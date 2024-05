A Maldição de La Patasola já está disponível no Brasil via Pay-per-view

Luciana Faulhaber como o monstro La Patasola O ator Patrick Walker sendo aterrorizado pelo monstro La Patasola The Curse of La Patasola Portuguese Movie Poster

Filme de terror disponível no iTunes da Apple e no Google Play

Estamos entusiasmados em lançar a fera La Patasola para os fãs de filmes de terror no Brasil e em toda a América Latina.” — Mark Pettit

ATLANTA, GEORGIA, UNITED STATES, May 10, 2024 / EINPresswire.com / -- Os produtores do filme de terror A Maldição de La Patasola anunciaram hoje que o filme já está disponível para os fãs no Brasil via Pay-per-view no Apple iTunes e Google Play.Além disso, A Maldição de La Patasola agora está legendado em português e espanhol e disponível para os espectadores alugarem ou comprarem em mais de 80 países, incluindo: Austrália, Argentina, Bélgica, Colômbia, México, Reino Unido, Irlanda, Polónia, Portugal, Suécia, Grécia, Ilhas Virgens Britânicas, Bulgária, Lituânia, Dinamarca, Malta, Malásia, Hungria, Camboja, Filipinas e Vietnã.O lançamento mundial em Pay-per-view ocorre após sua estreia nos cinemas dos Estados Unidos. Recentemente, o Screen Rant nomeou A Maldição de La Patasola como "O filme de terror nº 1 baseado no folclore latino-americano".Filmado num período de 21 dias em um pântano nos arredores de Orlando - Florida, A Maldição de La Patasola segue dois casais em dificuldades que são assombrados por um famoso monstro vampírico do folclore sul-americano, pondo à prova as suas relações, moralidade e vontade de sobreviver.Marcando a estreia na realização do ator/escritor AJ Jones (Lovecraft Country), com uma história co-criada por Jones e Daniela Gonzalez (Frenemies), natural da Florida, e um argumento co-escrito com Shaun Mathis (The Plug), o filme é também protagonizado por Luciana Faulhaber (Shades of Blue), Patrick R. Walker (Gaslit), Najah Bradley (Black Box) e Gillian Fitzgerald (Welcome to Flatch), que faz a sua estreia em longas-metragens. Gonzalez, Jack Young (The Perfect Race) e Mark Pettit (True Detetive) completam o elenco de The Curse of La Patasola.A atriz e compositora da Broadway Yvette Gonzalez-Nacer (Grease Live!) escreveu e interpretou a canção tema de The Curse of La Patasola, e a banda sonora original do filme foi desenvolvida por Kelsey Woods."Estamos entusiasmados por libertar a besta para os fãs de terror em todo o mundo e especialmente na América Latina, onde a lenda teve origem", disse Mark Pettit, produtor executivo de The Curse of La Patasola. "Estamos confiantes de que os espectadores vão reagir globalmente como fizeram aqui na América do Norte - com dois enfáticos polegares para cima."Na América do Norte, A Maldição de La Patasola está sendo transmitida exclusivamente na STARZ e será transferida para a Tubi no final deste ano. Também está disponível em Pay-per-view em várias plataformas.

O trailer do filme A Maldição de La Patasola em inglês