WSP annonce ses résultats pour le T1 2024 et un début d'année robuste

MONTRÉAL, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le premier trimestre clos le 30 mars 2024.



Au premier trimestre, la Société a enregistré de solides résultats, conformes aux attentes de la direction, en assurant une saine croissance interne des produits des activités ordinaires nets, ainsi qu’une augmentation de 50 points de base (« pb ») de la marge du BAIIA ajusté par rapport au trimestre correspondant de 2023.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE DE 2024

Les produits des activités ordinaires ont atteint 3,59 G$ et les produits des activités ordinaires nets, 2,79 G$, en hausse respectivement de 2,7 % et de 4,7 % par rapport au premier trimestre de 2023. Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires nets ont enregistré une croissance interne de 4,6 % attribuable à tous les secteurs à présenter. Si elle était normalisée pour le même nombre de jours facturables, la croissance interne des produits des activités ordinaires nets serait d’environ 6,5 % par rapport au premier trimestre de 2023.

Au 30 mars 2024, le carnet de commandes s’établissait à 14,2 G$ et correspondait à 11,8 mois de produits des activités ordinaires1), le secteur à présenter Amériques ayant enregistré une croissance interne du carnet de commandes de 10,3 % pour les 12 derniers mois.

La marge du BAIIA ajusté du trimestre a augmenté de 50 pb pour s’établir à 16,0 %, en comparaison de 15,5 % pour le premier trimestre de 2023. Cette hausse s’explique principalement par la productivité accrue.

Le BAIIA ajusté a atteint 446,1 M$, en hausse de 7,9 %, par rapport à 413,3 M$ au premier trimestre de 2023.

Le résultat avant charges de financement nettes et impôt s’élève à 244,3 M$, en hausse de 44,4 M$, ou 22,2 %, par rapport au premier trimestre de 2023, principalement en raison d’une hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net ajusté s’est chiffré à 193,8 M$ pour le trimestre, ou 1,55 $ par action, en hausse respectivement de 13,3 % et de 13,1 % par rapport au premier trimestre de 2023. L’augmentation est principalement attribuable à la hausse du BAIIA ajusté.

Le résultat net attribuable aux actionnaires pour le trimestre s’est établi à 126,8 M$, ou 1,02 $ par action, comparativement à 112,5 M$, ou 0,90 $ par action, au premier trimestre de 2023.

Le délai de recouvrement s’est établi à 76 jours au 30 mars 2024, comparativement à 74 jours au 1er avril 2023. Il est demeuré inchangé par rapport à 76 jours au 31 décembre 2023.

Les sorties de trésorerie provenant des activités d’exploitation se sont établies à 10,4 M$, en comparaison de sorties de trésorerie de 24,6 M$ au premier trimestre de 2023. Les sorties de trésorerie disponibles se sont chiffrées à 125,2 M$ pour le trimestre clos le 30 mars 2024, comparativement à 141,1 M$ pour le premier trimestre de 2023.

Le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté est de 1,6 fois, ce qui est à l’intérieur de la fourchette cible de 1,0 à 2,0 fois de la direction.

Le dividende déclaré pour le trimestre s’établit à 0,375 $ par action, ou 46,8 M$.

Les perspectives financières pour l'année en cours émises le 28 février 2024, dans le le communiqué du quatrième trimestre 2023 sont réaffirmées ainsi que les principales hypothèses sous-jacentes.

1) Établi d’après les produits des activités ordinaires sur 12 mois continus, en incluant les produits des activités ordinaires sur une période complète de 12 mois pour tenir compte de toutes les acquisitions.

« Alors que la dernière année de notre cycle stratégique est en cours, notre performance du premier trimestre a établi une base solide pour le reste de 2024. Nous continuons à tirer parti de la dynamique positive générée en 2023, grâce au soutien de nos équipes exceptionnelles», a déclaré Alexandre L'Heureux, Président et chef de la direction de WSP. « Nous avançons avec confiance tout en gardant le cap sur l'atteinte de nos ambitions dans un contexte soutenu par des conditions de marché saines et des opportunités de croissance. Notre vision commune et nos efforts collectifs sont à la base de notre succès, et je suis convaincu qu'ils continueront à nous guider dans notre cheminement pour être reconnu comme le leader incontesté de notre industrie. »

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2024, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2024.

