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TRAFFIC ALERT INTERSTATE 89 N MM 92 COLCHESTER AREA 24A1003174

STATE OF VERMONT

DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY

VERMONT STATE POLICE

WILLISTON BARRACKS

 

NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION

 

DUE TO A TRAFFIC INCIDENT INTERSTATE 89 HAS ONE LANE CLOSED [SLOW LANE/TRAVEL LANE[  NORTH BOUND NEAR MM 92.  THE LEFT LANE/PASSING LANE IS OPENED BUT WILL REQUIRE SLOWER SPEEDS AS EMERGENCY WORKERS ARE ON SCENE DEALING WITH THIS INCIDENT.  UPDATES ON THE EXTENT OF THE CLOSURE WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE.  CURRENTLY SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET KNOWN.

 

MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.

 

Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher

 

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TRAFFIC ALERT INTERSTATE 89 N MM 92 COLCHESTER AREA 24A1003174

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