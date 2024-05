Stella-Jones annonce les résultats de l’élection des administrateurs

MONTRÉAL, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) (« Stella-Jones » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui les résultats de l’élection des administrateurs à la suite de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires (l’« assemblée ») qui a eu lieu cet avant-midi.



Tous les candidats au poste d’administrateur proposés dans la circulaire de sollicitation de procurations par la direction de la Société datée du 14 mars 2024 ont été élus au conseil d’administration de Stella-Jones à la majorité des voix exprimées par les actionnaires présents ou représentés par procuration à l’assemblée. Les résultats détaillés du vote à l’élection des administrateurs sont indiqués dans le tableau suivant :

Candidat

Votes pour Votes Contre nombre % nombre % Michelle A. Banik 46 986 707 99,96 20 502 0,04 Robert Coallier 46 991 372 99,97 15 837 0,03 Anne E. Giardini 45 856 286 97,55 1 150 923 2,45 Rhodri J. Harries 46 994 197 99,97 13 012 0,03 Karen Laflamme 46 936 185 99,85 71 023 0,15 Katherine A. Lehman 46 943 872 99,87 63 337 0,13 James A. Manzi, Jr. 46 887 058 99,74 120 150 0,26 Douglas Muzyka 45 799 606 97,43 1 207 602 2,57 Simon Pelletier 46 655 454 99,25 351 754 0,75 Éric Vachon 46 995 856 99,98 11 353 0,02

De plus, le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute direction (droit de regard sur la rémunération) a obtenu un pourcentage d’approbation de 92,56%.

Les résultats relatifs à toutes les questions soumises à un vote à l’assemblée peuvent être consultés sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca.

À PROPOS DE STELLA-JONES

Stella-Jones Inc. (TSX : SJ) est un chef de file nord-américain dans la fabrication de produits en bois traité sous pression, axé sur le soutien aux infrastructures essentielles qui assurent la distribution et le transport d'électricité, ainsi que l'exploitation et l'entretien des systèmes de transport ferroviaire. La Société fournit des poteaux en bois aux grandes sociétés de services publics d'électricité et entreprises de télécommunications du continent, ainsi que des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants nord-américains de chemins de fer de catégorie 1, de courtes lignes et de voies ferrées commerciales. Les catégories de produits d'infrastructures de Stella-Jones comprennent aussi des produits industriels, notamment du bois pour les ponts ferroviaires et les passages à niveau, des pilotis pour constructions maritimes, des pieux pour fondations, du bois de construction et des produits à base de goudron de houille. La Société se consacre également à la fabrication de bois d’œuvre traité de première qualité et d’accessoires à usage résidentiel qu’elle distribue auprès de détaillants canadiens et américains en vue d’applications extérieures. Une part importante de ce secteur d'activité consiste à desservir une clientèle canadienne par l’entremise de son réseau national de fabrication et de distribution. Les actions ordinaires de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto. Pour de plus amples informations, visitez le www.stella-jones.com.

