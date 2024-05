Les TUAC Canada organisent le premier forum des partenaires sociaux d'Amérique du Nord sur le travail décent dans le secteur agroalimentaire

TORONTO, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 2 mai, des représentant(e)s des syndicats, de l'industrie et des gouvernements se sont réuni(e)s en tant que partenaires sociaux à Toronto pour discuter des lignes directrices sur le travail décent dans le secteur agroalimentaire, récemment établies par l'Organisation internationale du travail (OIT). Outre les partenaires sociaux, des expert(e)s du monde universitaire et de la société civile ont également contribué à cet événement marquant et à cette discussion.



Les TUAC Canada ont organisé la réunion conjointement avec l'Union internationale des travailleurs de l'alimentation, de l'agriculture, de l'hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), une fédération syndicale mondiale de travailleur(euse)s de l'agroalimentaire.

La promotion du travail décent pour tous est un objectif clé des objectifs de développement durable 2030 des Nations unies. L'objectif 8 prévoit de « promouvoir une croissance économique soutenue, inclusive et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous ».

L'OIT a invité les organisations à tenir des événements qui favorisent la discussion sur l'utilisation du dialogue social pour faire avancer les lignes directrices. Alors que l'Europe organise depuis de nombreuses années des discussions entre partenaires sociaux sur le travail décent, ce forum était le premier du genre pour les parties prenantes canadiennes.

« Le Canada doit être un leader dans la promotion du travail décent », a déclaré le président national Shawn Haggerty dans son discours d'ouverture. « Ensemble, nous sommes les mieux placés pour faire progresser le travail décent dans l'ensemble du système alimentaire et de la chaîne d'approvisionnement. »

Ce forum a réuni les partenaires sociaux des syndicats, des employeurs et des gouvernements. Les groupes syndicaux comprenaient le Congrès du travail du Canada, les Teamsters, le RWDSU, l'UITA et les TUAC. Les représentant(e)s des principaux employeurs du secteur agroalimentaire comprenaient Loblaws, Metro, Maple Leaf Foods et le Conseil des viandes du Canada. Le gouvernement était représenté par Agriculture et Agroalimentaire Canada, Emploi et Développement social Canada et le ministère du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences de l'Ontario.

Le Dr Elvis Beytullayev de l'OIT a dirigé des séances sur la relation entre les lignes directrices et les conventions fondamentales de l'OIT, qui ont toutes été largement ratifiées par le Canada, y compris la C098 : Convention sur le droit d'organisation et de négociation collective - ratifiée par le Canada en 2017. Outre le Dr Beytullayev, des expert(e)s de la Commission européenne se sont également joint(e)s au forum pour démontrer les avantages économiques, sociaux et environnementaux d'un dialogue social avancé.

« Le Canada s'est fermement engagé en faveur de l'agenda 2030 des Nations unies », a ajouté M. Haggerty. « Il ne sera possible de réaliser ses objectifs ambitieux qu'avec l'entière coopération et collaboration de l'industrie, des syndicats et du gouvernement. »

