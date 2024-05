New state-of-the-art greenhouse makes campus beautification more sustainable

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg" width="1000" height="667" alt="Flowers growing inside a new greenhouse at Indiana University Bloomington on Thursday, April 25, 2024. Photo by James Brosher, Indiana Un..." srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12144_20240425_Greenhouse_JB_0115.rev.1714756755.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2135"/></picture> Flowers growing inside a new greenhouse at Indiana University Bloomington on Thursday, April 25, 2024. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg" width="1000" height="667" alt="The exterior of the new greenhouse. Photo by James Brosher, Indiana University" srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12140_20240425_Greenhouse_JB_0006.rev.1714756286.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2134"/></picture> The exterior of the new greenhouse. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg" width="1000" height="667" alt="A weather station on the exterior of the new greenhouse. The system can sense changes in the weather outside and send the information to ..." srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12149_20240425_Greenhouse_JB_0246.rev.1714756780.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2135"/></picture> A weather station on the exterior of the new greenhouse. The system can sense changes in the weather outside and send the information to an automated environmental system. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg" width="1000" height="667" alt="Michael Gregory, nursery head at IU Bloomington, opens a control panel for an automated environmental system. The system can sense change..." srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12141_20240425_Greenhouse_JB_0025.rev.1714756686.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2134"/></picture> Michael Gregory, nursery head at IU Bloomington, opens a control panel for an automated environmental system. The system can sense changes in the weather outside and adjust climate inside. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg" width="1000" height="667" alt="Flowers inside the new greenhouse that will be placed around the Bloomington campus during the spring. Photo by James Brosher, Indiana Un..." srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12139_20240425_Greenhouse_JB_0011.rev.1714756117.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2134"/></picture> Flowers inside the new greenhouse that will be placed around the Bloomington campus during the spring. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg" width="1000" height="667" alt="Nicholas Nehring, nursery assistant, checks plants growing in hanging baskets. Photo by James Brosher, Indiana University" srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12145_20240425_Greenhouse_JB_0148.rev.1714756755.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2134"/></picture> Nicholas Nehring, nursery assistant, checks plants growing in hanging baskets. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 2x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.webp 2x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 2x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 2x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg" width="1000" height="1499" alt="The new greenhouse is designed to maximize growing space. Photo by James Brosher, Indiana University" srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12143_20240425_Greenhouse_JB_0056.rev.1714756721.jpg 2x" data-max-w="2134" data-max-h="3199"/></picture> The new greenhouse is designed to maximize growing space. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg" width="1000" height="667" alt="Flowers in hanging pots and on growing tables. Photo by James Brosher, Indiana University" srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12147_20240425_Greenhouse_JB_0197.rev.1714756756.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2135"/></picture> Flowers in hanging pots and on growing tables. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg" width="1000" height="667" alt="Flowers inside the new greenhouse. Photo by James Brosher, Indiana University" srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12146_20240425_Greenhouse_JB_0180.rev.1714756756.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2134"/></picture> Flowers inside the new greenhouse. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg" width="1000" height="667" alt="The growing tables on which flowers and plants are grown allow for water and fertilizer to be applied from the bottom and soaked up evenl..." srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12142_20240425_Greenhouse_JB_0047.rev.1714756720.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2135"/></picture> The growing tables on which flowers and plants are grown allow for water and fertilizer to be applied from the bottom and soaked up evenly. Photo by James Brosher, Indiana University

<picture class="lw_image"> <source type="image/webp" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/webp" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.webp 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 500px)" srcset="/live/image/gid/2/width/500/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/500/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/500/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(max-width: 800px)" srcset="/live/image/gid/2/width/800/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/800/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/800/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 3x"/> <source type="image/jpeg" media="(min-width: 801px)" srcset="/live/image/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 1x, /live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 3x"/> <img src="/live/image/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg" width="1000" height="667" alt="The new greenhouse provides better growing conditions for flowers and plants. Photo by James Brosher, Indiana University" srcset="/live/image/scale/2x/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 2x, /live/image/scale/3x/gid/2/width/1000/12148_20240425_Greenhouse_JB_0228.rev.1714756756.jpg 3x" data-max-w="3200" data-max-h="2134"/></picture> The new greenhouse provides better growing conditions for flowers and plants. Photo by James Brosher, Indiana University