options thérapeutiques aux patients dans leur parcours de traitement et de mettre en œuvre la stratégie d’expansion de notre présence dans le domaine du SNC. »

« Nous nous félicitons de notre partenariat avec Knight, une société qui a démontré ses capacités et son engagement envers les patients souffrant de TDAH. Ironshore a confiance en l’expérience commerciale de Knight pour réussir le lancement de JORNAY PM® au Canada et en Amérique latine, a indiqué Stephanie Read, présidente et chef de la direction de Ironshore. Ironshore est fière d’étendre l’accessibilité de JORNAY PM® à l’extérieur des États-Unis et d’offrir aux patients souffrant de TDAH et à leurs professionnels de la santé des options innovantes dans le traitement du TDAH. »

À propos du TDAH3

Le TDAH est un trouble neurodéveloppemental chronique, souvent permanent, qui touche à la fois les enfants et les adultes. La prévalence estimée du TDAH est de 5 à 9 % chez les enfants et les adolescents, et de 3 à 5 % chez les adultes. Ce trouble se caractérise par des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité susceptibles de nuire considérablement à la capacité d’un individu à fonctionner dans la vie quotidienne. Les symptômes du TDAH peuvent évoluer avec le temps, mais nécessitent généralement un suivi et un traitement continus pendant toute la durée de vie du patient. Les pharmacothérapies courantes de première ligne pour le TDAH comprennent le méthylphénidate à longue durée d’action ou les psychostimulants à base d’amphétamine. Les deux classes de psychostimulants présentent une efficacité et une tolérabilité comparables au sein de la population, toutefois les produits individuels des deux classes diffèrent dans leurs systèmes d’administration et leurs profils de libération afin de fournir des durées d’effet distinctes. Néanmoins, tous les patients ne bénéficient pas d’une couverture adéquate de leurs symptômes avec les traitements actuellement disponibles. Par conséquent, le besoin médical d’options thérapeutiques supplémentaires pour les patients souffrant de TDAH demeure important.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Les filiales latino-américaines de Knight exercent leurs activités sous les dénominations de United Medical, Biotoscana Farma et Laboratorio LKM. Les actions de Thérapeutique Knight inc. se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web à www.knighttx.com ou www.sedarplus.ca .

Énoncés prospectifs de Thérapeutique Knight inc.

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2023 déposée sur www.sedarplus.ca . Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que cela résulte de nouveaux renseignements ou d’événements à venir, sauf si la loi l’exige.

