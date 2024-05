L’écosystème de la biofabrication du Canada propulsé grâce à un nouveau financement

La FCI investit 361,5 millions de dollars dans les outils et les installations nécessaires pour nous préparer aux urgences sanitaires

MONTRÉAL, 06 mai 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) aide les établissements du pays à se préparer à faire face aux pandémies et à d’autres urgences sanitaires par l’entremise de son Fonds d’infrastructure de recherche en sciences biologiques (FIRSB). Ce programme de financement fournit aux chercheurs et chercheuses les avantages concurrentiels essentiels pour assurer la prospérité, la santé et la sécurité de la population canadienne, aujourd’hui et demain.

Aujourd’hui, l’honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, a annoncé un financement de plus de 360 millions de dollars par l’entremise de la FCI afin de répondre aux besoins en infrastructure de recherche du secteur canadien de la biofabrication et des sciences biologiques. La ministre a fait cette annonce à Polytechnique Montréal au nom de l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, et de l'honorable Mark Holland, ministre de la Santé. Le financement annoncé aujourd’hui appuiera 14 projets d’infrastructure qui contribueront à :

Renforcer la capacité du Canada à détecter et à surveiller les agents pathogènes grâce à de nouvelles technologies et à des processus améliorés;

Cibler et éliminer les goulots d’étranglement et les lacunes afin de garantir le caractère fiable, évolutif et adaptable des processus de biofabrication à l’échelle du pays;

Renforcer notre écosystème de biofabrication axé sur la collaboration tout en offrant une formation pratique couvrant un large éventail de parcours et d’étapes de carrière;

Accélérer la recherche et le développement de nouveaux vaccins, antibiotiques et thérapies immunitaires;

Améliorer les tests diagnostiques, notamment en collaborant avec les groupes marginalisés pour combler les lacunes en matière de diagnostic;

Élaborer des politiques et des pratiques visant à accroître la confiance du public à l’égard de vaccins sûrs et efficaces et d’autres innovations dans le domaine des sciences biologiques et à en faciliter l’accès.

« Nous devons veiller à la santé et à la sécurité de l’ensemble de la population canadienne, aujourd’hui et demain, a déclaré Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la FCI. Les projets financés au titre du Fonds d’infrastructure de recherche en sciences biologiques joueront un rôle essentiel dans la capacité de notre pays à réagir rapidement aux futures pandémies. Cet équipement de pointe permettra aux chercheurs et chercheuses du milieu de l’enseignement postsecondaire et du secteur privé de mettre au point des interventions et des traitements médicaux novateurs tout en contribuant à consolider la position du Canada en tant que chef de file dans ce domaine en plein essor. »

Ce concours national est organisé en partenariat avec le Fonds de recherche biomédicale du Canada pour lequel un nouveau financement a également été annoncé aujourd’hui. Le Fonds d’infrastructure de recherche en sciences biologiques (FIRSB) tout comme le Fonds de recherche biomédicale du Canada (FRBC) soutiennent les objectifs de la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada. En 2022, la première étape a permis de créer cinq pôles de recherche biomédicale partout au pays, tandis que la deuxième étape se concentre sur les projets de recherche et le développement du talent au sein de ces pôles. Les projets d’infrastructure de recherche financés par le FIRSB sont tous associés à l’un de ces cinq pôles qui fourniront une orientation stratégique et appuieront la formation de personnes qualifiées œuvrant dans le domaine des sciences de la vie. En outre, ces pôles favoriseront la collaboration entre les établissements et les divers secteurs et permettront de traduire les résultats de la recherche en produits issus du développement et de la biofabrication, et ce, au profit des Canadiennes et des Canadiens.

Faits en bref

Les projets financés par le Fonds d’infrastructure de recherche en sciences biologiques (FIRSB) recevront également une enveloppe supplémentaire au titre du Fonds d’exploitation des infrastructures (FEI) de la FCI afin de couvrir les coûts d’exploitation de l’infrastructure de recherche. L’investissement total de 361,5 millions de dollars comprend 83,4 millions de dollars octroyés au titre de ce fonds;

Le FIRSB, en partenariat avec le Fonds de recherche biomédicale du Canada (FRBC), finance des projets de recherche et de développement du talent comme ceux annoncés aujourd’hui. Le FRBC est administré par le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH) au nom des trois organismes fédéraux de financement de la recherche, soit le CRSH, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG);

L’investissement consenti aujourd’hui, qui s’élève à 574 millions de dollars, comprend 361,5 millions de dollars par l’entremise du FIRSB et plus de 213 millions de dollars par l’entremise du FRBC. En tout, 19 projets de 14 établissements ont obtenu des fonds pour soutenir la recherche, le développement de personnes de talent ou des infrastructures de recherche. Apprenez-en plus sur ces projets;

Les cinq pôles de recherche sont situés à l’Université de la Colombie-Britannique, à l’Université de l’Alberta, à l’Université de Toronto, à l’Université d’Ottawa (codirection avec l’Université McMaster) et à l’Université de Montréal.

