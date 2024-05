HPQ Silicium signe une entente de collaboration avec Impact Funding Europe pour explorer des opportunités de financement de l'Union européenne

MONTRÉAL, 08 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- HPQ Silicium inc. (« HPQ » ou « la Société ») (TSX-V: HPQ) (OTCQB: HPQFF) (FRA: O08), une entreprise technologique spécialisée dans l'ingénierie verte des matériaux à base de silice et de silicium, annonce la signature d’un protocole d’accord (MOU) avec Impact Funding Europe (IFE), un expert distingué en rédaction de demandes de subventions internationales auprès de l'UE et un expert en gestion du changement.



L’objectif du MOU est de tirer parti de l’expertise de HPQ en matière d’ingénierie verte de la silice et des matériaux à base de silicium et de la capacité de l’IFE à obtenir des financements dans le cadre des programmes de l’UE, pour faire progresser les projets de HPQ.

« Nous sommes ravis de pouvoir désormais inclure les technologies HPQ dans nos projets d’innovation, comme les parcs BlueTEC ou les projets de recherche collaborative », a déclaré Olaf-Gerd Gemein cofondateur de IFE. « En Europe, le financement disponible pour le Green Deal et la transformation de l’industrie dans le domaine de l’énergie dépasse actuellement 100 milliards d’euros par an, et HPQ Silicon dispose de technologies efficaces qui pourraient être soutenues dans le cadre de ces programmes. »

EXPERTISE ET BILAN D’IMPACT FUNDING EUROPE (IFE)

IFE, avec plus de 15 ans d'expérience et de succès dans la rédaction de demande de subventions internationales de l'UE et la gestion de l'innovation, IFE a été activement impliqué dans des projets de financement récents tels que dans les secteurs de l'énergie, le stockage d'énergie, l'hydrogène et d'autres carburants verts, et cela tout au long de la chaîne de valeur, allant des matières premières, la production, le stockage, le réseau, la transformation et la livraison. Leur expertise et leur expérience font d'eux un partenaire inestimable pour HPQ Silicium alors qu'ils naviguent dans le paysage complexe des programmes de financement de l'UE.

Il convient de noter que l’inclusion récente du Canada en tant que partenaire admissible aux projets de financement de subventions de l’UE pour les énergies propres renforce encore le potentiel de collaboration fructueuse entre HPQ Silicon et IFE pour obtenir du financement pour des projets innovants. En s’appuyant sur l’expertise de l’IFE en matière de rédaction de subventions, HPQ Silicium vise à s’impliquer et à créer des consortiums pour les programmes de financement de l’UE dans ces domaines, en maximisant l’impact de leurs efforts conjoints.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Impact Funding Europe pour débloquer des opportunités d’obtention de financements européens dans les domaines de l’hydrogène vert et des nouvelles technologie batteries », a déclaré Bernard Tourillon, président et PDG de HPQ Silicon. « Ce partenariat souligne notre engagement à stimuler l’innovation et à contribuer à un avenir plus durable. »

POSSIBILITÉ DE FINANCEMENT DANS LE CADRE DE CE PROTOCOLE D’ENTENTE

Vous trouverez ci-dessous quelques programmes de financement de subventions à venir qui présentent une opportunité importante de collaboration entre HPQ Silicon et IFE. Ces subventions offrent généralement un financement substantiel, couvrant entre 60 % et 100 % des coûts du projet :

A) Nouvelle technologie batteries :

Alliance européenne des batteries (EBA) : Centrée sur l’établissement d’une chaîne de valeur compétitive et durable pour la fabrication de batteries en Europe, l’EBA présente des opportunités de collaboration dans des projets liés aux batteries. Projet européen d’innovation en matière de batteries (EuBatIn) : ce projet soutient la recherche et l’innovation dans les technologies avancées de batteries, favorisant la collaboration dans le développement de batteries de nouvelle génération. Conseil européen de l’innovation (CEI) : En fournissant un financement et un soutien pour les innovations à haut risque et à fort impact, le CEI offre des possibilités de projets conjoints axés sur des solutions technologiques innovantes en matière de batteries. Banque européenne d’investissement (BEI) : en offrant des services de financement et de conseil pour des projets alignés sur les objectifs stratégiques de l’UE, la BEI offre des possibilités de financement de technologies innovantes en matière de batteries et d’initiatives connexes.

