PHILIPPINES, May 8 - Press Release

May 8, 2024 TRANSCRIPT OF INTERVIEW: SENATOR RISA HONTIVEROS WITH SENATE MEDIA

MAY 08, 2024 Q: Ma'am, yung po ni-re-raise ninyo about kay Mayor Alice Guo, ano po yung banta noon or dangers noon if mapatunayan nga natin na Chinese siya and parang isang allegation is tinanim siya sa Pilipinas? SRH: Kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon ni Mayor Alice. Kung baga level up yun sa mga nakakaalarma ng mga kaso. Halimbawa, dun sa mga naunang raid ng POGO Hub, na yung mga Chinese na nagtatrabaho dun ay may hawak na mga Pilipinong ID at dokumento. Mula SSS to BIR to PhilHealth IDs. Tapos level up din yan kung sakali sa mga kaso, halimbawa, ng mga Tsinong na apprehend ng ating embassy sa Bangkok. Mga Tsino pero may hawak na Philippine passports at Philippine birth certificates. Level up yun sa mga kaso ng mga dayuhan dito man sa Pilipinas o sa ibang bansa na nakakapakinabang sa mga karapatan at benepisyo, social protections na dapat ay para sa Pilipino. O di kaya ay under false pretenses bilang mga diumanong Pilipino gumagawa ng mga krimen o illegal na activities dito o sa ibang bansa. Gamit yung mga sagrado nating dokumento ng identification at miyembro sa iba't ibang institusyon bilang mga Pilipino. Kasi kung mapatunayan na yan din. ang naging ruta ni Mayor Alice. Wow. So hindi lamang binabastos yung integrity ng ating mga institusyon na nag-i-issue nitong mga dokumento ng identification. Mapapatunayan kung sakali na ginamit na ito upang magkaroon ng foothold. Una sa local economy natin dito sa Pilipinas o kahit dyan sa Bamban. Sa pamamagitan ng ganitong mga, kung sakali fraudulently -held Filipino identification documents. Nakapagbukas ng isang napakalaking POGO hub dyan sa Bamban. Halos 8 hectares ang laki. 36 buildings ang nakatayo. At may mga kapansin-pansin, mga pambihirang mga features na buildings. At nakapag-file pa ng Certificate of Candidacy. Nakatakbo at nanalo bilang isang Pilipino. Bilang isang local government official. So kung mapatunayan namin na ganyan ang sitwasyon, ang bigat talaga ng implikasyon. And last but not the least, kung mapatunayan pa yung mga iniimbestiga ngayon ng iba't ibang intel agencies ng ating gobyerno, yung anggulong may surveillance at mayroong hacking activities dyan sa pogo hub sa Bamban, maitatanong, yan ba ay isang matagal ng ipinlano at inilatag na plano gamit ang diumanong kunwaring Filipino identity ni Mayor Alice para magkaroon ng isang foothold pati sa ating political at lumalabas national security sector? Q: Doon lang po sa issue ni Colonel Buyacao. Yesterday you mentioned na nirelieve siya sa pwesto. Nagkaroon po ba ng linaw kung bakit nangyari ito? And would you assume, like from an outsider, parang meron bang pinagtatakpan kaya inalis siya bigla dun sa pwesto niya? SRH: I can't firmly assume yet, pero talagang nakakatawag ng pansin at duda yung timing at saka yung sequence of events. Pagkatapos ng isang matagumpay na raid na ang yaman-yaman ng naipakitang na raid at napakustody ng PAOCC sa tulong ng Police Colonel na iyan, sa halip na magantimpalaan siya sa loob ng PNP bilang isang professional na police officer, bakit tila hindi kinilala yung kanyang magandang trabahong ginawa, mabuting trabaho, naparusahan pa dahil tinanggalan pa ng kasalukuyang posisyon at inilipat bigla sa ibang lugar. Pending pa rin ang query ko sa CIDG tungkol sa naganap na iyon. At pending din ang tanong na iyon, inulit ko sa kanila paglabas ko sa hearing dun sa pumalit kay Colonel sa kanyang kasalukuyang tungkulin. Q: Last na lang po for me, meron na pong investigation na possible na si Mayor Alice ay protektor nung POGO Hub na yun. Do you think meron pa pong ibang mga government agencies or government officials na nakatulong po kaya antagal din lang nakapag-operate? Thank you po. SRH: Well, yun yung isang implikasyon na kailangang imbestigahan pa kung ma-establish namin na dubious nga yung legal status ni Mayor Alice Guo sa lahat ng kanyang mga involvement so far. Kung meron pa bang ibang mga local government officials tulad niya o potential local government officials na di umano ipinapapasok at piniplace ng Tsina dito sa ating bansa para makamit yung ganyan at iba pang mga layunin. Kaya't naitanong ko nga, POGO lang ba? Scam hubs lang ba? Human trafficking lang ba? As bad as all those already are? O meron pang ibang long term din at sinister