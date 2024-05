Mary Ann Packo est nommée

Directrice Générale d'Ipsos en Amérique du Nord

Paris, New York - 6 mai 2024 - Ipsos, l’une des principales sociétés mondiales d’études de marché, a le plaisir d'annoncer la nomination de Mary Ann Packo, à compter de ce jour, au poste de Directrice Générale d'Ipsos en Amérique du Nord. Reportant à Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, elle rejoint le Group Management Committee.

Mary Ann Packo travaille dans le secteur des études de marché depuis plus de 25 ans. Elle bénéficie d’une forte expérience internationale, notamment dans le domaine du développement de marques, le marketing, la publicité, les études de consommation, la mesure numérique et les services d’Advisory.

Avant de rejoindre Ipsos, Mary Ann était Senior Partner chez Hypothesis Group, agence spécialisée dans les insights, la stratégie et le design.

Elle a débuté sa carrière aux Etats-Unis, avant de s’installer à Paris en 1995 en tant que Directrice exécutive d’une joint-venture dédiée aux études pour les entreprises du secteur de la grande consommation et dont les deux actionnaires étaient NFO, l’une des principales sociétés d’études marketing américaines et Ipsos. De retour aux Etats-Unis, elle a ensuite été jusqu’en 2001 Présidente et Chief Operating Officer de Media Metrix, société spécialisée dans la mesure de sites web et de réseaux digitaux. Ipsos et GfK étaient des actionnaires de la filiale européenne de Media Metrix.

De 2002 à 2015, elle a occupé les fonctions de Directrice Générale de Millward Brown North America. Elle a ensuite pris la Direction Générale de Kantar Insights North America puis de Kantar Gold Rush, où elle a travaillé en étroite collaboration avec les grands acteurs de la Tech, jusqu’en 2020.

Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir Mary Ann chez Ipsos. Son leadership exceptionnel, la richesse de son expertise sectorielle et sa capacité à générer de la croissance dans un environnement international font d'elle un atout précieux pour notre Groupe. Sa profonde connaissance des études de marché et son engagement viendront renforcer nos opérations en Amérique du Nord, une zone géographique essentielle pour Ipsos. »

Mary Ann Packo est titulaire d'une Licence en sciences de l'Université de Miami à Oxford, Ohio, et membre du conseil d'administration de l'ARF (Advertising Research Foundation). Mary Ann est fortement engagée pour la diversité, l'équité et l'inclusion, en particulier dans la promotion du leadership au féminin.

À PROPOS D’IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

