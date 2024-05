Quadient décroche des contrats majeurs avec des leaders du secteur de la santé aux États-Unis

Paris



Quadient (Euronext Paris : QDT), un leader des solutions d’entreprise visant à faire de chaque interaction client – via un canal physique ou digital – une expérience riche et personnalisée, annonce la signature de plusieurs contrats majeurs pour ses solutions logicielles d'Automatisation Intelligente des Communications avec des acteurs majeurs du secteur de la santé aux États-Unis. Ces accords, évalués collectivement à environ 4,5 millions d’euros sur des contrats pluriannuels, témoignent du succès continu de Quadient sur le marché de la gestion de la communication client (CCM).

Deux des cinq plus grands acteurs nationaux du secteur de la santé sont concernés par ces accords, également présents dans le Fortune 500, classement des 500 premières entreprises américaines selon leur chiffre d'affaires. Quadient renforce ainsi sa position de partenaire privilégié des grandes entreprises qui cherchent à améliorer leurs communications clients.

Confrontées aux défis posés par l'utilisation de solutions fragmentées composées de plateformes tierces et de systèmes propriétaires, ces organisations ont voulu simplifier leur dispositif technologique à l’aide d’une solution intégrée. Elles pourront ainsi offrir à leurs clients des expériences homogènes, sécurisées et personnalisées à travers tous les canaux, tout en respectant des exigences réglementaires strictes en matière de gestion de données sensibles concernant les patients.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été sélectionnés par de si prestigieuses organisations américaines au cours de ces derniers mois. Quadient offre les solutions les plus puissantes et les plus fiables qui soient réellement génératrices de valeur et de transformation dans des industries fortement réglementées », a déclaré Geoffrey Godet, Directeur Général de Quadient. « Alors que de nombreuses organisations cherchent de nouvelles sources de gain d'efficacité et réduction des coûts, offrir une expérience client exceptionnelle devient un vrai facteur de différenciation. Leur vote de confiance démontre notre capacité à aider les grandes organisations à améliorer leur expérience client en même temps que leur efficacité opérationnelle ».

Quadient Inspire et Quadient Impress, les solutions phares de Quadient, ont permis de fournir une solution omnicanale complète qui s'intègre de manière transparente aux données, aux applications et aux systèmes existants de l'entreprise. Reconnue Leader Technologique dans la matrice SPARK pour la Gestion des Communications Clients 2024 pour la 4e année consécutive, Quadient continue d'être un leader du secteur en livrant des contenus personnalisés et conformes sur tous les canaux.

En complément des redevances annuelles d'abonnement à Quadient Inspire et Quadient Impress, les accords incluent des services professionnels, de la formation et du développement, dans la lignée de l'engagement de Quadient à favoriser les partenariats à long terme et à soutenir la trajectoire de croissance de ses clients.

Pour plus d'informations sur les solutions logicielles Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

À propos de Quadient

Quadient est à l’origine des expériences client les plus significatives. En se concentrant sur trois grands domaines d’activité, l’Automatisation Intelligente des Communications, les Consignes Colis automatiques et les Solutions liées au Courrier, Quadient aide quotidiennement des centaines de milliers d’entreprises à construire des liens durables avec leurs clients et à leur offrir une expérience client d’exception, dans un monde où les interactions se doivent d'être toujours plus connectées, personnelles et mobiles. Quadient est cotée sur le compartiment B d’Euronext Paris (QDT) et fait partie des indices CAC® Mid & Small et EnterNext® Tech 40. Les actions Quadient sont éligibles au PEA-PME.

Pour plus d'informations sur Quadient, visitez www.quadient.com/fr-FR.

Contacts Presse

Quadient

Nathalie Labia, Communication Externe

01 70 83 18 53 - n.labia@quadient.com

Agence LaSuite&Co

Perrine Soymié – 06.45.33.72.18 – perrine.soymie@lasuiteandco.com

Alexandra Leoni – 06 76 88 98 17 - alexandra.leoni@lasuiteandco.com

Alexandre Ghaffari – 06.15.86.94.18 - alexandre.ghaffari@lasuiteandco.com

Pièce jointe