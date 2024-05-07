FW: TRAFFIC ALERT INTERSTATE 89 N MM 92 COLCHESTER AREA 24A1003174
THIS WAS SENT EARLIER AND UNCLEAR IF IT WAS SUCCESSFUL…..
From: Field, Louise
Sent: Monday, May 6, 2024 9:58 PM
To: DPS - Roadway Alert <DPS.RoadwayAlert@vermont.gov>
Subject: TRAFFIC ALERT INTERSTATE 89 N MM 92 COLCHESTER AREA 24A1003174
STATE OF VERMONT
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
VERMONT STATE POLICE
WILLISTON BARRACKS
NEWS RELEASE – HIGHWAY/TRAFFIC NOTIFICATION
DUE TO A TRAFFIC INCIDENT INTERSTATE 89 HAS ONE LANE CLOSED [SLOW LANE/TRAVEL LANE[ NORTH BOUND NEAR MM 92. THE LEFT LANE/PASSING LANE IS OPENED BUT WILL REQUIRE SLOWER SPEEDS AS EMERGENCY WORKERS ARE ON SCENE DEALING WITH THIS INCIDENT. UPDATES ON THE EXTENT OF THE CLOSURE WILL BE PROVIDED WHEN AVAILABLE. CURRENTLY SPECIFIC DETAILS ARE NOT YET KNOWN.
MOTORISTS SHOULD EXPECT DELAYS IN THE AREA AND SEEK ALTERNATE ROUTES. PLEASE DRIVE CAREFULLY.
Williston PSAP Emergency Communications Dispatcher