at nakapipinsalang layunin ang ganitong modus na pati yung national security ng ating bansa ay sangkot na rin. Yung unang tanong nyo, sorry? Q: Kung mayroon pa pong ibang government agencies? SRH: Ah.. Nagsalita rin kahapon sa hearing ang taga DILG na nagkaroon ng task force, kanilang inimbestiga itong iba't ibang mga aspeto pagkatapos nung raid. Dahil nilinaw nga ulit nila na wala silang kapangyarihan sa ngayong, sa ilalim ng mga kasalukuyang batas, magkaroon ng disciplinary action or kahit pa nga a certain kind of investigation sa mga possibly erring local government officials. Pero nagbuo ng task force si Secretary at nabuo na nila yung kanilang mga findings at recommendations at kanilang isinumite sa Office of the Ombudsman na isa sa mga constitutional bodies natin or government bodies na pwedeng magpataw ng ganyang klaseng disciplinary action. At nasabi naman nung resource person mula sa DILG kahapon, si Asec Attorney Benitez, na mayroon talaga silang findings of possible administrative and criminal violations na maaring mag-subject sa ilang mga local government officials ng Bamban sa pagpaparusa. At may mga rekomendasyon sila. At nasabi din naman nila na isa sa mga local government officials na kasama dun sa kanilang findings at recommendations ay walang iba din nga kundi si Mayor Guo. Q: I'm curious lang, what was going through your mind during the hearing yesterday nung naririnig nyo na homeschooled si Mayor Alice, na at 17, sabi nyo, 17 years old na na-register yung birth niya? SRH: Yes. Well, kaduda-duda na naman, sabi niya homeschooled siya, elementary hanggang high school, pero hindi niya masabi yung homeschool provider. Sorry na lang, naging homeschool parent din ako, kaya alam ko. Ang bawat estudyante at magulang na nag-hohomeschool, meron kaming homeschool provider. So, bakit hindi niya alam? Ang nasabi lang niya ay pangalan ng kanyang tutor. Nagkamali pa nga na tutor daw, e sa homeschooling, magulang ang pangunahing nag-homeschool. Tapos, delayed ang registration ng kanyang birth. So, bukod sa walang hospital record of birth, dahil sa bahay daw siya ipinanganak, na hindi na naman niya masabi saan yung bahay na iyon, kung saan sila ipinanganak, ang registration of birth niya sa ating PSA ay 17 years late. Dahil 1986 sila di umano ipinanganak, registered ang birth noong 2003. So, pending pa rin yung tanong ko sa kanila, bakit? Bakit ganyang kalate? Hindi na naman nila masabi kahapon. Eh, nakakatawag pansin yun dahil apparently, sa research namin, sa ibang mga bansa, may ganyang ding modus sa mga ipinapasok ng mga dayuhan. Eventually, doon magpapanggap na local, na national doon sa bansang iyon. And then may gagawin na iba't ibang gawain na yung iba ay hindi po kanais-nais. Kaya, importante yung pending na tanong kong iyon kay Mayor Guo. Q: And then, ma'am, you mentioned, you mentioned yung... Hacking of government sites na na-trace sa Baofu. Can you elaborate lang po? Anong sites ang na-endanger? SRH: Well, ongoing pa ang investigation ng mga iba't ibang intel agencies tungkol dyan. Basta't nakaka-alarma na, nakaka-raise talaga ng serious concern, yung isang anggulong ini-imbestiga nila na baka may ilan sa mga... Kamakailan lang iniulat ninyo sa media na hacking operations laban targeting yung mga government websites natin na posibleng yung ilan doon ay nag-emanate mula mismo doon sa bamban. Q: So, recently po, Chinese Embassy claimed na there was a conversation recording between personnel from Chinese Embassy and AFP Wescom regarding dun sa kini-claim nila na new model na allegedly nag-agree yung government. So, we're still asking right now if they will provide the actual recording. And AFP Wescom, hindi pa po sila nagre-react regarding this.But if indeed, ma'am, let's say they provided the Chinese Embassy na may ganitong recording, may transcript. Eto rin ba, ma'am, yung dapat na imbestigahan? And we're also asking then, ma'am, the Chinese Embassy if indeed AFP Wescom is aware, if the conversation is being recorded. If that's the case, ma'am, will they also be liable? Kasi di ba, ma'am, alam naman natin na kapag ganyan yung mga conversation, dapat both sides ini-inform if the conversation is being recorded. SRH: Well, basang-basa na ang papel ng China sa mga bagay na dapat nilang i-inform, na hindi nila ini-inform, o mga bagay na kung meron man, na hindi nila dapat sinasabi, pero sinasabi nila. Grabe