RAPPORTS FINANCIERS

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

(en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action, le délai de recouvrement et les ratios) Premiers trimestres clos les 30 mars 2024 1 avril 2023 Produits des activités ordinaires 3 585,1 $ 3 489,5 $ Produits des activités ordinaires nets1) 2 793,3 $ 2 667,1 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 244,3 $199,9 $ BAIIA ajusté2) 446,1 $413,3 $ Marge du BAIIA ajusté2) 16,0 % 15,5 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 126,8 $112,5 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,02 $0,90 $ Résultat net ajusté2) 193,8 $171,1 $ Résultat net ajusté par action2) 1,55 $1,37 $ Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation (10,4) $ (24,6) $ Sortie de trésorerie disponible2) (125,2) $ (141,1) $ Aux 30 mars 2024 1 avril 2023 Carnet de commandes3) 14 233,7 $ 13 833,7 $ Nombre approximatif d’employés 67 200 67 300 Délai de recouvrement3) 76 jours 74 jours Aux 30 mars 2024 31 décembre 2023 Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté3) $1,6 1,5





1) Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières» pour obtenir des rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires. 2) Mesures financières ou ratios non conformes aux IFRS, qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS, pourraient ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter a la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières », pour un rapprochement quantitatif avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation pour la période. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice clos le 30 mars 2024 sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour connaitre les explicitations de la composition et l'utilité des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS. 3) Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le premier trimestre de l'exercice clos le 30 mars 2024 publié sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca, pour connaître la composition des mesures financières additionnelles, ainsi que l'utilité du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, qui est une mesure de gestion du capital qui correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois continu. La dette nette est définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, excluant l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie.

RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Premiers trimestres clos les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 30 mars 2024 1 avril 2023 Produits des activités ordinaires 3 585,1 $ 3 489,5 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 791,8 $ 822,4 $ Produits des activités ordinaires nets 2 793,3 $ 2 667,1 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 244,3 $ 199,9 $ Charges de financement nettes 71,1 $ 45,6 $ Résultat avant impôt 173,2 $ 154,3 $ Charge d’impôt sur le résultat 46,4 $ 40,9 $ Résultat net 126,8 $ 113,4 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 126,8 $ 112,5 $ Participations ne donnant pas le contrôle — 0,9 $ Résultat net de base par action 1,02 $ 0,90 $ Résultat net dilué par action 1,01 $ 0,90 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 124 670 918 124 531 822 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 125 046 024 124 853 450

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités.

Aux 30 mars

2024 31 décembre

2023 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 15) 341,6 378,0 Créances clients et autres créances 2 592,6 2 726,4 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 2 272,0 1 911,6 Charges payées d’avance 262,7 239,4 Autres actifs financiers 124,7 123,3 Actifs d’impôt exigible 31,6 38,4 5 625,2 5 417,1 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 9) 835,7 824,2 Immobilisations incorporelles 1 061,4 1 104,1 Immobilisations corporelles 427,1 435,3 Goodwill (note 10) 7 248,1 7 155,8 Actifs d’impôt différé 472,5 429,3 Autres actifs 217,7 217,3 10 262,5 10 166,0 Total de l’actif 15 887,7 15 583,1 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer 2 458,5 2 738,2 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 1 330,2 1 158,0 Passifs d’impôt exigible 190,2 171,0 Provisions 133,8 134,9 Dividendes à payer aux actionnaires (note 14) 46,8 46,8 Partie courante des obligations locatives (note 9) 262,6 257,5 Partie courante de la dette à long terme (note 11) 259,7 204,2 4 681,8 4 710,6 Passifs non courants Dette à long terme (note 11) 3 297,4 3 058,3 Obligations locatives (note 9) 740,4 744,6 Provisions 395,7 399,3 Obligations au titre des prestations de retraite 188,3 187,5 Passifs d’impôt différé 152,3 149,4 4 774,1 4 539,1 Total du passif 9 455,9 9 249,7 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 6 431,8 6 328,9 Participations ne donnant pas le contrôle — 4,5 Total des capitaux propres 6 431,8 6 333,4 Total du passif et des capitaux propres 15 887,7 15 583,1

