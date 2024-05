Le CN décerne le Prix de manutention sécuritaire de 2023 à 193 expéditeurs ferroviaires

MONTRÉAL, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui les lauréats de son Prix de manutention sécuritaire de 2023.



Le Prix de manutention sécuritaire du CN est remis aux clients qui font le chargement des marchandises dangereuses dans les wagons en respectant les normes rigoureuses en matière de manutention et d’expédition sécuritaires de produits réglementés. Les gagnants doivent respecter les critères en vigueur, selon le nombre total d’envois de marchandises dangereuses, toutes installations confondues.

Le Prix de manutention sécuritaire reflète l’objectif du CN de devenir le chemin de fer le plus sécuritaire de l’Amérique du Nord.

« Je tiens à féliciter les lauréats de 2023 pour avoir respecté les normes les plus strictes en matière de manutention des marchandises dangereuses et pour avoir assuré leur transport sécuritaire dans l’ensemble du réseau du CN. Mais surtout, je tiens à les remercier : la sécurité est notre valeur commune, et de loin notre priorité. Le CN est fier de souligner et de célébrer les réalisations et l’engagement à l’égard de la sécurité de 193 expéditeurs. »

- Rémi Lalonde, Vice-président exécutif et chef des Affaires commerciales au CN

« Nous sommes très fiers de rendre hommage à nos clients pour leur dévouement envers le maintien d’une exploitation sécuritaire. Au CN, la sécurité n’est pas seulement une priorité; c’est un principe fondamental que nous partageons avec nos clients. Il est de notre responsabilité collective d’assurer activement un lieu de travail sûr pour notre personnel et nos collectivités. »

- Buck Rogers, Vice-président Produits pétroliers et chimiques au CN

Le Prix de manutention sécuritaire fait partie intégrante du programme de Gestion responsableMD – une initiative d’amélioration continue de la performance à laquelle le CN participe, au Canada comme aux États-Unis.

Veuillez cliquer ici pour afficher la liste du gagnants des Prix de manutention sécuritaire 2023 du CN.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. Le réseau du CN relie les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 800 milles. Le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.