ang information warfare talaga na wini-wage ng China. At dahil ganun ang katapat din natin, hindi lang yung pangbubuli nila sa West Philippine Sea, hindi yung klaro at napaka-dubious na papel dito sa mga POGOs, hindi lang yung kwestyonableng majority interest sa ating national grid. Dahil ganito rin ang information warfare at influence operations na wini-wage nila. Lalong dapat nating pagpursigahan to get at the truth and to uncover, what is just smoke and mirrors sa kanilang ginagawa. So kung meron talaga silang recording, at kung meron talaga silang transcript, they should at the least make it available to the government, to the executive. Dahil seryosong claim na naman nila iyan ng isang new model, yung sinasabi, yung pinangangalandakan na naman nilang new model dyan sa West Philippine Sea. The last I heard, the only model is under the UNCLOS. The last I heard, the only model is yung pagkapanalo natin sa Hague tribunal. And the latest I heard, ang pinakabagong bahagi ng solo at totoong model ay yung kapapasa lang namin na Maritime Zones Act. So that's a serious claim on their part. Pinakabago na naman nilang kini-claim sa ating karagatan, sa ating teritoryo, sa ating exclusive economic zone. At I cannot speak for the AFP Wescom, pero yung Department of National Defense, si Secretary Teodoro has already warned us also na baka pinaghahati-hati tayo ng China para i-divert yung atensyon nating lahat sa mga violent, aggressive, at saka dangerous moves nila laban sa iba't-ibang vessels at mamamayan nating mga Pilipino sa karagatan. Hindi pa man nagsalita yung AFP Wescom, nagsalita na nga yung DND at si Presidente mismo has been speaking about these various actuations of China whether sa West Philippine Sea or sa embahada nila dito sa Pilipinas. So kung may kiniklaim silang ganoon, patunayan nila. And then of course, that would become material sa inaabangan ko pang imbestigasyon ng resolution ko on the Gentleman's Agreement or agreements, kung mas marami man yung na kini-claim ng China. Nai-refer na rin po iyon sa Committee on Foreign Relations and inaabangan ko na lang hangga't maaga sana yung pagdinig doon. Q: Regarding doon, ma'am, sinasabi nyo nga na parang yung information warfare kasi yung nangyayari dito. Since magko-conduct na tayo possibly, ng itong hearing, meron ba tayong caution, for example? Kasi there are, possibly, mga ilang senators na rin po nagsabi na may mga sensitive information na ma-discuss and obviously, the other side is also monitoring what is happening. Are you planning na may mga certain topics na gawing executive instead na public and then piliin lang yung mga, you know, hindi masyadong, that would not jeopardize our national security? SRH: Posible naman yun. Sanay na sanay ang Senado at ang lahat ng senador na kapag may hiniling ang isang resource person at pinagbigyan ng chair at wala namang mag-object sa aming mga senador na miyembro ng komite or kahit sinong senador, madali namang pumasok sa executive session. Anyway, minded ang buong Senado na ang taas ng interes ng publiko sa ganitong mga issue. Recent surveys have even showed na gusto talaga ng karamihan ng mga Pilipino na umalis ang Tsina sa ating bahagi ng dagat. Surveys show na ang karamihan ng mga Pilipino gustong ang gobyerno ay gawin ang lahat na kaya niya para paalisin ang Tsina sa ating teritoryo. Kaya dito sa pinakahuling kabanata na ang gulo-gulo at paiba-iba ang sinasabi nina Duterte at mga dating cabinet members nila tungkol sa so-called Gentleman's Agreement na iyan, ang higit na kalinawan dyan ay mas mabuti. Of course, mindful of any national security considerations. Q: Ma'am, regarding doon sa gentleman's agreement, na-refer na po kasi sa Senate Committee on Foreign Relations. So ma'am, sino po yung mga nilu-look forward natin na maipatawag po doon sa inquiry? SRH: Well, kailangan desisyonan niya ng chair yung kanilang tatawagin. Si Duterte ba? Kinatawan ng Chinese embassy ba? Yung ating mga defense, national security, National Intelligence Coordinating Agency, Armed Forces of the Philippines, Philippine Navy, lahat nung may kinalaman at may mahalagang opinyon doon sa 'di umanong pagkakasundo ni Duterte na hindi na natin ire-reinforce yung BRP Sierra Madre doon sa Ayungin Shoal. Posible din, Department of Energy dahil ang implikasyon ng Ayungin Shoal ay doon din sa Reed Bank kung saan ang yaman-yaman di umano ng mga gas