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers consolidés résumés intermédiaires non audités

Trimestres clos les 30 mars 2024 1er avril 2023 $ $ Activités d’exploitation Résultat net 126,8 113,4 Ajustements (note 15) 149,4 141,4 Charges de financement nettes (note 7) 71,1 45,6 Charge d’impôt sur le résultat 46,4 40,9 Impôt payé (50,7) (74,9) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 15) (353,4) (291,0) Sorties de trésorerie liées aux activités d’exploitation (10,4) (24,6) Activités de financement Produit net de la dette à long terme 194,2 146,5 Paiements de loyers (note 9) (90,8) (94,7) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (49,7) (46,2) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (46,8) (32,2) Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 12) 2,3 0,8 Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 9,2 (25,8) Activités d’investissement Décaissements nets liés aux acquisitions d’entreprises (35,8) (104,2) Entrées d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (24,2) (17,4) Entrées d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (4,0) (4,9) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 4,2 0,5 Autres (2,8) 1,1 Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (62,6) (124,9) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie (1,9) (1,0) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (65,7) (176,3) Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à l’ouverture de la période 361,9 491,0 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la clôture de la période (note 15) 296,2 314,7

Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations trimestrielles divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; et v. les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes sont utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; le carnet de commandes; les flux de trésorerie disponibles; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS incluant une réconciliation de ces mesures avec des mesures les plus comparables aux IFRS se trouvent à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour le premier trimestre de l'exercice clos le 30 mars 2024. Ce rapport est publié sur le site Web de WSP à l'adresse suivante: www.wsp.com, et déposé sur SEDAR+ à www.sedarplus.ca. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets

Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

Premiers trimestres clos les

(en millions de dollars) 30 mars 2024 1 avril 2023

Produits des activités ordinaires 3 585,1 $ 3 489,5 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 791,8 $ 822,4 $ Produits des activités ordinaires nets* 2 793,3 $ 2 667,1 $ * Total des mesures des secteurs.







Rapprochement du BAIIA ajusté

Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

Premiers trimestres clos les

(en millions de dollars) 30 mars 2024

1 avril 2023

Résultat avant charges de financement nettes et impôt 244,3 $ 199,9 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 21,2 $ 23,6 $ Coûts de mise en place du système ERP 15,6 $ 18,3 $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 73,6 $ 76,1 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 56,0 $ 60,0 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 31,0 $ 29,8 $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées 3,5 $ 3,3 $ Produits d’intérêts 0,9 $ 2,3 $ BAIIA ajusté* 446,1 $ 413,3 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.







Rapprochement du résultat net ajusté

Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

Premiers trimestres clos les

(en millions de dollars, sauf les données par action) 30 mars 2024

1 avril 2023

Résultat net attribuable aux actionnaires 126,8 $ 112,5 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 45,7 $ 49,9 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 21,2 $ 23,6 $ Coûts de mise en place du système ERP 15,6 $ 18,3 $ Profits sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée (0,7) $ (5,4) $ Pertes (profits) latentes sur instruments financiers dérivés 9,1 $ (7,4) $ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (23,9) $ (20,4) $ Résultat net ajusté* 193,8 $ 171,1 $ Résultat net ajusté par action* 1,55 $ 1,37 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.







Rapprochement des flux de trésorerie disponibles

Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable :

Premiers trimestres clos les

(en millions de dollars) 30 mars 2024

1 avril 2023

Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation (10,4) $ (24,6) $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (90,8) $ (94,7) $ Dépenses d’investissement nettes* (24,0) $ (21,8) $ Flux de trésorerie disponibles** (125,2) $ (141,1) $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus.

** Mesure financière non conforme aux IFRS.



