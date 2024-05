SVITZER COMPLETA ENTREGA DE SÉRIE DE REBOCADORES NO BRASIL

Rio de Janeiro - 07 de maio de 2024 - A Svitzer, fornecedora líder global de reboque, anunciou hoje a entrega bem-sucedida do Svitzer Babitonga, o último rebocador de uma série de seis embarcações da série 2300 Rampart. A entrega fortalece sua frota voltada a atender o dinâmico setor marítimo do Brasil. A conclusão desse projeto ressalta o compromisso da Svitzer em fornecer serviços de reboque seguros e sustentáveis ao longo da costa brasileira.

Batizada em homenagem à Baía de Babitonga, em São Francisco, onde a Svitzer iniciou suas operações no Brasil em 2015, o Svitzer Babitonga tem um significado especial para a empresa, construído pelo estaleiro brasileiro Rio Maguari, o Svitzer Babitonga é um rebocador Azimuth Stern Drive (ASD) da série 2300 Rampart. Essas embarcações irmãs ostentam uma velocidade máxima de 13 nós, um comprimento total de 23,2 metros e um bollard pull de 70 toneladas. O Svitzer Babitonga também é equipado com recursos de combate a incêndios Fifi-1.

"Esta série de rebocadores foi construída especificamente para apoiar operações locais vitais, onde irá desempenhar um papel crucial na assistência ao reboque portuário ao longo da costa brasileira e no apoio às operações de GNL", disse Arjen Van Dijk, presidente da Svitzer Américas. "Quero agradecer ao estaleiro Rio Maguari por entregar uma série de embarcações confiáveis e de alta qualidade, e a todos os nossos colegas, em terra e a bordo das embarcações, por prestar diariamente um serviço confiável aos nossos clientes e por contribuir para o crescimento conjunto de nosso portfólio no Brasil."

A capacidade Fifi-1 de dois dos seis rebocadores garantem que eles estejam bem equipados para apoiar operações de FSRU, reforçando o papel da Svitzer na proteção da costa brasileira à medida que o cenário energético do país evolui.

"A entrega do Svitzer Babitonga é um marco importante na conclusão do programa de seis novos rebocadores como forma de apoiar nossa jornada de crescimento contínuo no Brasil", disse Daniel Reedtz Cohen, Presidente da Svitzer Brasil. "Com a entrega desses rebocadores, a Svitzer conclui um programa abrangente de rebocadores com o objetivo de apoiar a infraestrutura portuária e o reboque na região."

A Svitzer opera atualmente 22 rebocadores, incluindo as duas embarcações adicionadas à frota em 2024, em oito portos do Brasil - Salvador, Suape, Pecém, Santos, Vitória, Rio Grande, São Francisco do Sul e Paranaguá.

Como líder global em serviços de reboque, a Svitzer combina seu amplo alcance e experiência com um profundo conhecimento regional e local para beneficiar seus clientes no Brasil e garantir que eles recebam serviços do mais alto padrão. A entrega do Svitzer Babitonga reafirma a dedicação da Svitzer em fornecer serviços marítimos confiáveis, sustentáveis e seguros no Brasil e em outros países.