and oil reserves na kailangang-kailangan natin lalo na kung totoong paubos na ang sa Malampaya at ang Reed Bank naman ay nasa loob din ang teritoryo at EEZ ng Pilipinas. Q: Pero ma'am kayo, personal point of view, gusto niyo si former President Duterte mag-appear talaga? SRH: Hindi ko naman masabing gusto ko silang makita pero ang trabaho po ng komite at ng Senado ay kunin as much as possible first-hand primary source straight from the horse's mouth, ika nga, ang mga totoong kaganapan, ang katotohanan sa subject ng aming mga imbestigasyon dahil din, in aid of legislation. Kasi kailangan naming tanungin, ang isang dating presidente ba, kahit ayokong maniwala na kahit sinong presidente ay kayang ipagkanulo ang pambansang interest natin, kailangan naming itanong, ang isang dating presidente ba, pwede niyang obligahin ang lahat ng mga susunod na presidente, 'di umanong architects of foreign policy na hayaang maagnas na lang sa hangin at sa tubig ng Ayungin Shoal ang isang BRP Sierra Madre at mawala na lang, mabura, ang sa ngayon pinaka-importanteng sovereignty marker natin sa West Philippine Sea. Q: Kahapon po kasi, wala naman pong particular na pinoint out si Senate President Juan Miguel Zubiri pero ni-remind niya po yung mga fellow senators na huwag daw pong ma-turn into political witch hunt yung mga inquiries. Your reaction lang po. SRH: O, narinig ko lamang kay SP yung salitang political. Hindi ko naman narinig yung salitang witch hunt. And naintindihan ko yung ibig nilang sabihin at in a way, hindi naman sa hindi kailangan yun pero reflection ng aktwal na pakiramdam ng karamihan ng mga Pilipino. Dahil lumalabas din sa survey na arguably yung usapin ng pambansang interest ng Pilipinas sa West Philippine Sea, ang pinaka-unifying issue sa ating mga Pilipino. Pero sabi ko rin sa privilege speech, kahit na or dahil, dahil kailangan nating magkaisa, importante rin mag-establish ng accountability. Kung merong lumabag sa ganyang dapat na pagkakaisa, kung merong nag-traydor sa pambansang interest ng Pilipinas, kailangan papanagutin din sila. Q: Do you intend to summon din yung mga member ng Municipal Council ng Bamban? Kasi yesterday, Sen. Win was asking Mayor Guo kung yung relasyon niya sa Hong Sheng, kahit nasa dokumento, siya yung representative, sinasabi niya na hindi siya at pinakilala niya lang. Kung siya talaga yung humarap sa ano, 'di po ba makikilala siya ng Vice Mayor and the Town Council members. SRH: Posibleng paimbitahin din yung members ng Municipal Council, whether yung past at o yung present. Dahil yung nakaraan, at paulit-ulit si Mayor Guo na ang dating administrasyon, ang dating administrasyon, ang dating administrasyon. So sila nga ang nag-issue ng letter of no objection o LONO kay then Alice Guo bilang representante, nakasulat sa dokumento, representante ng Hong Sheng. At nabanggit din ni Atty. Asec. Benitez na nabanggit din nila na yung members ng Municipal Council ay naging subject din ng kanilang fact-finding sa loob ng DILG. At posibleng subject ng findings and recommendations. So very possible, maimbitahin sila. Q: How about residents po, regarding dun naman sa identity and personality of Mayor Guo? SRH: Could be, dahil sa research namin, at ang mga kababayan natin sa Bamban, magkakakilala silang halos lahat. As in, walang nakakakilala kay Mayor Guo nung una siyang biglang lumitaw doon at tumakbo at nanalo bilang mayor. As in, sabi nung ibang mga kausap namin, zero ang nakakakilala sa amin sa kanila nung panahong iyon. Q: Have you received any information, kahit na initial lang, from the intelligence community regarding the personality of Mayor Guo? SRH: Ongoing ang investigations nila, ng mga intel agencies. So, karamihan nung ipinakita at itinanong ko kahapon sa hearing, ay galing din sa aming research kay Mayor Guo at iyong buong Baofu operations na iyan. And we also, well, through the hearing yesterday, we also shared those with the government agencies. At na-appreciate din namin kung meron din kaming nakukuha mula sa kanila. Q: Should our intelligence community be also concerned regarding the identity of Mayor Guo and the possibility that there are other persons na galing sa China na pumasok, hindi lang sa politika pero sa business community, ibang sectors, even from the media? SRH: I'm sure they're very concerned. Dahil sila yung bahagi ng ating national defense and national security establishment, na