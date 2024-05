Anaqua présente la version 8 de PATTSY WAVE, son logiciel de gestion de la propriété intellectuelle

Cette nouvelle version permet aux professionnels de la propriété intellectuelle de gagner en efficacité opérationnelle et de bénéficier de fonctionnalités améliorées

BOSTON, 07 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anaqua, leader des technologies de gestion de la propriété intellectuelle (PI) et de l’innovation, lance dès aujourd’hui la version 8 de PATTSY WAVE. Il s’agit de la toute dernière version de son logiciel dédié à la gestion des brevets et des marques. Avec cette annonce, la version 8 de PATTSY WAVE offre une expérience simplifiée de gestion de la PI pour les professionnels qui travaillentau sein des entreprises et cabinets de PI, visant à leur faire gagner en efficacité dans l’exécution de leurs tâches quotidiennes.

Conçues pour simplifier les flux de travail, réduire les risques d’erreur et fournir des données de qualité, les fonctionnalités repensées de cette nouvelle version permettent à tous les professionnels de la PI de mieux gérer leurs portefeuilles, de manière plus simple et plus précise. Ces nouvelles fonctionnalités comprennent :

Un portail dédié aux inventeurs : outil de pointe développé pour améliorer la collaboration entre les inventeurs et les équipes juridiques. Ce portail standardise les pratiques de divulgation des inventions au moyen de questionnaires personnalisables développés selon une approche no-code et rend plus intuitifs les dispositifs de suivi de récompenses des inventeurs, tout en automatisant les flux de travail applicables à l’instruction des dossiers.

Un volet API : Le module d’extension d’API rend le partage des données avec des applications tierces fiable et cohérent, et permet aux utilisateurs de récupérer et de traiter des données bibliographiques depuis n’importe quel module principal du logiciel PATTSY WAVE.

Un nombre illimité de parties et des rôles personnalisables : PATTSY WAVE permet désormais aux utilisateurs d’associer un nombre illimité de contractants responsables d’un dossier. Ils peuvent également définir des rôles propres à leur organisation et créer des rôles spécialisés par type d’actions.



La version 8 de PATTSY WAVE offre également une meilleure expérience utilisateur et intègre des fonctionnalités renforcées de validation des données pour donner une vision globale et fournir un historique détaillé des missions légales, mettant ainsi un système complet et intuitif à la disposition de chaque utilisateur.

Pour Bob Romeo, PDG d’Anaqua, « Le lancement de la version 8 de PATTSY WAVE traduit l’engagement continu d’Anaqua à rendre les professionnels de la PI plus autonomes en mettant à leur disposition des solutions au service de l’innovation qui leur font gagner en efficacité et en productivité, tout en réduisant les risques liés à l’exercice de leurs fonctions. Cette nouvelle version répond parfaitement aux besoins des professionnels de la PI en quête d’une solution moderne et intégrée pour mener leurs opérations de propriété intellectuelle avec rapidité, précision, et contrôle personnalisable. »

Pour en savoir plus sur la version 8 de PATTSY WAVE et ses nouvelles fonctionnalités, rendez-vous sur anaqua.com/fr/pattsy-wave/.

À propos d’Anaqua

Anaqua, Inc. est un fournisseur de premier plan de solutions et services technologiques intégrés de gestion de la propriété intellectuelle (PI). Ses logiciels, AQX® et PATTSY WAVE®, combinent les meilleurs outils pour définir une stratégie de PI avisée. Ses technologies, qui reposent notamment sur des workflows et des capacités d’analyses avancés, offre un environnement de travail intelligent conçu pour prendre de meilleures décisions et optimiser les opérations de PI. Aujourd'hui, près de la moitié des 100 premiers déposants de brevets américains et des marques mondiales, ainsi qu'un nombre croissant de cabinets de conseils en PI dans le monde, utilisent les solutions Anaqua. Plus d'un million de décideurs, avocats, juristes, gestionnaires et innovateurs utilisent les logiciels Anaqua pour leurs besoins de gestion de la PI. Le siège de la société est situé à Boston, avec des bureaux aux États-Unis, en Europe, en Asie et en Australie. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site anaqua.com, ou la page entreprise d’Anaqua sur LinkedIn.