B) Hydrogène vert et dérivés

Horizon Europe (HE) : en tant que le plus grand programme de recherche et d’innovation de l’UE, Horizon Europe se concentre sur la résolution de défis sociétaux tels que le changement climatique et la transition énergétique. HPQ Silicon a l’intention d’explorer les possibilités de financement dans le cadre de la mission « Clean Hydrogen » pour faire progresser les technologies de l’hydrogène renouvelable. Fonds pour l’innovation (FI) : Ce fonds soutient des projets de démonstration à grande échelle de technologies novatrices à faibles émissions de carbone, y compris la production et le stockage d’hydrogène. Mécanisme pour l’interconnexion en Europe (MIE) Énergie : conçu pour soutenir le développement des infrastructures énergétiques européennes, le MIE Énergie finance notamment des projets d’infrastructure hydrogène. Fonds européen de développement régional (FEDER) : En mettant l’accent sur les énergies renouvelables et le développement durable, le FEDER finance diverses initiatives, notamment celles liées à l’hydrogène. Contrats climatiques (CEC) : Plusieurs États membres offrent d’énormes subventions pour la transformation de l’industrie. L’Allemagne offre à elle seule 25+ milliards d’euros par an, et d’autres États membres ont suivi et suivront.



Le MOU avec IFE, signé début mai 2024, marque une alliance stratégique visant à tirer parti de l’expertise, à favoriser l’innovation et à maximiser l’impact grâce aux partenariats et aux financements de l’UE. Alors que HPQ Silicium continue de développer des solutions technologiques durables, des partenariats comme ceux-ci jouent un rôle central dans l’accélération de la transition vers un monde plus intelligent et plus durable.

À propos de Impact Funding Europe (IFE)

Après plus de 15 ans de succès dans la rédaction de demandes de subventions internationales de l’UE et la gestion du changement, nous avons décidé de nous concentrer et de nous engager pleinement dans les projets qui feront la différence en ce qui concerne un monde à la fois intelligent, numérique et durable.

Nous considérons que notre travail est inspiré et guidé par les ODD des Nations Unies, les priorités de l’UE (pays carbo neutres et intelligents, marché numérique et Green Deal) et l’accord Paris 2050.

Nous croyons en l’idée de logiciels open source et de solutions de données ouvertes interopérables : Concepts innovants, collaboratifs et axés sur les données ouvertes.

Des résultats utiles, reproductibles et évolutifs.

Pour plus d’information, veuillez consulter notre site www.impactfundingeurope.eu

À propos de HPQ Silicium

HPQ Silicium inc. (TSX-V : HPQ) est une société québécoise Émetteur industriel de catégorie 1 coté à la Bourse de Croissance TSX.

HPQ développe, avec le soutien des fournisseurs technologiques de classe mondiale tel que PyroGenesis Canada Inc. et NOVACIUM SAS, de nouveaux procédés verts essentiels pour fabriquer les matériaux critiques nécessaires pour atteindre les objectifs de zéro émissions de GES.

Les activités de HPQ se concentrent sur les quatre (4) piliers et objectifs suivants :

Devenir un producteur vert et à faible coût (Capex et Opex) de silice pyrogénée en utilisant le RÉACTEUR DE SILICE PYROGÉNÉE, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.



Devenir un producteur de matériaux d’anode à base de silicium pour les applications de batteries avec l’aide de NOVACIUM SAS.



NOVACIUM SAS, et HPQ SILICIUM, développe un système de production d’hydrogène autonome à faible teneur en carbone, à base chimique à la demande et à haute pression.



Devenir un producteur vert à faible coût (Capex et Opex) de silicium de haute pureté (2N+ à 4N) en utilisant son « Réacteur de Réduction de Quartz » (RRQ) PUREVAPTM, un procédé exclusif à HPQ développé pour HPQ par PyroGenesis.

Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site www.hpqsilicon.com.

Source : HPQ Silicium Inc.

Pour renseignement :

Bernard J. Tourillon, président-directeur général, HPQ | +1 514 846-3271

Patrick Levasseur, administrateur de HPQ | +1 514 262-9239

info@hpqsilicon.com