mandato nila siguruhin na on the level, totoo yung mga bona fides ng iba't-ibang mga taong pumapasok dito sa ating bansa, lalo na mga dayuhan, halos hindi naman na nila kailangan sanang pumasok sa ekonomiya natin dahil thriving naman yung Filipino-Chinese community natin na mga Pilipino. Ang nakakabahala ay kapag itong mga dayuhan ay pumapasok dito sa ating bansa and then either pumapasok sa pamamagitan ng economic activities, lalo na nitong napaka-negatibong POGO para magkaroon ng entry points sa ating politika. So I'm sure, very concerned ang intelligence community ng Pilipinas dyan. I'm sure, inaalam po nila iyan. Q: Ma'am, paulit-ulit na lang yung involvement ng POGO sa mga criminal activities like human trafficking, cyber fraud, tapos ngayon, pati mga local executives nasasangkot na. So hindi ba bibilisan na ng Senate yung approval sa committee report na nagsusulong ng total ban sa POGO o kaya ay mag-legislate ng batas para talagang maipagbawal na yung POGO sa bansa? SRH: Yes, dapat lang namin gawin yun. Pinirmahan ko yung committee report ng Committee on Ways and Means, chaired ni Chair Sherwin Gatchalian. And I'm just waiting na maaksyonan na namin yun in plenary, or gaya ng itinanong ninyo, kung kailangan pang magpasa ng batas para lang i-contrahin talaga with the force of law yung naging polisiya, in effect, ni Duterte noon, na buksan talaga ang bansa natin sa POGOs, we should do that now. Whether through the committee report or through a bill passed into law. Kasi ano pang iniintay natin? And in the meantime, nanawagan ako ulit kay Presidente sa hearing kahapon, kung gusto talaga nilang subuin ang krimen, kung gusto talaga nilang i-nip in the bud yung banta, sa pambansang siguridad nitong mga POGO na to na kuta ng mga krimen, kuta ng mga operators ng suspected na surveillance at saka hacking, first big step nila, i-ban na ang POGO, palabasin na ang POGO. Q: Ano yung nakita niyo ang dahilan bakit dito sa Senate hindi pa matalakay at ma-approve yung committee report? And then, bakit din parang walang aksyon ang executive kahit ang dami na nga hong insidente na nangyayari na, yung mga pulis, nire-raid yung mga POGO na involved sa human trafficking at kung ano-ano pang criminal activities? SRH: Kakailanganin niyong itanong sa Senate leadership, hindi sa akin, kung kailan namin na aksyunan yung committee report. Dahil isa ako at may majority number ng mga miyembro ng komite, handang-handang suportahan ang Senate leadership sa pag-approve at pag-adopt ng committee report na iyon. Kasama yung rekomendasyon na paalisin na ang mga POGO na iyan sa loob ng tatlong buwan. And as for the executive, hindi ko rin alam, hindi ko alam anong iniintay nila. Napakayaman na ng findings and recommendations ng marami-raming Senate committees. Simula noon sa Senate Committee on Labor na nag-imbestiga sa yung mga illegal foreign workers, sa mga POGO. Yung amin sa Senate Committee on Women. Apat na taon running na yung POGO-related prostitution, illegal recruitment and detention, pastillas scam, hanggang itong human trafficking, cyber-scamming, at ngayon national security implications pa. Pati na nga yung Senate Committee on Ways and Means. At mga findings pa na ang laki ng pagkakautang ng POGO in the form of taxes sa ating gobyerno. So, sunog na sunog yung mga naunang pangako nila panahon ni Duterte na magpapasok sila ng malaking kapital, kikita ng malaking kita, revenues para sa gobyerno, marami daw ie-empleyo na Pilipino. Anong nangyari? Mas maraming Pilipino ang naging victim-survivors ng operations ng POGO na ito. Grabe ang epekto sa mga kababaihan at kabataan. Ang laki ng pagkakautang sa buwis, kakarampot ang revenues para sa gobyerno, terible pa ang social and human costs sa ating bansa. At ngayon, napipinto pang mabunyag ang national security threats. So, sa cost-benefit analysis, halos walang benefit. Panay costs ang listahang iyon. Q: Ma'am, any updates sa whereabouts ni Pastor Quiboloy po? SRH: Hindi ko nga alam kung siya ba ay appointed son of God. So, God the Son o siya ba ay God the Holy Spirit na invisible, hindi makita. Pero nananatili yung panawagan ko kay Chief PNP Marbil pagkatapos ng napakatamang disisyon nila, cancelahin ang firearms licenses ni Quiboloy. Kaya lang binigyan ng kalahating taong palugit para i-surrender yung mga firearms. Huwag naman po. Siguro naman kayang-kaya sa napaka mas madaling panahon