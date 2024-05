ABB et le Groupe Niedax forment une coentreprise pour répondre à la demande grandissante de systèmes de chemins de câbles en Amérique du Nord

Intègre les forces d'ABB et du Groupe Niedax pour offrir une gamme de solutions exhaustive et améliorer la valeur pour le client



Accroît les capacités de fabrication de chemins de câbles en Amérique du Nord pour répondre aux besoins des clients en évolution constante



Se fonde sur des décennies d'innovation pour accélérer la collaboration et le développement de produits



ZURICH, Suisse, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABB, chef de file en électrification et en automatisation et le Groupe Niedax, fournisseur chef de file mondial de systèmes de gestion de câbles, ont conclu l'entente de former une nouvelle coentreprise à parts égales. La transaction est soumise aux conditions de clôture habituelles. La collaboration, qui devrait se clore et entamer ses opérations au quatrième trimestre de 2024, intégrera les services nord-américains de chemins de câbles de la division Produits d'installation d'ABB et du Groupe Niedax en une nouvelle coentreprise. L'objectif est d'offrir des solutions et services avancés aux entrepreneurs électriques, distributeurs et intégrateurs de systèmes partout aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La demande de systèmes de chemins de câbles augmente constamment, et l'on estime qu'il s'agit de l'un des secteurs relatifs aux composantes électriques connaissant une croissance des plus rapides en Amérique du Nord. Utilisés dans des systèmes électriques dans le cadre d'une vaste gamme d'applications, comme la distribution d'énergie électrique, les communications et la technologie, la construction, la fabrication et bien plus, les chemins de câbles offrent un soutien et une organisation pour les câbles électriques, les circuits et les conducteurs. Puisque la demande en électricité ne cesse d'augmenter, la coentreprise misera sur les forces et les ressources d'ABB et du Groupe Niedax pour offrir une meilleure valeur aux clients par l'entremise d'une offre exhaustive de solutions, de capacités logistiques améliorées, d'une fonction de recherche et développement et de production locales, ainsi que de services spécialisés.

« La croissance dans plusieurs des industries que nous servons stimule une demande accrue de produits et services de chemins de câbles. Former un partenariat avec le Groupe Niedax ouvrira de nouvelles possibilités, accélérera la collaboration et le développement de produits, et maximisera la valeur pour nos clients achetant des chemins de câbles d'un océan à l'autre », indique Khalid Mandri, président de la division Produits d'installation d'ABB. « Grâce à nos offres complémentaires, à nos capacités de fabrication avancées, à nos relations solides dans l'industrie et à l'accent que nous mettons toutes deux sur les produits de haute performance, établir cette coentreprise nous permet de travailler ensemble pour innover dans le domaine des solutions de gestion de câbles répondant aux besoins futurs afin d'appuyer la croissance dans ces industries en pleine croissance. »

Cette coentreprise offrira les gammes de produits de chemins de câbles T&B® et de chemins de câbles en fil métallique ExpressTray® d'ABB Produits d'installation, ainsi que les circuits électriques canadiens MonoSystems® et autres gammes de produits Niedax® du Groupe Niedax. La gamme de produits combinée de solutions de gestion de câbles sera exhaustive, couvrant une vaste gamme de configurations, de finitions et de types de chemins de câbles et en échelle, de chemins de câbles en fil métallique, de canaux et de plaques perforées, de systèmes et boîtiers de plancher, d'accessoires et de raccords. Les clients auront la capacité de personnaliser leurs solutions pour répondre à leurs propres besoins.

« Notre intention de former une coentreprise représente un jalon important dans le cadre de notre stratégie visant à favoriser une croissance rentable et une valeur accrue pour les clients », mentionne Bruno Reufels, chef de la direction du Groupe Niedax. « En intégrant l'expertise approfondie d'ABB en matière de technologies industrielles et ses marques fiables aux systèmes de gestion de câbles de premier plan dans l'industrie du Groupe Niedax, nous sommes bien positionnés pour répondre aux besoins en évolution constante de nos clients et offrir notre expertise combinée aux occasions émergentes dans le marché nord-américain. »

La division Produits d'installation d'ABB et le Groupe Niedax travaillent actuellement pour veiller à ce que la transition soit harmonieuse pour les plus de 200 employés aux États-Unis et au Canada qui feront partie de la nouvelle organisation. L'équipe sera composée de spécialistes en ingénierie, en fabrication et en recherche et développement, ainsi que d'experts en vente et en gestion de produits. Les deux entreprises comptent miser sur leur expertise combinée pour agrandir leur portefeuille actuel de produits, ainsi que sur des pratiques de fabrication automatisée et durable pour accroître l'efficacité et la valeur au sein de l'industrie de l'électrification.

—

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Relations externes mondiales d'ABB Électrification

media.relations@ch.abb.com





ABB Ltd.

Affolternstrasse 44

8050 Zurich

Suisse Communications institutionnelles du Groupe Niedax

presse@niedax.com



Niedax GmbH & Co. KG

Asbacher Straße 141

53545 Linz am Rhein

Allemagne





ABB est un chef de file technologique en matière d'électrification et d'automatisation, et favorise un avenir plus durable et efficace sur le plan des ressources. Les solutions de l'entreprise relient le savoir-faire en ingénierie et les logiciels pour optimiser la façon dont les choses sont fabriquées, transportées, énergisées et opérées. S'appuyant sur plus de 140 ans d'excellence, au-delà de 105 000 employés d'ABB s'engagent à innover pour accélérer la transformation industrielle. www.abb.com .

ABB Électrification est un chef de file mondial en technologie rendant possible l'utilisation efficace et fiable de l'électricité de la source à la prise. Ayant plus de 50 000 employés dans 100 pays, nous collaborons avec nos clients et partenaires pour résoudre les plus grands enjeux au monde dans le domaine de la distribution électrique et de la gestion de l'énergie. Nous aidons les entreprises, l'industrie et les clients à faire fonctionner leurs installations et leurs habitations de façon efficace et fiable. Alors que la transition énergétique augmente la cadence, nous électrifions le monde de façon sécuritaire et durable. go.abb/electrification.

Le Groupe Niedax est l'un des principaux fournisseurs de systèmes de gestion de câbles à travers le monde. Il opère dans 67 emplacements, dont 23 sites de production, dans plus de 30 pays. Plus de 2 500 employés travaillent présentement pour le Groupe Niedax. Niedax offre environ 50 000 articles dans le secteur de l'installation électrique. Ses produits sont principalement utilisés dans les bâtiments publics, les tunnels, les projets d'infrastructure, les usines industrielles et automobiles, les systèmes maritimes, ainsi que le secteur de l'énergie et de la fabrication de navires. Le Groupe Niedax, dont le siège social se trouve à Linz / Rhin, en Allemagne, est une entreprise familiale depuis sa fondation en 1920. Pour obtenir de plus amples renseignements : www.niedax-group.com .

Des photos associées à ce communiqué de presse sont disponibles aux adresses suivantes :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4585f88a-ba26-4ab3-82a2-c55a98e93e4e/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9982ff34-efd8-4ed5-9fad-86653319056f/fr