kunin yung mga firearms na iyan. Binawi na yung registration ng mga iyon. Pero sa labing siyam lamang na firearms, e dun lamang sa mga social media posts ng kanyang private army, parang mas marami sa 19 ang firearms. So, siguruhin please ng PNP, walang matirang firearms sa kamay ng private army ni Quiboloy. At may hindi kukulang sa tatlong pending warrants of arrest laban sa kanila. Yung sa mula sa Pasig City for a non-bailable offense. Mula sa Davao City at yung warrant na sinerve mismo ng Senate o sa kanila sa Davao. Huwag naman sana na mahuli yung ating Philippine National Police sa kung at kailan mag-extradition request ang Estados Unidos dahil doon humaharap si Quiboloy sa anim na mabibigat din na mga kaso, nabuksan na yung warrant doon sa California Court. Matagal nang nasa most wanted list siya ng FBI. Matagal nang finreeze ng US government ang kanyang mga assets. At magiging posible din o posible pa rin hanggang ngayon na mailagay din siya sa red list ng Interpol na kung mangyari iyon talagang sisikip ang kanyang mundo dahil lahat na ng mga law enforcement authority sa mundo or miyembro ng Interpol ay on the lookout sa kanya. At nanawagan din po ako sa DFA na i-kansela ang kanyang passport para at every port of entry or exit may may alert sa kanyang presensya. Q: And then last na lang ma'am, si dating Senator Antonio Trillanes sabi niya may planong destabilization sa Marcos administration. At ang sinasabi niya ang involved daw ilang mga active and former police ng mga Davao group. So sa tingin niyo ba possible yun dahil may mga issue against the former president and then dito nga kay Pastor Quiboloy. Possible nga ba na may ganitong..? SRH: I guess always possible ang ganyang mga balita or katotohanan man on the ground lalo na sa napaka makulay at magalaw na politika dito sa ating bansa. Pero ang mahalaga din ay kung yung mga institusyon tulad ng Senado ay ipagpapatuloy namin yung aming trabaho sa mga mas mabubuting batas. Ipagpapatuloy namin yung aming imbestigasyon at mabibigat na rekomendasyon sa mga burning issues later in the year, magtatrabaho kami ulit sa budget kung pag-iigihan namin yung trabaho ng iyon. At sa panig namin sa minority, sa panig ng buong oposisyon sa labas din ng Senado, kung at balak namin ipagpatuloy ang aming trabaho bilang fiscalizers, bilang checks and balances sa kasalukuyang administrasyon at kahit kina Duterte dahil sa napakaraming utang pa nila sa mamamayan. Ibig sabihin, mas magpoprovide kami ng mas stable na environment din para itukoy ang accountability, singilin ang may accountability at iwasto yung dapat iwasto or punuin yung mga pagkukulang. Para sana over time, mas maging maayos naman yung mga usaping kapangyarihan dito sa gobyerno sa pamamagitan man ng eleksyon o iba pang mga political processes na sinasalihan ng ating mga mamamayan. Q: Ma'am, follow up ko lang yung ano, yung sabi yung six months na palugit para kay Quiboloy. Hindi ba double standard yun? Kasi kapag ordinaryong sibilyan, pagka na-cancel na yung license mo, dapat isinurrender mo pa while si Quiboloy may six months pa. SRH: Kaya nga. So tuloy-tuloy ang double standard kay quiboloy, di ba? Eh yung mamamayan inimbita sa senate hearing, dadalo. Hindi niya iintayin isubpoena, lalong hindi niya iintayin isyuhan pa ng warrant of arrest at lalong-lalong hindi siya tatakas at magtatago sa isineserve na mga warrant. At ngayon, totoo, pag-surrender ng mga kanselado ng dating lisensyadong mga firearms, de-registered na mga firearms, dapat kaagad yun. Ang mamamayan nga kung mag-a-apply para sa permit to carry, eh ang klaro ng ganyang mga kondisyon. Once ma-deny yan or hindi na i-renew yan, isusurrender hanggat maaga at hindi kalahating taon ang ibibigay. Q: Yung sa kay Mayor Lang sa Bamban, ano pa po yung gagawin natin to check yung kanyang background? Parang di ba, ang paniwala natin, parang hindi naman siya talaga. Paano natin yung maviverify po? SRH: Tuloy-tuloy yung pag-re-research namin kay Mayor Alice Guo. Dahil kahit sa actuations niya kahapon, harap-harapan na right in front of her face, yung slide namin dun sa siya ang representative ng Hong Sheng, siya ang humingi para sa Hong Sheng ng letter of no objection. Harap-harapan din niyang dini-deny na siya yung representante. Siya daw ay konektado lamang sa Baufu nung una. And later sa Zu Yuan. So talagang pag ang isang resource person, government official at that, ay harap-harapang nagsisinungaling o harap-harapang umiiwas sa tanong, lalo lang magiging concerned at curious ang isang Senate committee. So lalo naming nire-research ang kanilang background sa iba't ibang aspeto. Q: So the same po dun sa Comelec, di ba, she filed COCs and supposedly viniverify ng Comelec yung kanilang identity. Ano ang kakulangan doon yung Comelec? SRH: Well, posible pero aalamin pa namin iyon, lahat kaming mga government institutions ay may responsibilidad kapag identification ng isang nagpe-presentang mamamayan na ibigay yung kanilang entitlements, protektahan ang mga ito, pero according to yung criteria. So dapat kung may mga criteria at mahigpit na criteria, lalo na, dapat inoobserve namin yun. Kung baga, dapat gumagawa kami ng due diligence. Q: Ma'am, sabi natin walang nakakakilala sa kanya sa Bamban. Paano na siya nanalo? SRH: O yan ang isang tanong. Paano siya nanalo bukod sa paano sila nakalikom ng sapat na campaign funds mula sa sabi niyang naging unstable, fluctuating prices, sa pagbababoy. Paano sila nakatakbo sa isang kampanya? Paano din nila nabili yung helicopter na ipinakita ko? Inamin naman nila mayroon silang helicopter. Hindi daw yung nasa photo, pero sige may helicopter daw sila. Dati, ibinenta daw sa isang British company. Inaalam din namin yun kung totoo ba yan. Pati yung ibang mga impormasyon na ibinigay, chinecheck namin. Nauna daw silang lumabas sa Pilipinas nung teenager sila, papuntang either Singapore or Malaysia. O mga ganon. Paano siya nanalo? Interesanting baka maitanong din sa mga residente or kung iimbitahin sila bilang resource person. Q: Last na ma'am, di ba nanganganak nang nanganak yung issue dito initially sa women? Hindi po ba parang another resolution is needed? Kasi parang outside of women na parang mayroon na pwede na yung Blue Ribbon and all. Do you plan to file other resolution to parang call for another investigation? Salamat po. SRH: Sa ngayon hindi ko pa nakikita kailangan maghain ng bagong resolusyon dahil itong pag-o-ocular at pag-iimbestiga namin sa mga raided na pogo hubs ay nagsimula talaga dun sa unang-unang, nanganak lamang ng nanganak, tatlong generation na mga isyu dun sa pogo-related prostitution. At hanggang ngayon, yung mga nare-rescue na mga Pilipinong, Vietnamese, Malaysian at Tsino rin na mga human trafficking victims pinilit na mag-cyber scam. Yun pala nandun na sa isang complex ng Baufu na may posible din palang mga surveillance at saka hacking activities. May mga maraming kababaihan pa rin nabibilang dun. So, so far ha, so far, sumasapat pa itong imbestigasyong ito. Q:Yes, ma'am. Follow up lang din kay Guo. Ma'am, yung ano ba do you entertain the idea that may Chinese spies have infiltrated some of the offices like the PSA, Philippine Statistics Authority or the Bureau of Immigration? Given yung sa nangyari kay, yung sa situation with Mayor Guo. SRH: I hope not. I hope not infiltrated physically. It's bad enough kung kinocorrupt yung mga ahensya natin. Tulad nung naipakita sa imbestigasyon namin sa Bureau of Immigration, kaugnay ng pastillas scam. Kaya naitanong ko nga, ito bang nakakahawak ng Filipino IDs at identification documents ng mga dayuhan, lalo ng mga Tsino, ay bagong yugto ng Pastilla Scam? Buhay pa ba yung business model na iyon? Binago lang nila yung struktura. So, I hope hindi physically infiltrated yung ating mga government agencies dahil masahol na nalalagyan or nakocorrupt gamit ng pera yung mga ahensyang ito sa pakinabang ng mga dayuhan na mayroong malign interest dito sa ating bansa. Q: But ma'am, if that is the possible scenario, ano yung pwedeng disciplinary action or sanctions against these officials, the PSAs or immigration officials, ma'am? SRH: Well, yun yung pag-aaralan pa ng komite once finally, finally, makasulat kami ng committee report, lalo na dun sa section ng recommendations. And ongoing pa rin nga naman yung mga imbestigasyon ng mga intelligence agencies dun nga sa anggulo ng surveillance and hacking. Kung mapatunayan nila iyan, dagdag na accountabilities yun sa mga nagbigay daan sa pagtatayo ng Baufu Pogo Complex na iyan na naging lugar din pala ng ganyang mga activities na hindi lamang masama sa ating mga mamamayan at mamamayan ng iba pang mga bansa sa Asya, hindi lang masama sa ating ekonomiya, masama pa sa ating national defense. Q: Good morning po ma'am. Kasasabi lang po ni DILG Chief Abalos na yung kampo raw po ni Pastor Apollo Quiboloy is nakapagsurrender na daw po ng limang baril sa Davao Police and may we get your comment on this po ma'am? SRH: Okay. Lima. Well that's a start. Pero 25% lang po yun ng 19. At mukhang base lang sa social media photos ng private army ni Quiboloy, kahit yung 19 ay isang maliit na bahagi lamang nung lahat na kanilang mayroon nasa kamay. Maalala din po natin yung testimony ni Alias Rene, yung gardener. Sabi ni Alias Rene, nasaksihan nila na noong pumunta doon sa Prayer Mountain si Duterte at si dating mayor Duterte ng Davao City ay mayroong ibinaba may dinalang mga sako-sako daw ng mga gamit at nung buksan daw ito, ay nakita daw niya na yun ay mga baril. So, salamat sa update ni Sec Abalos pero yung lima ay isang maliit na simula lamang sa lahat nang dapat makumpiska ng PNP. Q: Okay. Last quick follow-up na lang po. Ma'am, can you categorically say na Mayor Guo lied yesterday? SRH: She lied. There were several questions where she lied. Yung pinaka stark and shocking example ay yung dineny niya na may connection siya sa Hong Sheng. Eh nandun na nga sa mga dokumento ng municipal government na siya ngayon ang pinuno. So, kumbaga institutionally dapat pinaninindigan niya yun na siya ang representative ng Hong Sheng na humingi sa noong municipal council ng Letter of No Objection. So, paano niya sasabihin wala siyang kinalaman sa Hong Sheng? And I think there's a saying probably, most probably of the lawyers in Latin na bad in one thing, bad in all. May kasabihan silang ganon. So, kung nagsinungaling siya sa isang napaka obvious na bagay, wow, de kailangan nating tanungin sa bawat tanong na sasabihin. Kasagutin nila, nagsasabi ba siya ng totoo o nagsisinungaling na naman siya? Q: Kahapon po, hindi niyo po ba inisip na i-cite siya in contempt for obviously not telling the truth during the hearing? SRH: Honestly, I was very tempted na sabihan si Mayor mag-show cause siya kung bakit hindi siya dapat i-cite in contempt. Kaya ako siya binabalaan na Mayor, you know, fellow workers in government tayo nina Sen. Sherwin pero to reiterate yung sinabi ni Sen. Sherwin sa opening remarks nila na parang sa isa pang sitwasyon, parang ginagago tayo nitong mga pogo na to. I hope Mayor, I don't have to say the same about this hearing. Dahil klarong-klaro, dyan sa municipal document on the LONO, kayo ay representative ng Hongsheng. Pero harap-harapan, sinabi niyo sa amin na hindi kayo representative. Alam niyo ang bawat detalye ng bawat head, 2,000 heads ng baboy sa inyong negosyo sa pagbababoy. Pero pagdating sa... di hamak na Many times over, mas malaking pera niyo dito sa Pogo Hub na ito, wala kayong alam na detalye. So nakaka-insulto talaga. And so I confess, I was very tempted to cite her in contempt. Q: How about the Pagcor? What's their liability? Kasi they have, they admitted that they have their own personnel, supposedly 24-7, watching over Hongsheng and then Zun Yuan. And yet, yung mga ganitong... At yung mga ganitong bagay nangyari pa rin. SRH: Hindi pa tapos yung mga tanong ko sa Pagcor. Pero ifa-follow up ko yung isang binuksan na ni Sen Sherwin Merong sila kasing in-house na Pagcor personnel doon, kahit doon sa Zu yuan, doon sa Baufu property. So paano nangyari ito over the past several years? Mas malaking operasyon at ibang mga activities sa may permit, yang complex na iyan. Pati yung mayor's permit na second, third, and fourth floors lang daw sa isa lamang daw sa 36 buildings. Hindi daw nabantayan ni na mayor, hindi rin nabantayan ng Pagcor. Q: Are you hoping na immediately yung office of the ombudsman a-aksyon agad para ma-dismiss kung sakali itong mga local executive from Bamban, Tarlac? SRH: Well, ah... nagawa na po ng DILG, ayon kay Asec Benitez, magsumite nung kanilang fact-finding report with their findings and recommendations. And in support sa trabahong ginawa na ng DILG task force na iyon, I am hopeful na a-aksyon positively ang office of the ombudsman. Dahil yan po ay makakatulong lamang sa aming continuing investigation din. At yung overall nalayunin namin na mabigyan ng hustisya yung dumaraming mga biktimang babae, bata, pati mga kalalakihan na Pilipino at pati ibang mga nationalities sa kamay ng mga pogo na ito. Na mukhang hindi lamang economic ang may interes at may control dyan. Baka may iba pang, no? Mas political ba? Mas militar ba? Dito sa labas ng ating bansa.